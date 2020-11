Ne bacajte ga: 8 super primjena vašeg starog mobilnog telefona

Iznenadit ćete se na koliko vam načina još može korisno poslužiti, a i pritom vam uštedjeti novac koji biste mogli koristiti za kupnju specijaliziranih uređaja. Stoga, prije bacanja mobitela, pročitajte ovo

<p>U današnje doba konzumerizam je na vrhuncu, pa čim kupimo nešto novo - bacamo ono staro, a to se osobito odnosi i na tehnologiju, poput smartphonea.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ovisnost o mobitelima</strong></p><p>No, to ne bi trebali učiniti, jer postoji način da se stari mobiteli i dalje koriste te vam budu vrjedniji tako nego u smeću. Ako je s vašim mobitelom sve u redu osim slabe baterije i to što je postao 'zastarjeli model', <a href="https://www.theverge.com/21542079/phone-reuse-android-iphone-how-to">The Verge</a> savjetuje kako ga i dalje možete koristiti:</p><h2>1. Igračka za djecu</h2><p>I za najstariji mobitel ćete naći jednostavne, nezahtjevne igre – možda čak i one kojima ste se vi igrali, uz pomoć emulatora za stare konzole, a prednost je što neće vaš novi uređaj zatrpavati nepotrebnim aplikacijama i trošiti vam bateriju.</p><h2>2. Poklonite ga</h2><p>Ispravan uređaj uvijek možete netko pokloniti kome može dobro doći, poput starijih članova obitelji kojima je dovoljno da ih naučite kako primiti i uputiti poziv, za što će im čak i slabija baterija biti dovoljna. Može biti i odličan prvi mobitel za dijete.</p><h2>3. Kao daljinski upravljač</h2><p>Daljinski upravljač jedna je od najkorisnijih funkcija u koju možete upregnuti stari mobitel (a možda i tablet), posebice ako u kući ili u profesionalnom životu koristite puno elektronike. Ako na TV imate priključeno računalo njime možete iz naslonjača u dnevnoj sobi upravljati reprodukcijom videa, glazbe i fotografija s računala. Na svoj smartphone instalirajte izvrstan Unified Remote (Android, iOS, Windows Phone – besplatno) koji će vas na prvi pogled zastrašiti količinom mogućnosti, ali na njemu možete doista svaku sitnicu podesiti.</p><h2>4. Wi-Fi hotspot</h2><p>Koristite mobitel kao prijenosni hotspot kojim ćete internetsku vezu s jedne SIM kartice moći podijeliti s drugim uređajem, a ako treba, i s više njih istodobno. Imajte na umu da vam za ovo treba stari mobitel s pristojnim trajanjem baterije.</p><h2>5. Budilica</h2><p>Budilica se da lijepo iskoristiti ne samo u spavaćoj sobi (odakle sada možete izbaciti novi smartphone kojeg držite kao izliku da vam treba zbog alarma) nego i u uredu: kao podsjetnik na obaveze. Sve što vam treba je stalak u kojem ćete ga držati.</p><h2>6. Za GPS</h2><p>Za ovu primjenu bit će vam korisniji stari tablet nego mobitel, ali i on će poslužiti. Trebat će vam stalak, kabel za napajanje te eventualno i audiokabel.</p><h2>7. Internet radio</h2><p>U odnosu na klasični radio, internetski ima golemu prednost: možete birati između doslovce desetaka tisuća radiostanica. Stari mobitel će sasvim lijepo poslužiti za pozadinsku glazbu na poslu ili kod kuće; treba vam samo još neki uređaj za reprodukciju glazbe.</p><h2>8. Nadzorna kamera</h2><p>Nadzorne su kamere skupe i komplicirane stvarčice, a može ih zamijeniti vaš stari smartphone. Za to ćete morati osigurati neko stabilno i suho mjesto, punjač i Wi-Fi vezu. Još će vam trebati odgovarajući softver, koji detektira pokret i aktivira kameru, kao i aplikacija za nadzor kojih ima mnogo - i to besplatnih!</p>