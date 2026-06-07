Ne ignorirajte probleme s očima i promjene vida - često su znak ozbiljnijih bolesti i stanja

Problemi s očima mogu biti u najboljem slučaju frustrirajući. I premda postoje neke dobro poznate bolesti i zdravstvena stanja koja mogu utjecati na vaše oči, simptomi mogu biti povezani i s nekima koje nikada ne biste uzeli u obzir kada se suočite sa suznim očima ili mutnim vidom.

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- Ništa u vašem tijelu nije u samostalnoj kutiji. Vaše oči su povezane sa središnjim živčanim sustavom i svime ostalim. Nešto što utječe na vaše tijelo može imati utjecati i na vaše oči - rekla je oftalmologica dr. Deborah Herrmann za Prevention.

Stručnjaci za zdravlje očiju dijele najčešća stanja koja mogu uzrokovati promjene na očima, kao i neka iznenađujuća, kojih morate biti svjesni.

Glaukom

Ako vidite slijepe pjege i haloe (svijetle krugove oko svjetla), možda imate glaukom, stanje oka koje oštećuje vaš vidni živac, prema Američkoj akademiji za oftalmologiju. U mnogim slučajevima glaukoma, tekućina se nakuplja u prednjem dijelu oka, povećavajući tlak i na kraju oštećujući vidni živac. Budući da je on odgovoran za prijenos poruka s mrežnice do mozga, to može otežati vid.

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Slijepe pjege mogu se pojaviti bilo gdje - duž vanjske strane vidnog polja ili bliže središtu. Ovisno o prirodi nedostajućeg područja vida, dio rečenice može nestati tijekom čitanja ili predmet sa strane možda neće biti vidljiv kada se gleda ravno naprijed - objasnila je Danielle Orr, docentica kliničke medicine na Fakultetu optometrije Sveučilišta Ohio State.

Također možete osjetiti simptome poput zamagljenog vida, boli u očima ili čelu, glavobolje ili crvenila očiju.

Katarakta

Kako starimo, katarakta zamućuje leću oka, koja je odgovorna za fokusiranje svjetlosti. Ova leća bi trebala biti bistra. Ali kada imate kataraktu, ona postaje mutna - čineći vaš vid mutnim, maglovitim ili čak manje obojenim.

- Kako starimo, stanice leće rastu i umiru, što dovodi do nakupljanja ostataka i zamućenja leće - rekla je dr. Aakriti Garg Shukla, oftalmologica na Očnom institutu Edward S. Harkness Sveučilišta Columbia.

Katarakta može uzrokovati niz simptoma, prema klinici Mayo. Možda teško vidite noću, osjećate se osjetljivije na odsjaj ili vam je potrebno jače svjetlo za čitanje ili druge aktivnosti. Boje mogu izblijedjeti, a možda ćete čak primijetiti da sve izgleda žuće nego inače.

Makularna degeneracija

Čest je uzrok gubitka vida kod starijih ljudi i otežava vid u središtu vidnog polja.

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- Makularna degeneracija nastaje kada se oko ne može riješiti nusprodukata koje stvaraju fotoreceptori u mrežnici. Nusprodukti tvore naslage koje narušavaju glatke slojeve mrežnice i mogu dovesti do iskrivljenog vida - rekla je dr. Orr.

Budući da makularna degeneracija utječe na centralni vid, periferni vid može biti savršeno u redu - problem je ono što je ispred vas.

Visoki kolesterol

Kolesterol je vrsta masti koja je potrebna vašem tijelu. Ali kada ga imate previše, može se nakupljati u krvotoku i začepiti krvne žile. Kada se krvne žile u mrežnici začepe (tzv. Hollenhorstove ploče), to može utjecati na vaš vid. Također možete primijetiti naslage kolesterola u i oko očiju - poput sivih prstenova oko rožnice (arcus senilis) ili žutih kvržica na kapcima (ksantelazma).

- Netko s visokim kolesterolom može imati prolazni gubitak vida koji dolazi i odlazi, poput zavjese ili sjene koja dolazi i odlazi preko oka - objasnio je dr. Herrmann.

