Ne morate se slagati sa svojim kolegama, morate funkcionirati

Iako je učinkovit timski rad važan u svakom poslu, neće se uvijek svi članovi tima slagati sa svim idejama. Neslaganje je neizbježno kad radite s radite s drugim ljudima, no to ne znači da suradnja mora biti osuđena na propast. Naprotiv, moguće je raditi i uz prijepore, te napredovati pritom kao tim, uz dozu boljeg razumijevanja nego ranije, tvrdi osam uspješnih poduzetnika za portal Inc.

Evo koje su savjete oni izdvojili kao korisne u rješavanju nesuglasica sa kolegama:

Čim se pojavi problem, okupite sve i rješavajte ga

Saloni Doshi, suvlasnica i izvršna direktorica tvrtke Eco Enclose, LLC, kaže kako se tračevi šire kao gljive i uspijevaju u mraku. Kad ih osvijetlite, jednostavno se smanjuju. Da biste ih izbjegli, važno je da okupite sve kolege što prije, odnosno prije nego što problem postane veći.

- Čim čujem da postoji nezadovoljstvo, pokušavam okupiti članove tima kako bi izrazili svoju zabrinutost i došli do razumijevanja. Ti razgovori mogu biti nevjerojatno neugodni, ali u konačnici nas ostavljaju u puno boljoj poziciji - kaže Doshi.

Pretpostavite dobru namjeru i budite otvoreni

Traci Beach, suosnivač i izvršni direktor Craft Impact-a , slaže se da je najbolji pristup okupiti obje strane kako bi otvoreno razgovarali o pitanju oko kojeg se ne slažu. Važno je i ne pretpostavljati da druga strana ima neke loše namjere, umjesto toga pristupite situaciji otvoreno i pokušajte shvatiti gdje je izvor nesuglasica.

- Bavljenje problemima s odgovarajućom pažnjom i razumijevanjem namjere svake osobe prvi je korak u izradi dobrog plana za djelovanje - kaže Beach.

Potvrdite gledište druge osobe

Dok radite na tome da razumijete gledišta svojih kolega, pomoći će ako počnete istinski slušati slušati što govore i istražite to kao valjanu mogućnost.

- Pokušajte s pristupom 'slažem se, a što mislite da...' - to je sjajan način da prihvatite nečije gledište, a ne samo da krenete iz pozicije nekoga tko ruši tuđu ideju - sugerira Nicole Munoz, osnivačica i izvršna direktorica Nicole Munoz Consulting, Inc.

Dozvolite jedni drugima da se ne slažete

Stanleyj Meytin, glavni direktor True Film Productiona kaže da članovi uspješnih timova jedni drugima daju dozvolu da se ne slažu. To je zato što razumiju da raznolikost njihovih razmišljanja na kraju potiče inovacije.

- Na neslaganja ne treba gledati kao na zaustavljanje projekta, ili kašnjenje. Ako ideji prilazite s različitim razmišljanjima, ta dozvola da se ne slažete u konačnici može dovesti do boljih rješenja - pojašnjava Meytin.

Pronađite zajedničke interese

Lako je doći do toga da se osjećate uvrijeđeno, ljutito, frustrirano i bijesno zato što se ne slažete s timom, kaže Syed Balkhi, suosnivač WPBeginnera. Međutim, takav način razmišljanja je neproduktivan, umjesto toga trebali biste definirati zajedničke ciljeve, bez obzira na to koliko se velikima vaše razlike u razmišljanju činile, kaže.

- Kad otkrijete koji su vaši zajednički interesi, lakše je riješiti probleme - pojašnjava Balkhi.

Donosite brze odluke i učite iz situacije

Maria Thimothy, savjetnica za OneIMS, kaže da njezin tim međusobno otvoreno govori o nesuglasicama, s ciljem da ih brzo riješi. To pomaže stvoriti kulturu suradnje.

- Odlučujemo o tome brzo, jer se svi slažemo oko toga da ne možemo gubiti previše vremena na analizu. Ako se ne možemo dogovoriti, donosimo brzu kompromisnu odluku, a ishod kasnije smatramo dobrom prilikom da cijeli tim ponešto nauči na tome - kaže.

Dovedite treću osobu

Ponekad je situacija preozbiljna da bi ju dvije podijeljene strane mogle riješiti same, kaže Matthew Podolsky, osnivač Florida Law Advisers-a, PA. U toj situaciji preporučuje dovođenje treće strane, koja može djelovati kao posrednik.

- Ako je radnik uzbuđen, ili je rasprave osjetljive prirode, dobar izbor je dovesti nekoga ljudskih resursa, ili menadžera koji će pomoći posredovanju u razgovoru. To će pomoći da stvari ne odu u pravcu u kojem ne želite te da razgovor ostane usmjeren na ciljeve - kaže.

Usredotočite se na misiju

Bez obzira na temu neslaganja, važno je zapamtiti da bi ishod trebao biti ono što je najbolje za tvrtku i tim u cjelini.

- Zadržite fokus na misiji tvrtke i zajedničkim ciljevima vas kao tima - kaže Ben Walker, osnivač i izvršni direktor Transcription Outsourcinga, LLC.

