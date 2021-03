Jeste li jedan od onih koja će učiniti bilo što da izbjegnu seks s partnerom?

- Kad sam postavila pitanje: 'Grozite li se ikad seksa?', dok sam istraživala za nedavno objavljenu knjigu, naišla sam se na desetke žena koje su rekle: 'Da! Da! Da!'. Iz svih pogrešnih razloga. Nula interesa za seksom čest je problem - ističe poznata seksologinja Tracey Cox za Daily Mail.

Stoga je odlučila dati nekoliko savjeta za koje vjeruju da će pomoći u tome.

Odluka

Ako vaš partner i dalje želi seks, a vi ne želite, imate nekoliko mogućnosti.

No, koju ćete najvjerojatnije odabrati? Ako i dalje koristite svaki izgovor kako biste izbjegli seks s nadom da će ga na kraju prestati inicirati, znajte da je to i najpopularnija opcija. Ona uključuje strah od 'teških razgovora', no ujedno je i najgora stvar koju ste mogli učiniti, ističe Cox.

Sve što se postiže jest da se vaš partner osjeća ogorčeno, frustrirano i ljutito. Druga, razumnija opcija je iskreno razgovarati o tome zašto izbjegavate seks, pa možete smisliti neka rješenja.

Pa, što raditi ako ste apsolutno sigurni da više ne želite seks, kada ste u monogamnoj vezi? Što ako više nikad ne želite seks?

Kad se posvetimo monogamiji, obećavamo da nećemo imati spolne odnose s drugim ljudima. Ali tu su i moralna obveza i neizgovoreni zavjet koji kažu da ćete udovoljavati seksualnim potrebama partnera.

Ako se odričete svog dijela dogovora, morate prihvatiti da se ovdje ne radi samo o vama - vaš partner zaslužuje da i njegove potrebe budu zadovoljene. Nakon što priznate da više ne želite biti seksualni, možda ćete utvrditi da su za vas donesene daljnje odluke, a vaš partner želi prekinuti vezu.

No, neće svi. Ako je ostatak vaše veze dobar, ponekad se ljudi zadovoljavaju pornografijom, fantazijama i seksualnim igračkama. Ili se možete složiti oko seksa s 'malim naporima' - zajedničkom masturbacijom, oralnim seksom ili samo stimulacijom rukom.

Ili im dopustiti da vam čine seksualne stvari - koje ne uključuju snošaj. Mnogo žena kaže ne seksu, kad zapravo misle na to da ne žele imati penetrativan seks. Razmislite: postoje li dijelovi seksa koji su vam OK, ili čak bi voljeli i dalje raditi?

Drugi ljudi

Vaš partner (ili vi) niste oduševljeni bilo čime od navedenog? Sad ulazimo na opasni teritorij 'drugih ljudi', ističe Cox.

Biste li dopustili partneru da ima spolne odnose s drugim ljudima?

Možda ćete nagovijestiti da se mogu slobodno seksati sa strane, ali jasno stavite do znanja da o tome ne želite znati. Ili im možete dati odobrenje za seks s drugima i postaviti neka osnovna pravila. Neke su žene sretne što partneri plaćaju seks, ali podvlače crtu kod razvoja afere. Ili biste možda odlučili prekinuti vezu.

Ako ste s nekim tko uživa u seksu i voli intimnost, povezanost i sve ostale duboko izvanredne stvari koje seks pruža, ni jedan takav dogovor vjerojatno ga neće zadovoljiti. Ako vas vole, a predlažete da 'problem' riješe povezivanjem s drugima, možda jednostavno utrljavate 'sol u ranu'.

U tom slučaju može biti bolje razdvojiti se i dopustiti jedni drugima da pronađu nekoga kompatibilnijeg, umjesto da te međusobno nesretni i ogorčeni.

Zašto ne pomaže 'zabiti glavu u pijesak'?

Ništa od toga nisu laki razgovori ili odluke. Ali alternativa - nastavljate izbjegavati seks i nadate se da će vaš partner prestati pitati za njega, a da o tome nikad ne razgovara - dovodi vašu vezu u veliku opasnost.

Vaš se partner osjeća nepoželjnim, neprivlačnim i zbunjenim: Imate li aferu? Jeste li se odljubili? Također su ranjivi na iskušenja. Bez obzira koliko volimo svoje partnere, to nas ne čini imunim da druge ljude smatramo privlačnima. Ako smo u tome svemu i gladni seksa, oni postaju neodoljivi.

Drugi problem izbjegavanja seksa je taj što većina ljudi prestaje biti i nježna: brinete se da bi nevin dodir ili poljubac mogao biti protumačen kao da želite seks.

Neke veze opstaju i bez toga, ali ni jedna veza ne opstaje bez seksa ili ljubavi. Zbog toga morate razgovarati ako želite svojoj vezi pružiti šansu za opstanak.

