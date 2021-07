Još je 2019. godine Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) uvrstila burnout u Međunarodnu klasifikaciju bolesti (ICD-11), kao profesionalni fenomen (što znači da ga se smatra izravno povezanim s radom. Nakon što se slika rada, radnog mjesta i odnosa povezanih uz rad od 2020. godine promijenila, osobno vjerujem da WHO mora izmijeniti definiciju burnouta - piše Rachelle Stone, stručnjakinja za prevenciju bourn outa, specijalizirana za pomoć u kontroli stresa, upravljanju odnosima i povećanju šansi za financijski uspjeh, za portal YourTango.

- Kao profesionalni Life Coach, ne mislim da to može ostati samo fenomen povezan s radom, to ima veze sa cjelokupnim životom - kaže.

Dodaje kako klijente koji joj dolaze danas simbolično može podijeliti u 3 skupine: za koje je sama osmislila nazive: Super-uspješni, oni u oskudici i ljudi kojima je dosadno.

- Sve ove kategorije doživljavaju burnout i mogu se kasnije raščlaniti u jednu od dvije potkategorije: Neznanje ili poricanje - kaže autorica.

Ističe kako WHO 'izgaranje' definira kao 'sindrom koji je rezultat kroničnog stresa na radnom mjestu, i to zato što tim stresom nisu uspješno upravljali. Karakteriziraju ga tri dimenzije: Osjećaj iscrpljenosti, odnosno manjak energije, povećana mentalna udaljenost od posla ili osjećaji negativizma ili cinizma povezani s poslom; te smanjena profesionalna učinkovitost.

- Tri pojma koja meni služe za podjelu su pojmovi koje sam sama osmislila, na temelju iskustva u radu s ljudima koji su doživjeli burnout ili su mu bili blizu. Dvije potkategorije zaslužuju malo objašnjenja. Naime, neznanje je jednostavno 'nedostatak znanja ili informacija'. Poricanje je, pak, situacija kod koje se nešto proglašava neistinitim. Dakle, u tom kontekstu: Mnogi poriču da su doživjeli stres i burnout, dok drugi jednostavno nemaju pojma da je tako dok to ne počne utjecati na njihovo fizičko i mentalno zdravlje - piše Rachelle Stone.

Evo kako ona definira tri vrste klijenata o kojima govori:

1. Izgaranje super-uspješnih

To su ljudi koje biste ubrojali u visokoučinkovite i preuspješne u poslu. Često imaju visoke prihode, rade dugo, pod visokim pritiskom, s visokim ulozima. Ti su ljudi uvijek 'u bijegu' i svoju karijeru često stavljaju ispred obitelji i sebe. Ta vrsta ljudi ponekad treba liječenje, ili samoliječenje, jer mogu doživjeti iznimno visoke uspjehe, ali i iznimno drastične poraze. Kad pobijede, oni rastu s tom pobjedom, a kad izgube, to je veliki udarac i za ego i za motivaciju.

Neznanje: Super uspješni ljudi su kao žabe u loncu vode pod kojim je netko upalio vatru i voda se pomalo zagrijava. Žaba nastavlja sretno plivati, neizmjerno uživajući. Čak i dok se voda opasno zagrijava, oni će ostati u loncu dok za njih ne bude prekasno.

Izgaranje u njihovom slučaju može izgledati ovako: Iako su jako strastveni u pogledu onoga što rade, ne vide da su drugi sposobni učiniti nešto jednako dobro kao oni. Probijaju se i ustraju bez obzira na fizičku iscrpljenost, preuzimajući na sebe više nego što bi razumno trebalo, čak i kad je loše vrijeme za to. I sve to u ime postignuća, priznanja i financijske nagrade.

Poricanje: Super uspješni ljudi u poricanju Burnouta koji im se približava često nalikuju nekome tko je privezan za željezničku prugu i čeka da prođe vlak. Oni vide da to dolazi. Znaju da će udariti u zid. Ipak, nastavljaju stavljati svoju karijeru i druge ispred sebe na račun svog zdravlja .

U mnogo slučajeva, to može završiti loše, s nizom zdravstvenih problema koji mijenjaju život, a koji se možda neće moći poništiti, poput srčanog udara ili dijabetesa. U tim slučajevima burnout pobjeđuje, a super-uspješni gube.