Problemi sa štitnjačom

Ako vam oči izgledaju kao da su izbočene, možda biste trebali provjeriti štitnjaču. Kada ona ne funkcionira ispravno, to može uzrokovati otečene očne mišiće i začepljene očne duplje zbog kojih vam se oči izboče. Također može uzrokovati dvostruki vid.

Gravesova bolest, autoimuna bolest koja utječe na štitnjaču, također može uzrokovati povlačenje kapaka, čineći vaše oči većim nego inače. Ako se vaši kapci toliko povuku da ih ne možete zatvoriti, možete razviti i suhoću očiju.

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Dijabetes

Redoviti pregledi očiju dobra su ideja za svakoga, ali su obavezni ako imate dijabetes ili visok rizik od te bolesti.

- Dijabetes može uzrokovati oticanje makule - dijela mrežnice koji kontrolira središnji vid - ili zadržavanje tekućine. To može uzrokovati gubitak vida - rekla je dr. Herrmann.

Osobe s dijabetesom također imaju dvostruko veću vjerojatnost da će oboljeti od glaukoma, prema Zakladi za istraživanje glaukoma. kao i veći rizik od razvoja katarakte. Budite na oprezu sa simptomima poput zamagljenog vida, slijepih pjega, izobličenja ili izblijedjelih boja, koji mogu ukazivati ​​na problem s vidom povezan s dijabetesom.

Retinalne migrene

Privremene slijepe točke, svjetlucanje ili treperenje svjetla, viđenje cik-cak uzorka i plutajuće linije mogu biti znakovi retinalne migrene - posebno ako ih osjetite samo na jednom oku. Također se naziva očna migrena te nije ista kao obična migrena. Kod retinalne migrene vidjet ćete vizualne simptome na jednom oku, a možete osjetiti i glavobolju istovremeno ili ubrzo nakon toga. Kod obične migrene osjetit ćete vizualne simptome u oba oka i oni obično traju dulje.

- Kod retinalne migrene slijepe točke traju samo određeni broj minuta i možete, ali i ne morate osjećati bol - rekao je dr. Herrmann.

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Autoimune bolesti

Problemi s očima povezani su s nizom autoimunih bolesti, uključujući mijasteniju gravis, lupus i multiplu sklerozu. Ako su vam kapci spušteni ili vidite dvostruko, možda imate mijasteniju gravis - stanje koje uzrokuje slabost mišića zbog čega je teško potpuno otvoriti oči, prema klinici Mayo. Lupus pak može dovesti do uveitisa - upale oka koja može uzrokovati gubitak ili zamućenje vida, bol i crvenilo oka ili osjetljivost na svjetlost. Promjene vida također mogu biti znak da biste trebali proći pregled za multiplu sklerozu.

- Ako primijetite smanjenje vida na jednom oku tijekom nekoliko dana ili tjedana i osjećate bol u jednom oku - posebno kada ga pomičete - to bi mogao biti vaš prvi znak MS-a. Vid može oslabjeti, boje mogu izblijedjeti, možete vidjeti dvostruko ili vam se oči mogu početi nekontrolirano pomicati - rekao je dr. Herrmann.

Moždani udar

Iznenadni gubitak vida je znak za uzbunu. To bi mogao biti znak da ćete imati moždani udar ili da ste ga već imali. Često se gubitak vida od moždanog udara događa samo na jednom oku. No, može se dogoditi i na dijelu svakog oka ili se može manifestirati kao slijepe točke na oba oka, prema Američkom udruženju za moždani udar.

Moždani udari mogu uzrokovati niz drugih simptoma, poput dvostrukog vida, nekontroliranih pokreta očiju i problema s razumijevanjem onoga što vidite. Ako je komunikacija između vaših očiju i mozga poremećena, možda nećete moći percipirati stvari u svom vidnom polju - što može dovesti do problema s ravnotežom, koordinacijom i percepcijom dubine. Moždani udari također mogu otežati kontrolu pokreta očiju, što otežava zatvaranje kapaka i uzrokuje suhoću očiju.