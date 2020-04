Ne dajte da vas zdrma: Kako se smiriti nakon ponovnih potresa

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Sedam važnih životnih lekcija koje će nas karantena naučiti

Potres koji je zatresao Zagreb i okolicu 22. ožujka za mnoge je još vrlo živo sjećanje, pa i trauma te svaki ponavljajući potres, koliko god manji bio, može izazvati povratak osjećaja straha i uznemirenosti. Od tada ih je u preko mjesec dana bilo oko 145 koje su osjetili građani (magnitude iznad 1.3), dok su seizmografi zabilježili još oko 850 potresa magnituda manjih od 1.3.

Posljednji, magnitude 3,5 po Richteru pogodio je Zagreb danas u 9:52, a snažno se osjetio u svim dijelovima grada. U strahu su, razumljivo, najviše oni u starim zgradama gdje se potresi i najviše osjećaju.

Kako ostati pribran i ne paničariti?

Iskreno, prvi odgovor koji mi pada na pamet kad me pitate kako se nositi s ovom groznom situacijom je - ne znam. No, mogu vam reći što sama činim i što mi uvelike pomaže.

Nastojim napraviti red u špajzi, u kojoj je sve tijekom jutrošnjeg potresa palo na pod i mnogo toga se razbilo, pa i ulje koje se razlilo po svemu, pa sada moram uzeti svaku stvar u ruke i posebno ju obrisati, odgovara psihologinja Mirjana Krizmanić na pitanje kako se nositi s ovom situacijom, koja sad već djeluje pomalo apokaliptično. Nakon što danima proživljavamo strah od mogućeg širenja zaraze korona virusa, nedjelja je započela vrlo snažnim potresom, što dodatno pojačava osjećaj neizvjesnosti, jer nitko ne zna što se dalje može događati.

Preporučuje da se ugase svi “suvišni” kanali informiranja i da se koncentriramo na one “službene”. Nacionalni stožer civilne zaštite jako dobro, stručno i bez panike obavještava sve nas i te su informacije sasvim dovoljne da biste ostali dovoljno informirani i dobili odgovarajuće preporuke da se što bolje zaštitite, smatra.

Izbjegavajte zlokobne najave, samo dižu paniku

- Klonite se i poruka koje kažu da nam to “Bog šalje opomenu”, ili da nam se Zemlja “osvećuje” te da nam slijedi apokalipsa. Sve te proročanske poruke nisu dobronamjerne, a pogotovo ne znanstveno utemeljene - upozorava Krizmanić i nastavlja:

- I sami stručnjaci su rekli da niti oni ne znaju kako se situacija s potresima može razvijati. Rečeno je da ih može biti još, da će to vjerojatno biti manji potresi, kao odjek onog jutrošnjeg, da je mala vjerojatnost za neki veći, ali i oni ističu da nitko ne može predvidjeti kako će se stvari razvijati, pa se tome jednostavno moramo prilagoditi i voditi računa samo o tome da za slučaj potrebe budemo spremni. U međuvremenu, koncentrirajte se na uvođenje reda - čišćenje onoga što možete počistiti, a da pritom ne ugrozite vlastitu sigurnost. Naime, u stanju stresa i šoka, nije dobro primiti se nekog posla tijekom kojega se možemo ozlijediti, primjerice rezanja luka, pa to ostavite za kasnije, a posvetite se onome što možete obaviti “bez razmišljanja” – slaganju ormara, pranju prozora i slično. Na taj način imat ćete osjećaj kontrole barem nad onim što možete kontrolirati - dodaje Krizmanić. I ne zaboravite – u ovoj iznimno teškoj situaciji, mislite na članove obitelji i prijatelje, i uzmite telefon u ruke. Nazovite roditelje, starije susjede ili prijatelje, jer ćete njima pomoći da se lakše nose s činjenicom da su sada zbog izolacije osamljeni, ali i sami sebi time ispuniti dan i nahraniti dušu.

Što pomaže

- I mene je jako puno dragih ljudi zvalo, i oni koji su i sami pretrpjeli štetu, pa smo se pojadali jedni drugima, ali i mnogi koji nisu iz Zagreba. I to mi neizmjerno puno znači, jer čovjek ipak ima osjećaj da, čak i ako je u toj situaciji fizički sam, ipak nije sam. i da bi u slučaju velike potrebe mogao računati na pomoć, što nam je u ovoj situaciji jako važno - dodaje psihologinja. Već i to što zna da ti ljudi misle na nju, njoj je zagrijalo srce, kaže. Dodaje kako joj je puno značilo i to što ju je jutros obišao brat koji živi blizu i pomogao raskrčiti dio nereda, jer je ovo situacija u kojoj se – zbog straha od zaraze - ne možemo osloniti na pomoć prijatelja iz drugog dijela grada.

- Zapravo je najviše pomoglo što smo se u toj situaciji dobro nasmijali u svoj toj muci, kao i sa prijateljima s kojima sam razgovarala. U jednom trenutku čak smo se šalili da će susjedi, ako nas čuju, pomisliti da nije luda samo “ona psihologinja, nego i svi s kojima se druži” – kaže Mirjana Krizmanić u šali.

Sve to dalo joj je prilike da osvijesti kako u ovoj situaciji postoji i puno stvari na kojima može biti zahvalna – među kojima su svakako obitelj i prijatelji, pa i činjenica da je još uvijek toliko zdrava i dobro da se može uhvatiti čišćenja špajze. Kao vlasnica mace, naša sugovornica dodaje kako u ovo vrijeme treba posvetiti i malo pažnje kućnim ljubimcima, jer se i oni mogu uplašiti. A tješeći njih, pogotovo ako razgovarate s njima, zapravo pomalo tješimo i sami sebe.