2. Izgaranje ljudi u oskudici

Oni guraju, guraju i guraju do samog ruba. Njihov poticaj, međutim, nije u nastojanju da postignu više, već je u tome da se spoje kraj s krajem, odnosno instinkt preživljavanja. Zamislite samohranu majku koja radi puno radno vrijeme ili možda dva posla s nepunim radnim vremenom, i usto žonglira s obavezama oko toga da su djeca sita i čista i uredna, da prati kako odrastaju, pomaže oko školskih zadaća, vodi kućanstvo i osigura dovoljno novca da ostane na površini do kraja mjeseca. Svaka žena u ovoj situaciji bori se s nepremostivim teretom i stalnim stresom koji ta oskudica nosi. Ona na nju utječe na tjelesnom, mentalnom i emocionalnom blagostanju.

Ili, razmislite o radniku i ocu obitelji koji svojoj obitelji želi priuštiti neke normalne stvari, ali ne zarađuje dovoljno za život. Vjerojatno se osjeća demoralizirano i dehumanizirano, što djeluje na čovjekovo zdravlje i ima obilježja stresa.

Neznanje: Često hodaju pogleda čvrsto usmjerenog prema naprijed, kao konji s ularom zbog kojeg ne mogu pogledati sa strane. Oni jednostavno guraju i guraju dok ide. Često se osjećaju kao da se utapaju i nemaju izlaza. Kao da ste zapeli na dnu bunara. Lako je kriviti okruženje i okolnosti, umjesto da potražite stvarni uzrok i način da se situacija preokrene ili promijeni.

Ljudi koji žive u oskudici i spadaju u one koji ne znaju da im se približava burnout, često su ogorčeni i krive druge za svoju situaciju ili okolnosti. To je normalna reakcija, često se zanemaruje otpor tome da prihvatimo nova uvjerenja i provedemo stvarne promjene koje bi mogle poboljšati našu situaciju.

Poricanje: Mnogi su ovih dana u oskudici i skloni poricanju toga kako to utječe na njih. Ako neprestano jurite za sljedećom prilikom, odnosno novim poslom samo da biste preživjeli, hvatate rokove u poslu koji ne volite da ne ostanete bez prihoda, ili radite i ono za što se daleko preobrazovani i presposobni, često morate poricati da vas to vodi do izgaranja.

Također, mnogi ljudi vrijeme koje bi mogli posvetiti obitelji troše za umrežavanje u potrazi za sljedećom prilikom, umjesto odmora i brige o sebi. Oni na sve govore 'da' i imaju ograničenu sposobnost postavljanja i pridržavanja granica koje bi poduprle njihovo zdravlje i dobrobit.

3. Bourn out od dosade

Ovo je vrlo zanimljiva kategorija ljudi, prilično različita od prve dvije, kod njih se burnout događa zbog nedostatka izazova, te malih mogućnost za rast i razvoj. Zamislite da čovjek koji prikuplja podatke radi po cijele dane sam u sobi, pregledavajući podatke iz dana u dan bez ikakvih promjena u rasporedu ili rutini. Monoton rad koji se ponavlja, kod kojeg nema stimulacije intelektualnih sposobnosti, može također dovesti do izgaranja.

Ljudi su društvena i interaktivna bića koja zahtijevaju stimulaciju, povezivanje i zajednicu kako bi uistinu napredovali.

- Jedna mi je klijentica jednom rekla da mijenja karijeru svakih sedam godina. To čini zato što želi nove izazove jer je to potiče na stalno učenje i rast. Računala sam i pokazalo se da sam i sama mijenjala karijeru svakih 14 godina, pa bih rekla da je ovo valjan proces razmišljanja - piše Stone.

Neznanje: Neznanje o tome da možete doživjeti burnout od dosade vrlo je često. Nismo svjesni da se to nezadovoljstvo vuče s nama kući na kraju radnog dana i da često graniči sa stanjem koje se slikovito naziva 'blues', što lako može dovesti do depresije.Ti ljudi mogu čak i voljeti posao koji rade, ali on im s vremenom nije više poticajan, jer nema intelektualne stimulacije. Ova vrsta izgaranja je najbolnija jer osoba zna da je potpuno nesretna u onome što radi. Ipak, oni to ne vide kao burnout. Umjesto toga, oni to doživljavaju kao dosadu i ne iskorače da bi napravili promjenu koju žele za sebe.

Rad s trenerom često pomaže ovim ljudima da krenu prema pozitivnoj promjeni.

Poricanje: Negiranje Burnouta uslijed dosade najviše mi slama srce.

- To je češće kod onih koji vjeruju da bi se trebali brinuti o svima drugima prije sebe. A znate kako se kaže: Prvo stavite svoju masku s kisikom prije nego što pomognete djetetu pored sebe - ti ljudi se bore oko toga, oni nose gomilu krivnje i teško postavljaju granice.

Koncept da sebe stavljaju na prvo mjesto potpuno im je stran i uvijek nastoje izbjegavati sukobe, popuštajući i preuzimajući više nego što bi trebali.