Povratak libida

Cox ističe da je jedna od solucija barem biti otvoren za fazu u kojoj vam nekako ne bi smetalo da imate seks. Budući da redoviti seks ima toliko fizičkih i emocionalnih blagodati i za vas i za vašu vezu, ima smisla barem pokušati.

Evo nekoliko motivatora za seks i praktičnih savjeta kako biste se vratili na pravi put.

- Smatram zapanjujućim kad parovi vjeruju da njihova ljubav i seksualni život nisu povezani. 'Ne znam zašto više ne želim seks', rekla mi je jedna žena. Dva udaha kasnije, požalila se da ona i njezin suprug izgledaju neprestano ljuti jedno na drugo. 'Samo kad ga pogledam, nerviram se. Čak i kad ne čini ništa loše', dodala je.

Tko želi poljubiti ili se zbližiti s nekim tko vam se ne sviđa previše? - kaže Cox i ističe da treba dođi do srži problema.

Jesu li problemi nastali zbog nedostatka seksa il je on posljedica drugih problema u odnosu?

Medicinski uzrok problema

Ako se bojite seksa jer vas boli, otiđite liječniku kako biste se pregledali i razgovarali o rješenjima.

Ako se bojite seksa jer ste iscrpljeni na kraju dana, zatražite pomoć. Pogledajte svoju prehranu i način života. Prestanite pušiti, smanjite alkohol, hranite se zdravo i vježbajte. Sve utječe na našu želju za seksom.

Tjelesni kompleksi jedan su od razloga zašto puno žena izbjegava seks.

- Kad bismo barem shvatili da nas ljudi koji nas vole, gledajte u ružičastim naočalama, a ne s povećalom - ističe Cox.

- Moja je supruga dobila dijete prije godinu dana i još uvijek govori o tome kako joj je trbuh mlohav i kako su joj grudi opuštene', rekao mi je jedan muškarac. 'Izgleda fantastično! Stalno joj to govorim, ali to apsolutno nema razlike? Kako da doprem do nje? ' pitao me umorno - prepričava Cox.

Ako je kod vas nesigurnost ono zbog čega izbjegavate seks, dvije su stvari koje sada možete učiniti da biste to popravili - više seksa i poboljšajte svoje seksualne vještine

Razlog zašto više seksa pomaže je taj što vaš mozak lako zaobilazi one samozatajne uvrede kojima ga hranite i umjesto toga misli: 'Pa ne mogu izgledati toliko loš ako ova osoba želi imati seks sa mnom'.

Budite izravni i tražite što želite

'Jednom sam rekla svom partneru da mi se sviđa masiranje grudi i od tada nije probao novi potez. Jednom kad to učini tri minute, popne se gore, pretpostavljajući da sam dovoljno uzbuđena. '

Ako vam nešto nije dovoljno ili želite nešto drugo, morate progovoriti, savjetuje Cox. Ako ne uživate u seksu kad ga imate, zašto biste to željeli raditi?

Naša se tijela mijenjaju dok se krećemo kroz život. Naši se ukusi mijenjaju. Tehnike koje su palile kod vas s 20 godina, obično nisu one koje pale s 35 godina.

Pošteno i iskreno razgovarajte. Recite: 'Znam da sam nekada voljela seks, ali sada više volim oralni seks. Moje je tijelo drugačije nakon djece'.

Vrijeme je isto važno

Da nemate izbora i morate se seksati, kada i kako biste?

Za vikend? Ujutro, a ne posljednja stvar navečer? Nakon nekoliko pića? Nakon noćnog izlaska? Kad ste tek dobro popričali i osjećate se emocionalno povezano? Kad ste slušali glazbu koja vas vraća u dane kada vam je seks bio važna stvar?

Utvrdite prave uvjete za vas i kada ćete ih možda moći ponovno stvoriti kako biste se pokušali dovesti u raspoloženje.

- Također, važno je biti zagrijan prije seksa, pa pokušajte sami sebe dovesti u to stanje kroz dan - savjetuje Cox.

Da vašeg partnera nema kod kuće i da biste se sada samozadovoljili, što biste učinili? Zgrabili vibrator i maštali? Pročitali malo erotike? Gledali pornografiju? Upotrijebili prste i ponovili sjajan seks koji ste imali u glavi?

Razvijte fantazije i pustite da vas seksualno zadovoljstvo odvede u smjeru povećanja želje, jer se to prirodno događa.

- 'Seksali smo se do sada na stotine puta. Je li čudno da mi je dosadno?', rekla mi je jedna žena udana 32 godine. 'Kad se poseksamo, pretpostavljam da me zavodi tip iz Bridgertona. Ne bih rekla svom partneru, ali također ne sumnjam da on također mašta o nekom drugom' - prepričala je Cox, navodeći da nema ništa loše u ovakvim fantazijama.

Na kraju to ide u korist vašeg partnera. Ako zbog te maštarije više uživate u seksu, vaš mozak dobar seks povezuje s vašim partnerom, što vas čini otvorenijima za to u budućnosti.