Ne pozivajte štakore na večeru: tajne kako zauvijek otjerati ove nepoželjne goste iz svog doma

Sve više kućanstava u posljednje vrijeme suočava se s neugodnim i opasnim posjetiteljima – štakorima. Ovi izuzetno prilagodljivi glodavci ulaze u domove u potrazi za toplinom, hranom i skloništem, a kada se jednom nastane, njihovo uklanjanje može biti dugotrajan i skup proces. Stručnjaci zato upozoravaju: najbolja obrana je prevencija.

POGLEDAJ VIDEO: Štakori na LSD-u pomažu znanstvenicima da otkriju kako funkcionira mozak

Pokretanje videa... 00:58 Štakori na LSD-u pomažu znanstvenicima da otkriju kako funkcionira mozak | Video: 24sata/REUTERS

Nezvani gosti koji se lako prilagođavaju

Štakori su poznati po svojoj inteligenciji, izdržljivosti i sposobnosti da prežive gotovo u svakom okruženju. Dovoljna im je mala rupa od samo dva centimetra da uđu u kuću, a u potragu za hranom kreću najčešće noću. Osim što su neugodni, oni mogu nanijeti veliku materijalnu štetu – grizu kablove, izolaciju, cijevi i namještaj – te prenose razne bolesti koje mogu biti opasne za ljude i kućne ljubimce.

Upravo zato, stručnjaci za deratizaciju i zaštitu doma savjetuju da se mjere prevencije provode tijekom cijele godine, a posebno u jesenskim i zimskim mjesecima, kada se štakori pokušavaju skloniti od hladnoće.

Najčešći razlozi zbog kojih štakori ulaze u kuće

Štakore privlači jednostavna kombinacija triju stvari: hrana, voda i zaklon. Ako vaš dom ili okućnica nude bilo što od toga, postoji velika vjerojatnost da će vas posjetiti. Otvorene kante za smeće, ostaci hrane, neuredni vrtovi, skladišta, pa čak i drvene palete ili stari namještaj u dvorištu – sve to štakorima pruža idealne uvjete za gniježđenje i razmnožavanje.

Ključni koraci za sprječavanje pojave štakora:

1. Zatvorite sve pristupne točke.

Pregledajte zidove, temelje, tavane, podrume i prostore oko cijevi. I najmanji otvor može biti dovoljan da štakor uđe unutra. Rupe je najbolje zatvoriti čeličnom vunom, metalnom mrežom ili cementom, jer te materijale glodavci teško mogu prožvakati.

2. Uklonite izvore hrane i vode.

Nikada ne ostavljajte hranu na otvorenom, posebno ne u blizini kuće. Hranu za kućne ljubimce držite u zatvorenim posudama, a ostatke odmah bacite u dobro zatvorene kante. Popravite sve cijevi koje propuštaju, jer i mala količina vode može privući štakore.

3. Uredite okoliš.

Neuredno dvorište pravo je utočište za glodavce. Uklonite gomile lišća, daske, stare kutije i predmete ispod terasa ili šupa. Redovito kosite travu i održavajte rubove dvorišta čistima. Što manje skrovitih mjesta, to manja šansa da će se štakori zadržati.

4. Koristite prirodne repelente.

Iako nisu uvijek potpuno učinkoviti, neki prirodni mirisi mogu odbiti štakore. Pepermint, eukaliptus, lavanda, češnjak i luk poznati su po tome da im smetaju. U vatu natopljenu eteričnim uljem peperminta možete staviti u kutove ili uz zidove gdje sumnjate na njihov prolaz.

5. Obratite pažnju na prve znakove prisutnosti.

Ako primijetite male izmete, tragove grickanja, masne mrlje uz zidove ili čujete grebanje noću, vjerojatno već imate štakore u blizini. Tada je važno brzo reagirati – postaviti zamke, mamce ili pozvati stručnjake za deratizaciju prije nego se problem proširi.

Zašto ne čekati?

Kada se štakori nastane u kući, njihovo uklanjanje može biti zahtjevno. Brzo se razmnožavaju, a jedno leglo može brojati i do deset mladih. U samo nekoliko mjeseci broj glodavaca u vašem domu može se višestruko povećati. Osim štete na imovini, prisutnost štakora može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme, osobito ako dolaze u kontakt s hranom ili kuhinjskim površinama.

Pametna prevencija štedi vrijeme i novac

Prevencija je uvijek jednostavnija i jeftinija od rješavanja infestacije. Redovito održavanje, pregled kuće, pravilno skladištenje hrane i otpada te čišćenje okoliša ključ su sigurnog doma. Kombinacija higijene, zatvaranja svih mogućih ulaza i prirodnih mirisa može dugoročno spriječiti da se ovi neželjeni gosti ikada pojave.

Štakori nisu samo znak nehigijene – oni su simptom malih propusta koji se lako mogu spriječiti. Ako brinete o svom domu, redovito ga održavate i pazite na detalje, vrlo je vjerojatno da će štakori zaobići vaš prag. Prevencija, urednost i pažnja najbolji su način da vaš dom ostane siguran, čist i bez glodavaca tijekom cijele godine.