'Ne želim razmaziti dijete pa ga odgajam po priručniku iz 1950.'

Britanka Annette Kellow bila je u osmom mjesecu trudnoće kada joj je starija kolegica na poslu, gotovo usputno, u ruke gurnula tanku knjigu s izblijedjelim koricama. Naslov je glasio Mothercraft. 'Trebat će ti', rekla joj je, uz kratku opasku da je „stari način često najbolji“.

Riječ je o roditeljskom priručniku koji je 1950. napisala primalja, sestra Mary Martin. Iako star više od sedam desetljeća, Mothercraft zagovara discipliniran, racionalan i nimalo sentimentalan pristup roditeljstvu, s jasnim ciljem: odgojiti samostalnu, stabilnu i pristojnu djecu.

U trenutku kada se Annette suočavala s lavinom suvremenih roditeljskih savjeta, knjiga joj je, kako sama ističe, djelovala gotovo oslobađajuće.

Umor od suvremenih roditeljskih trendova

Tijekom trudnoće Annette je, poput mnogih budućih majki, bila izložena neprekidnom toku informacija s interneta i društvenih mreža. Posebno ju je zbunjivala dominacija tzv. „nježnog roditeljstva“, koje se snažno promovira kao jedini ispravan model odgoja.

Prema tom pristupu, dijete se neprestano nosi, uspavljuje na rukama, a svako problematično ponašanje opravdava se „velikim emocijama“. Annette smatra da takav model često roditelje dovodi do iscrpljenosti i nesigurnosti, a djeci uskraćuje važno iskustvo granica.

Nasuprot tome, Mothercraft izričito navodi da bi djeca trebala biti radost, a ne emocionalni i logistički teret, što je Annette doživjela kao rijetko razuman glas.

Spavanje, zrak i rana samostalnost

Jedno od prvih pravila koje je odlučila primijeniti bilo je poticanje djeteta da spava samo, i to na otvorenom. Praksa koju knjiga naziva „zračnim kupanjem“ temelji se na uvjerenju da svjež zrak jača imunitet i potiče bolji san.

Iako je u Britaniji pedesetih bilo uobičajeno ostaviti kolica ispred kuće, Annette je, živeći u središtu Londona, pronašla kompromis te je sina Felixa ostavljala da spava na malom stražnjem dvorištu.

Za razliku od današnjih trendova koji glorificiraju višesatno uspavljivanje u naručju, Annette je od samog početka prakticirala postupno uspavljivanje bez podizanja iz krevetića. Već nakon dva tjedna, ističe, njezin je sin redovito spavao i danju i noću.

Pelene, igračke i vrijednost dosade

Još jedna praksa koja izaziva čuđenje suvremenih roditelja jest vrlo rano privikavanje na obavljanje nužde.

Annette je, slijedeći upute iz knjige, već u prvim mjesecima nakon hranjenja držala dijete iznad WC-a kako bi razvilo svijest o toj tjelesnoj funkciji. Unatoč brojnim nezgodama, njezin je sin bio u potpunosti odviknut od pelena s godinu i pol dana.

Kada je riječ o igračkama i zabavi, Mothercraft zauzima jasan stav: djeci ne trebaju skupi predmeti, nego prostor za maštu.

Annette je svjesno dopuštala sinu da mu bude dosadno, uvjerena da upravo iz dosade proizlaze kreativnost i samostalna igra.

Ekrani i suvremeno popuštanje roditelja

Iako nastao u doba bez ekrana, priručnik upozorava na opasnost miješanja roditeljske brige s razmaživanjem. Annette je to načelo primijenila vrlo dosljedno.

Njezin sin gleda televiziju rijetko i selektivno, uglavnom edukativne sadržaje, dok su platforme poput YouTubea i TikToka strogo ograničene.

Annette otvoreno kritizira suvremenu roditeljsku praksu u kojoj se djeci tablet i mobitel daju kako bi se izbjegla nelagoda ili sukob. Prema njezinu mišljenju, to nije suosjećanje, nego odustajanje od roditeljske uloge.

Dijete kao dio obitelji, a ne središte svemira

Jedna od temeljnih ideja Mothercrafta jest da se dijete uklapa u obiteljski život, a ne da se život potpuno podređuje djetetu.

Annette je to shvatila vrlo konkretno: njezin sin sudjeluje u postavljanju stola, pomaže u kućanskim poslovima, sam naručuje u restoranima i uči kako se pristojno komunicira s odraslima.

Takav pristup, smatra ona, ne oduzima djetinjstvo, nego ga osnažuje.

Knjiga također naglašava ulogu očeva, zagovarajući ravnopravnu podjelu odgovornosti i emocionalnu prisutnost oba roditelja, čime se ruši stereotip o pasivnim očevima pedesetih godina.

Autoritativno roditeljstvo kao protuteža kaosu

Model koji Annette prakticira danas bi se definirao kao autoritativno roditeljstvo – jasno postavljene granice uz toplinu i dosljednost. Prema brojnim istraživanjima, upravo takav stil odgoja povezuje se s boljim akademskim uspjehom, emocionalnom stabilnošću i samopouzdanjem djece.

Annette smatra da su mnoge suvremene interpretacije „nježnog roditeljstva“ dovele do suprotnog učinka: djece koja su anksiozna, nesigurna i uvjerena da se svijet mora prilagoditi njihovim željama.

Povratak vrijednostima, bez nostalgije

Annette Kellow ne tvrdi da su pedesete bile idealno doba, niti da bi se svi savjeti iz Mothercrafta trebali nekritički primjenjivati danas. No uvjerena je da su jasnoća, struktura i očekivanja koje je taj priručnik promicao vrijednosti koje suvremenom roditeljstvu ozbiljno nedostaju.

Ako je zbog toga neki smatraju staromodnom, to je ne brine. Kako ističe, roditeljstvo ionako nikada ne dolazi s jamstvom.

No vjeruje da dijete koje odrasta uz jasne moralne smjernice, čak i ako kasnije zaluta, ima veću šansu vratiti se razumu, odgovornosti i unutarnjoj snazi.

U svijetu u kojem se granice sve češće doživljavaju kao nasilje, Annette smatra da su one, paradoksalno, jedan od najdosljednijih oblika ljubavi.