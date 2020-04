Ne znate što raditi kod kuće? Novi hobi: Aranžirajte cvijeće!

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Preslatki uskrsni macaronsi iz Marijine radionice u Zagrebu

Časopis Journal of Mental Health objavio je studiju u kojoj navode da je vrtlarenje najbolji način za uklanjanje stresa te poboljšanje raspoloženja, a te aktivnosti ujedno smanjuju simptome depresije i anksioznosti, piše Glamour.

Ako niste od onih koji će strpljivo čekati da niknu s ljubavlju posađene biljčice, možda je aranžiranje cvijeća nešto upravo za vas. Floristica Rowan Blossom i autorica knjige Living With Flowers: Blooms & Bouquets for the Home preporučuje upravo to.

- Aranžiranje cvijeća je predivan hobi, a njime se možete baviti i u ovo doba izolacije budući da ne zahtijeva osobite vještine, puno oruđa ili umjetničkog talenta. Svatko se može okušati u tom hobiju, a sve što vam treba su cvijeće, škare i malo strpljenja - kazala je ističući kako ćete u tom hobiju biti sve bolji s praksom, a on vas opušta i zadovoljava jer stvarate nešto vlastitim rukama.

Rowan vjeruje da cvijeće predstavlja nadu i užitak, a ništa vam neće bolje podignuti raspoloženje od svježine i šarenila boja. Upravo je to ono što nam najviše treba u ovim vremenima.

- Iako smo s jedne strane ograničeni u vremenu koje možemo provoditi vani, predivan je osjećaj unijeti prirodu u vaš dom. Uvijek mi je motivacija kad primijetim eksploziju boja u neočekivanom kutku doma, pa zato stavljam cvijeće na neočekivana mjesta. To će vam unijeti radost u kuću, a istovremeno transformirati neka obična mjesta. Sigurno ne očekujete vidjeti buket cvijeća u kuhinji, no obradovat će vas pogled na njega dok perete suđe. Ili, ako ga stavite na noćni ormarić uz krevet, može vam mirisati u sobi dok spavate - objašnjava ona.

Što vam je potrebno

- Osnovni alat su škare ili vrtlarske škare za orezivanje. Najbolje među njima proizvodi japanski Sakagen, a iako djeluju simpatično, oštre su poput samurajskih mačeva i s njima treba biti jako oprezan. Manji dizajn nudi i tvrtka Oasis

- Uvijek je dobro imati više različitih vrsta vaza i posuda u koje možete složiti različite aranžmane, pa vam trebaju uske i visoke, ali i široke posude, pa čak i staklenke za mlijeko ili krastavce. Budite kreativni, potražite staklenke i boce, operite ih i tada ih možete koristiti za pojedinačne ili grupne kreacije. To može biti mali aranžman za kuhinjski stol ili pak ogroman aranžman za predsoblje.

- Naravno, treba vam cvijeće. Ako imate vrt, onda nemate problema s opskrbom, a ako ga nemate, stavite cvijeće na popis za sljedeću kupnju kad idete po namirnice. To mogu biti narcise ili tulipani, zumbuli, ruže i drugo cvijeće koje možete pronaći ovih dana u supermarketima.

Nekoliko savjeta za početnike

Stare boce i staklenke pekmeza su odlične vaze. Ako bolje pogledate što ste sve spremili u špajzi ili kuhinjskim ormarima, mogli biste se iznenaditi. U vaze uz cvijeće uvijek dodajte grančice poput ružmarina ili eukaliptusa koji će posebno osvježiti aranžman, a odlični su u kombinaciji sa narcisama. Rowan voli aranžmane po čitavom stanu, a to uključuje stolić u predsoblju kao i kuhinjski stol na kojem se nalazi glavni aranžman.

Čak i cvijeće iz supermarketa može uljepšati svaki dan. Među idejama koje je Rowan ponudila u svojoj knjizi je da u supermarketu kupite više buketa, po mogućnosti u istoj boji. Možete ih staviti u keramičku teglu nasred kuhinjskog stola kako bi vam izmamili osmijeh na lice svaki put kad uđete u kuhinju.

Ako vam nedostaju restorani i izlasci, uvijek možete aranžirati stol za večeru.

- Ne treba vam puno cvijeća da biste uljepšali stol. Dovoljno je nekoliko sitnih stabljičica, nešto začinskog bilja ili kratko rezanog cvijeća iz vašeg vrta koje ćete staviti u malu, plitku vazu. Samo to vam je dovoljno za transformaciju stola. Razmislite o bojama stolnjaka ili ubrusa koje koristite te birajte cvijeće koje će se uklopiti. Što više boja i uzoraka, to bolje. I ne zaboravite na svijeće. Nema ništa čarobnije od večere uz svjetlo svijeća. To transformira stol i vaše raspoloženje - savjetuje Rowan.

