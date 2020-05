Ne odustajte: Loš seks se može popraviti uz nekoliko prijedloga

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Koje su grudi najljepše? Postoji 'tip' koji najviše privlači muške

Loš seks nije ništa neobično, štoviše puno ljudi s tim ima problema. No to se vrlo lako može promijeniti, samo se treba malo više potruditi, tvrdi američka seksualna terapeutkinja Sari Cooper.

Ako vaš seks traje svega nekoliko minuta, nemojte žuriti s penetracijom. Usporite, posvetite se predigri i međusobnom istraživanju tijela. Žena tada partneru treba dati do znanja da ni ona nije spremna i da će zadovoljstvo biti veće što ga duže odgađa, dodala je.

Oralni seks

Iako je u seksu gotovo savršen, po pitanju oralnog seksa, ipak ne zadovoljava. Ako je to i vaš slučaj, probajte ga pokretima ili usmenim "putokazima" usmjeriti na prave točke. Pretvarate li se da vam je dobro, štetite sebi jer će i sljedeći put biti isto, piše Cosmopolitan.

No ako izbjegava oralni seks, dajte mu do znanja kako je takva vrsta užitka jednako bitna vama kao i njemu. U takvoj situaciji dobar izbor je položaj 69 zato što oba partnera ravnopravno uživaju.

Ne odustaje od misionarskog položaja

Ako ne odustaje od misionarskog položaja, probajte ga razuvjeriti erotskim filmom ili vrućim igricama. Poker na skidanje, vezanje ili igranje uloga razbuktat će strasti u krevetu.

Ima li problema s brzinom, što može ponekad biti bolno, usporite ga tako da mu to jednostavno kažete ili stavite ruke na njegove kukove i pokažite mu kako vam odgovara. Vi određujete tempo. Ako mu se to ne sviđa, jednostavno zamijenite položaj tako da ste vi gore.

On misli samo na sebe

Nemojte njegovu usmjerenost na svoj užitak zamijeniti za sebičnost. Muškarcima samo treba pokazati da će vaš orgazam povećati i njegov užitak. U tome vam može pomoći duža predigra, pa će seks biti intenzivniji, a vi lakše postići vrhunac, objasnila je Cooper.

Greške u koracima

Iako je gotovo savršen, ljubljenje mu nije jača strana. No i za to ima rješenja. Prilagodite se jedno drugome, dajte mu do znanja kako vam odgovara, nježno ili ne. Što duže trenirate to ćete biti bolji.

Usredotočen je samo na grudi

Svu njegovu pažnju privlače vaše grudi, no ako je on previše grub, zauzmite poziciju u kojoj ste vi gore i pokažite mu kako želite da vas dira. Uzmite njegove ruke i stavite ih na grudi te sami odredite tempo.

