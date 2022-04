Ne osjećam se dobro, postajem depresivan: Što mi se događa?

Poštovani Mevludine,

Imam 75 godina i u zadnja tri mjeseca nisam najbolje. Osjećam pritisak u glavi i zujanje u ušima zbog čega postajem depresivan i nervozan. Obavio sam preglede. Bio sam i kod psihijatra. Pijem i lijekove za tlak, prostatu te srce. Živim sam jer mi je kći s dva sina otišla od kuće. Pomirio sam se s tim, ali ne znam što se događa u mojoj glavi i molim za savjet. Hvala

šifra: zabrinut

Odgovor:

Vi ste u ozbiljnim godinama. Napravili ste sve pretrage i, u skladu s vašim godinama, sve je u granicama normale. Imate hipertenziju, problem s prostatom i zujanje u ušima, no to nije ništa ozbiljno. Psihijatru objasnite kako se osjećate, objasnite mu da lijekovi ne odgovaraju i dobit ćete nove upute i terapiju. Također, pomogao bi vam i razgovor sa psihoterapeutom. I svom internistu izložite svoje probleme, vjerojatno će vam i on promijeniti terapiju i bit ćete bolje. Ne vidim vam veće tegobe i opasnosti. Nakon obavljenih pregleda ćete se osjećati zadovoljnije i sigurnije i lijepo je što ste se pomirili s tim da kći s djecom gradi svoj život. No i vi imate još mnogo toga za vidjeti i proživjeti. Već do kraja godine vam vidim stabilizaciju, a u idućih pola godine će vam mnogo toga krenuti nabolje. Javite mi se na telefon nakon što obavite sve preglede. Sretno.

