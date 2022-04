Ne popuštajte djetetu koje plače kako bi dobilo ono što želi - time potičete takvo ponašanje

Djeca u dobi između tri i četiri godine postaju mali profesionalci u testiranju granica izdržljivosti roditelja kad je riječ o zabranama različite vrste. U toj dobi često već dobro znaju što žele i ako im to uskratite, javlja se ljutnja i osjećaj bespomoćnosti zato što ne uspijevaju ostvariti želje, pa će mnoga djeca obično pribjeći cendranju ili plakanju. Na taj način oni izražavaju svoju frustraciju zbog toga što ne mogu dobiti ono što žele i tad je jako važno da roditelj ostane dosljedan, tvrdi Janeen Hayward, savjetnica za uspješno roditeljstvo iz tvrtke Swellbeing.

POGLEDAJTE VIDEO: Suze mogu biti i korisne

- Donekle je utješno to što znate da dijete plače zato što u toj dobi još ne zna kako drugačije izraziti svoje osjećaje, no za svakog roditelja je to frustrirajuće ponašanje, budući da se često manifestira kad ste u javnom prostoru, pred drugim ljudima i često je teško zaustaviti djetetov plač. No, najgora stvar koju možete napraviti u takvim situacijama je popustiti djetetovim suzama - kaže savjetnica. Naime, popuštanjem ćemo stvoriti puno veći problem, jer time djetetu šaljemo poruku da mu se loše ponašanje može isplatiti, jer će na kraju ipak dobiti ono što želi. Tako mu, zapravo, dajemo poruku da i drugi puta cendranjem i plačem pokuša dobiti ono što želi, pojašnjava Hayward.

- Koliko god je jednostavnije popustiti i kupiti djetetu čokoladu za koju zna da ju ne može dobiti u tom času, popuštanjem djetetu dajete argument za to da pomisli kako mu se može isplatiti to što će vam napraviti 'dramu' gdje god da se nađete. Umjesto toga, duboko udahnite i pripremite se za reakciju, kaže stručnjakinja za roditeljstvo.

Evo nekoliko savjeta o tome kako reagirati kad se nađete u takvoj situaciji:

'Ne razumijem te dok vrištiš'

Što dulje dopuštate djetetu da gnjavi, to dulje će to trajati i dijete će vjerojatno biti to napornije. Zato mu recite da ga ne razumijete dok vrišti, pokažite mu kako zvuči (imitiranjem, ili možda čak tako da ga snimite mobitelom) i potaknite ga da vam kaže mirno ono što želi reći.

- Možda vam može pomoći rečenica: Ti si već dovoljno velik/velika da možemo razgovarati kao odrasli: Reci mi lijepo u čemu je problem, pa ćemo porazgovarati'. No, uzmite u obzir i to da problem može biti i u tome da je dijete gladno ili umorno, pa zato cendra. U tom slučaju, možda je dobro reći: 'Što kažeš da najprije malo odmorimo (ili ručamo), pa ćemo se onda u miru dogovoriti oko svega - savjetuje Hayward.

Djetetu je možda dosadno

Dijete može postati naporno i zato što mu je dosadno. Na primjer, ako ste dugo u trgovini i obilazite police koje njega ne zanimaju. U tom slučaju, nastojte mu davati neke zadatke i stvoriti atmosferu kao da vam je jako potrebna njegova pomoć. Neka vam čita cijene, ili etikete, ili neka potraži omekšivač kakav imate doma i slično.

Ako se dijete stalno žali zbog nečeg, pokažite razumijevanje i objasnite zašto ste odbili zahtjev. Na primjer: “Znam da želiš te bombone, ali danas nemamo novca za to”.

Koristite priliku za učenje ponašanja

Kad dijete vrišti pred policom, prvo mu recite da govori normalno kako biste ga razumjeli, a onda pokušajte poučiti pristojnom ponašanju. Na primjer, recite mu da ste spremni razmisliti o njegovoj molbi ako vas lijepo zamoli. Izgovorite mu rečenicu koju može ponoviti, na primjer: Kad ovako vičeš, zapravo se ponašaš ružno, ako nešto želiš, možeš mi reći 'mama, molim te, kupi mi.... 'i možemo porazgovarati o tome'.

I budite korektni: Kad dijete izgovori tu rečenicu, ako možete, udovoljite njegovoj želji, jer će tako naučiti da se pristojno ponašanje isplati. Ako ne, pokušajte mu kroz razgovor objasniti zašto ne možete ispuniti njegovu želju. Podsjetite dijete da mu inače rado ispunite želju kad je to moguće, ili pokušajte doći do kompromisa. Na primjer::'Važno mi je da ne jedeš čokoladu prije ručka, ako ju sada kupimo, moramo se dogovoriti oko toga da ćemo ju spremiti i otvoriti prije nego idemo u park'.

Normalan ton uvijek pohvalite

Kad dijete nešto zamoli normalnim tonom, pohvalite ga. Recite: “Tako me lijepo moliš da ne mogu odbiti”. Čak i ako morate odbiti, objasnite razloge i pokažite da vam se sviđa miran način kojim se založio za sebe. Recite: “Bolje je da sad ne jedeš kekse da ne pokvariš apetit. Ali čuvam ih samo za tebe”.

