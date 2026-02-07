Obavijesti

PREVENCIJA JE KLJUČNA

Ne ignorirajte ih: Čudne mrljice i madeži na usnama koje odmah morate prijaviti liječniku

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Slučaj tinejdžera Harryja Jamesa upozorava da se promjene madeža na usnama ne smiju ignorirati jer mogu biti znak raka kože. Budući da su usne posebno osjetljive na sunce, svaku novu ili promjenjivu mrlju važno je na vrijeme provjeriti

Tinejdžer Harry James godinama je na usni imao mali, tamni madež. Nakon izlaganja suncu postajao je vidljiviji, a s vremenom se počeo mijenjati: postao je tamniji, veći i više se nije smanjivao nakon ljeta. Unatoč zabrinutosti roditelja, Harry je to ignorirao, smatrajući da je riječ samo o estetskom problemu.

Tek kada su prijatelji počeli redovito komentirati: "Imaš nešto na usni", odlučio je otići na pregled. Nakon kratkih konzultacija s dermatologom, rečeno mu je da se lezija mora odmah ukloniti. Madež i siguran rub okolnog tkiva su izrezani, a usna zašivena. Njegovo iskustvo, sa sretnim ishodom, danas služi kao važno upozorenje.

Zašto bezazlena mrlja može postati opasna

Usne su područje koje zahtijeva daleko više pozornosti nego što mu se pridaje, upozorava dr. Ross Perry, stručnjak za rak kože. Naglašava da se svaka nova, promjenjiva ili trajna tamna mrlja, kvržica ili ranica na usni nikada ne smije zanemariti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Za procjenu sumnjivih promjena dermatolozi koriste ABCDE pravilo: praćenje asimetrije, nepravilnih rubova, neujednačene boje, promjera većeg od šest milimetara te evolucije, odnosno bilo kakve promjene. 

Znakovi upozorenja uključuju i krvarenje, stvaranje krasti, ulceraciju ili leziju koja ne zacjeljuje unutar tri tjedna - napominje dr. Perry.

Harryjev madež zadovoljavao je više ovih kriterija: imao je nepravilne rubove, tamniju boju i mijenjao se. Iako su takve promjene često dobroćudne, problem je što karcinomi usana u ranim fazama mogu izgledati bezazleno. Zbog toga je, kako prenosi Daily Mail, svaku sumnjivu promjenu važno provjeriti što prije.

Usne su prva linija obrane

Iako je rak usana relativno rijedak, najčešći je tip raka usne šupljine. Razlog je jednostavan: koža na usnama je tanja, nema zaštitnog pigmenta melanina i stalno je izložena suncu, a često je zanemarujemo prilikom nanošenja zaštitnog faktora, osobito donju usnu. Stalno izlaganje suncu može oštetiti DNK u stanicama kože i povećati rizik od raka.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Najčešći tip je karcinom pločastih stanica, koji često izgleda kao ranica koja ne zacjeljuje. Za razliku od nekih drugih vrsta raka kože, ovaj tip ima veću vjerojatnost širenja ako se ne liječi, što ranu detekciju čini iznimno važnom. Kada se otkrije na vrijeme, liječenje je obično jednostavno.

Nisu sve tamne mrlje na usnama kancerogene. Često je riječ o bezopasnoj hiperpigmentaciji (melanotična makula), sličnoj pjegici. Uzroci mogu biti i hormonalne promjene, dehidracija, pušenje (pušačka melanoza) ili nedostatak vitamina B12. Postoje i druga benigna stanja, poput venskih jezerca. Ipak, samostalna dijagnoza je opasna.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Ako se tamna mrlja zamijeni za bezopasnu sunčevu pjegu, a zapravo je riječ o melanomu, odgađanje pregleda daje tumoru vrijeme da raste i širi se.

Prevencija je jednostavna i ključna

Prevencija je, prema riječima dr. Perryja, jednostavna i učinkovita.Koristite balzam za usne sa širokim spektrom zaštite SPF 30 ili   višim, i to svaki dan. Redovito ga nanosite, osobito nakon jela ili pića. Nošenje šešira sa širokim obodom i izbjegavanje sunca kada je najjače mogu značajno smanjiti rizik.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Savjet dr. Perryja je jasan: ne postavljajte sami dijagnozu i ne čekajte. Ako primijetite tamnu mrlju, izraslinu ili ranicu na usni koja je nova, mijenja se ili ne zacjeljuje, što prije se naručite kod liječnika. Rana procjena je ključna, kao što pokazuje Harryjev slučaj, gdje je pravovremena intervencija spriječila teže posljedice.
 

