Ne znate kako prići drugima? Ovo je 30 provjerenih tema

1. Zatražite pomoć

Upit za pomoć sjajan je pokretač razgovora. Kad pomognete drugoj osobi da shvati koje je to jelo na švedskom stolu ili da pronađe WC, otvarate se prema prirodnom toku komunikacije.

2. Pohvalite nešto drugo osim izgleda

Istaknite nešto što pokazuje njihovu osobnost, poput torbice ili knjige. Ovo je jednostavno, elegantno i sjajno ako vas netko zanima ili u bilo kojem trenutku želite povećati njihovu privlačnost iz poslovnih ili društvenih razloga.

3. Nađite zajednički interes

Mnogi misle da sa strancem nemaju ništa zajedničko, ali ako je netko u trgovini, restoranu ili baru, on je vjerojatno tamo s razlogom koji je sličan i vašemu. Oboje ste tamo, tako da oboje i dijelite zajednički interes. Postavite im neko pitanje kako biste saznali što vam je zajedničko. Na primjer, možete ih pitati kakvo je njihovo iskustvo s tim mjestom ili zašto su ga odabrali.

4. Budite jednostavni

Nabacite iskreni osmijeh i samo recite: 'Bok'. Zvuči previše jednostavno, ali ljudi su toliko navikli da drugi uglavnom bulje u svoje telefone, jednostavan smiješak i pozdrav mogu djelovati kao vrlo hrabar potez. To drugoj strani pokazuje da ste ih primijetili i da ih želite bolje upoznati.

5. Pitajte ih za njihovo iskreno mišljenje

'Stvarno sam razmišljao o nečemu i zanima me mogu li čuti vaše mišljenje o tome?' Ovakav pristup pokazuje vaše zanimanje za drugu osobu. Pokazuje da tražite nove i zanimljive informacije o kojima je zabavno razgovarati. Poprilično bi svatko želio podijeliti svoje mišljenje sa zainteresiranom stranom, a i sigurno će misliti da je s vama lijepo i zabavno.

6. Ispričajte šalu koja će vas povezati

Ako se žena nasmije muškarcu koji je ispričao neku šalu, on će osjećati da joj je ugodno s njim. Smijeh oslobađa oksitocin, 'hormon koji povezuje'. Ove dvije stvari zajedno stvaraju prostor za još razgovora.

Foto: Dreamstime

7. Pohvalite ih iznenada

Kompliment definitivno razbija led među ljudima koji žele započeti razgovor. U većini slučajeva ljudi će vam se osmjehnuti i možda s vama i porazgovarati. Uostalom, tko ne bi želio biti pohvaljen?

8. Pričajte o nečem općepoznatom

Napišite neki komentar ili se našalite o nečemu u pop kulturi, s čime je većina upoznata - nešto lagano, a ne političko. Ako vam trebaju ideje, pogledajte što je trenutno u trendu ili koje su to 'vruće' teme na Twitteru ili Facebooku.

9. Pitajte ih za 'lažnu' uslugu

Ljudi vole pomagati, pa je traženje male usluge odličan pokretač razgovora. Ako nemate koju uslugu tražiti, izmislite je. Zamolite osobu koju smatrate privlačnom da vam pomogne da dosegnete nešto na visokoj polici ili vam pridrži nešto dok gledate u novčanik. Na kraju ćete imati zabavnu priču koju ćete ispričati svojim prijateljima.

10. Učinite ih svojim saveznikom

To može biti jednostavno u situacijama poput čekanja u redu u pošti. Tada možete reći nešto poput: 'Jeste li spremni ići protiv pravila? Započnimo drugi red, kako bismo pokrenuli stvari.'

11. Pokažite svoju glupu stranu

Postavljanje pitanja s malo humora sjajan je potez. U trgovini možete upitati: 'Ovo je vrlo važno: Koja je najbolja jabuka ikad? Granny Smith ili Red Delicious?'.

12. Divite im se

Ovakav način idealan je za započinjanje razgovora. Rečenica poput 'ljubomoran sam na to što ste toliko dobri u tome' sigurna je udica na koju ćete upecati svojeg sugovornika.

13. Ispričajte zaista glupu šalu

Ljudi su obično osjetljiviji na glupe šale jer ne zahtijevaju mnogo truda i ne moraju se brinuti da je neće shvatiti. Ako u rukavu imate hrpu takvih, slobodno ih iskoristite, nećete požaliti.

14. Očarajte ih

Većina ljudi voli činjenice i zagonetke, a one su ujedno i dobar način za pokretanje razgovora kroz duže vremensko razdoblje. Pitajte nekoga: 'Koje su to jedine 3 zemlje koje započinju s J?' (Jordan, Japan, Jamajka). Vrlo vjerojatno će im trebati duže vremena da se sjete odgovora, a ostavite ćete ih da razmišljaju o vama cijelu večer.

15. Započnite s nekim dubljim razgovorima

Pokušajte pokrenuti lagani filozofski razgovor, primjerice, kada vidite nekoga kako uživa u kavi, svakako recite nešto poput: 'Nije li ovo jedino što nam treba u životu (referirajući se na opuštanje uz kavu)?'. Ovo je idealan način za otkrivanje je li osoba otvorena i spremna za razgovor bez da se čini kao da se previše trudite.

16. Postavite pitanje bez ispravnog ili pogrešnog odgovora

Pitati nekoga odakle je. To je izvrsno jer je to jednostavan i prirodan način da saznate nešto o nekome. Svako otvoreno pitanje uspjet će u pokretanju razgovora jer svi imaju različit odgovor i nema ispravnog ili pogrešnog odgovora. Može postati vrlo uzbudljivo ako oboje shvatite da ste iz istog mjesta ili da volite iste stvari.

