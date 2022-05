Grozna iskustva s igračkama za seks: Mama popravlja vibrator, strujni udar umjesto orgazma...

Ovo je nekoliko horor priča, odnosno iskustava sa seks pomagalima koje će vas naježiti. Umjesto orgazma, za ove ljude sudbina je imala druge planove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prsten za penis

- Dečko s kojim sam izlazila kupio nam je vibrirajući prsten za penis. I seks je bio fantastičan, ali ono što je uslijedilo nije, prisjeća se Amanda. Prsten mu se zaglavio na penisu. Nikako ga nisu mogli skinuti. Vremenom je poprimio ljubičastu boju, jer mu je bila prekinuta cirkulacija. 'Srećom, imao je dovoljno povjerenja u mene da mi dopusti da prsten prerežem škarama. Samo ću reći ovo - više ga nikada nećemo koristiti', obeshrabreno je rekla Amanda.

Vibrirajuće jaje

Kendra je sa suprugom dobila nekoliko sitnica iz lokalnog seks shopa, a među njima je bilo i vibrirajuće jaje koje se kontrolira pomoću daljinskog upravljača. 'Koristili smo igračku nekoliko puta, ali nije ništa posebno', kaže Kendra te dodaje kako su odlučili dati mu još jednu šansu prije nego prestanu s njegovim korištenjem. 'Osjetila sam kako me nešto unutra strašno protreslo. Jedna žica je provirila iz stvarčice i doslovce sam doživjela strujni udar u vagini', ispričala je svoje iskustvo Kendra.

Prva seks igračka u životu

Penny je kupila prvu seks igračku u životu zbog čega je bila jako uzbuđena i željela ju je što prije isprobati. Kada je stigla kući stavila je baterije u nju i uključila ju, ali ništa se nije događalo, igračka jednostavno nije radila. 'Pokušala sam izvaditi baterije jer sam mislila da je u njima problem, ali su zaglavile unutra i nisam ih nikako mogla izvaditi', kaže Penny. Igračka se počela odjednom tresti, vibrirati, lupati po sobi, a baterije i dalje nisu htjele van. 'Nisam znala što da radim, bila sam toliko očajna da sam zvala mamu u pomoć. Mama je bila malo iznenađena, ali izvadila je baterije. Do dana današnjeg nitko ne zna za to, osim mene i nje', priča Penny.

Japanske kuglice

- Zaigrala sam se s japanskim kuglicama, ali su mi se zaglavile u vagini i nisam ih mogla izvaditi. Znala sam da se to često događa, ali svejedno sam bila prestravljena - priča Erica. Nema što nije pokušala, ne bi li ih izvadila. Kada više nije znala što bi, pozvala je dečka upomoć i on je uspio. 'Bilo mi je jako neugodno', kaže Erica. I kako nije naučila svoju lekciju na vrijeme, nekoliko tjedana kasnije opet ih je uzela u ruke i zaigrala se s njima, i naravno, ponovno isto, opet su se zaglavile. Ovaj put je kako kaže, naučila svoju lekciju. 'Trebala sam kupiti one sa špagicom', ispričala je.

Vibrator

Alicia je bila jako znatiželjna. Jako ju je zanimalo kakav je osjećaj koristiti vibrator pa je kupila jedan jeftin, kako bi ga probala. 'Oprala sam ga vodom i sapunom prema uputama. Bilo je čak dobro dok sam ga koristila, iako čudno, i kada sam ga izvadila, vagina me je strašno pekla. Imala sam osjećaj kao da gori i užasno me boljela', ispričala je Alicia svoje prvo iskustvo s vibratorom. Otrčala je pod tuš i ispirala je hladnom vodom, potom je stavila vrećicu leda na nju i bilo joj je bolje. Nikad se, kako kaže, u životu nije toliko uplašila. Nakon neugodnog i bolnog iskustva vibrator je bacila u smeće.

Mini Vibrator

Djevojka je dobila maleni vibrator od sestre na poklon i odlučila ga je jednu noć isprobati s dečkom za predigru. 'Dečko je bio na meni i njime mi je stimulirao klitoris. U jednom trenutku se prestravio, zastao je i rekao mi kako nema nigdje vibratora, da je nestao u vagini i ne može doći do njega. Ustao je i upalio svjetlo, a ja sam osjećala vibriranje negdje duboko dolje u sebi. Počela sam plakati od straha', priča V. Pokušavala ga je izvaditi na sve moguće načine ne bi li nekako ispao. Nakon izvjesnog vremena odlučila je otići u bolnicu, ali tada joj je dečko rekao da legne da ga još jednom pokušaju izvaditi, da će se on pobrinuti za to. 'Bila sam u pozi poput one za porođaj, noge sam približila glavi koliko god sam mogla. Zatim sam stiskala svom snagom, dok je za to vrijeme dečko svijetlio mobitelom i pratio što se dolje događa. U jednom trenutku vibrator je napokon izletio van', ispričala je svoje traumatično iskustvo V., prenosi Marie Claire. ​

Najčitaniji članci