17. Iskoristite situaciju

Jedan od najboljih načina za započinjanje razgovora je postavljanje pitanja, a najbolja su pitanja koja se odnose na trenutnu situaciju. Na primjer, ako ste na nekom događaju, možete upitati 'Jeste li već prije čuli za ovog govornika, bend ili autora prije?'.

Foto: Dreamstime

18. Koristite filmski citat

Nitko ne zna više o pokretanju razgovora i tema za razgovor od scenarista. To je ono što oni rade: okupljaju ljude, obično strance i pronalaze razne načine da oni razgovaraju. Najbolji filmski citati su oni koji postavljaju pitanje, provociraju i otkrivaju neku nevjerojatnu (ili čudnu) istinu o vama. Zato ponovno pogledajte svoj omiljeni film, izvucite najdraže citate, i vidjet ćete da će upaliti.

19. Kladite se

Priđite nekome i recite im da vam trebaju kako bi svjedočili okladi između vas i vašeg prijatelja. Na primjer, recite: 'Možete li mi pomoći? Vidite, moji prijatelji i ja se kladimo i trebamo vanjsku perspektivu. Moj prijatelj kaže da je mjesec vlastiti planet, a ja kažem da nije. Pomoću ovakvog razgovora dobit ćete odgovor od te osobe i vrlo vjerojatno nastaviti dalje razgovor.

20. Ponudite im svoju pomoć

Biti od pomoći uvijek je sjajan način da privučete pažnju. Jedino u čemu ljudi uvijek uživaju je olakšanje, ali vjerojatno im ne želite pogoršavati stres ili zvučati jezivo. Zato pokušajte s nečim jednostavnim poput ponude da im pridržite nešto.

21. Razoružajte ih svojom ranjivošću

Ponekad je najbrži način da drugoj osobi bude ugodno s vama je taj da budete ranjivi. Na koktel zabavi ste? Recite osobi pored vas: 'Ovdje ne poznajem nikoga. Tako je teško razgovarati sa strancima'. U avionu ste? Recite osobi do sebe: 'Letenje me čini malo nervoznim'. Veća je vjerojatnost da će se ljudi povezati s vama ako ste autentični i nesavršeni.

22. Recite im da imaju slavnog dvojnika

Ulet poput: 'Je li vam ikad netko rekao da ličite na Sophiu Vergaru?' jako će laskati osobi kojoj ga uputite. Ovakav pristup je uvijek učinkovit jer djeluje iskreno, a osoba će se vjerojatno zacrvenjeti i reći "hvala". Nakon toga će razgovor sam od sebe teći.

23. Nazdravite

Ako ste u kafiću i tražite izgovor da popričate s nekim, idite do njega i kažite mu 'živjeli!' Najvjerojatnije će vam uzvratiti, a nakon toga će se vrlo vjerojatno i pokrenuti razgovor.

24. Podijelite račun za taxi

Ako primijetite nekoga zanimljivog kako pokušava pozvati taxi, ponudite mu da podijelite račun za vožnju ako idete istim smjerom. Naravno, možda će vam trebati malo više vremena da dođete do vašeg odredišta, ali to je sjajan način za razgovor. U najmanju ruku, uštedjet ćete na trošku do vašeg odredišta.

25. Isplanirajte odmor iz snova

Pitajte nekoga: 'Da sutra imate besplatnu kartu za bilo gdje u svijetu, kamo bi otišli?'. Ova rečenica funkcionira i za razgovore uživo i za one na internetu. Na ovoj planeti nema nikoga tko ne bi uzeo besplatnu kartu i to je sjajan način da saznate nešto o ljudima.

26. Ponovite ono što su rekli

Ako ste stidljivi i ne znate što reći, pokušajte biti empatični slušatelj. Razmislite o tome što se čuli da druga osoba govori i pružite joj suosjećanje. To će drugoj osobi pokazati da ju se sluša i prihvaća. Zbog toga će željeti više vremena provesti razgovarajući s vama.

Foto: Dreamstime

27. Koristite sarkazam

Malo sarkazma može poboljšati raspoloženje i učiniti da se osjećate povezano. Dobar primjer za takav ulet je: 'Kako volim čekati u redovima. Jednom kada dođem na red, odmah popijem svoje piće što brže da mogu ponovno otići stati u red'. Sugovornik će vam se zasigurno nasmijati i složiti se s vama.

28. Pitajte nešto o zajedničkom prijatelju

Međusobni prijatelji dobri su pokretači razgovora kada ste na nekom obiteljskom okupljanju, zabavi ili bilo kojem događaju na koji vas je ista osoba pozvala. Postavljanje pitanja poput: 'Kako se vi znate?' omogućit će da se upoznate bolje s tom osobom kojoj prilazite.

29. Budite ugodni

Ako ste sretni, drugi će biti zainteresirani za vas. Pokušajte započeti razgovor izražavanjem neke ugodne emocije, poput isticanja kako je vani prekrasna noć. Nikada ne biste trebali pokušavati nekoga šokirati tijekom razgovora, jer to sugerira da ste zastrašujući, a ne zanimljivi.

30. Pridružite se zabavi

Predstavite se i recite: 'Izgledate kao da se dobro zabavljate, pa sam vas došao pozdraviti!'. Ovaj način jer vrlo učinkovit jer odaje samopouzdanje i karizmu. U kombinaciji s vedrim osmijehom i dobrim kontaktom očima, sigurno ćete stvoriti nova prijateljstva, prenosi Reader's Digest.