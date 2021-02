1. Povrtne palačinke

Pomiješajte povrće koje imate, primjerice mrkvu, slatki krumpir, tikvicu i dodajte malo luka i češnjaka. Povežite to sa vodom, soli i uljem. To možete peći u pećnici ili na tavi. Uz to poslužite proteine, poput komada svinjetine ili poširanog jaja.

2. Ispecite kruh

Od brašna, vode i soli ispecite kruh te ga poslužite uz prženo povrće ili slaninu.

3. Napravite jaja i rižu

Skuhajte rižu, običnu ili integralnu, stavite ju u zdjelicu i na vrh stavite jaje. Jaje može biti prženo ili poširano, ovisi što više volite. Važno je da imate tekući žumanjak. On djeluje kao umak, spajajući sve sastojke. Ako volite, možete dodati i malo luka.

4. Nadjenite gljive

Ako imate viška gljiva, napunite ih sirom ili vrhnjem i stavite ih peći. Gljive prije punjenja malo ispecite kako biste se riješili vode. To će spriječiti da se vaš nadjev namoči.

5. Napravite sirni namaz

U blender stavite komadiće sira kojeg želite iskoristit, dodajte maslac i češnjak. To izblendajte i poslužite kao hladni umak ili namaz.

6. Začinite svoju majonezu

U majonezu dodajte začinsko bilje po vašem izboru. To može biti super kao namaz ili kao umak za nachose, samo dodajte kiselog vrhnja u to.

7. Napravite pesto

U ovaj umak osim bosiljka možete doslovce ubaciti sve začinsko bilje u čijem okusu uživate kao što su peršin, korijandar, metvica, mažuran, origano, majčina dušica, rikola ili pak svježi špinat. Na taj način pestom se mogu nazivati i druge varijacije ovog umaka koje se pripravljaju finim usitnjavanjem u mužaru ili blenderu, a možete se poslužiti i štapnim mikserom. Tu je još i maslinovo ulje i češnjak, čije blagodati ne trebamo posebno isticati, parmezan i sol.

8. Knedle

Napravite tijesto za knedle i nadjenite ih s čim god hoćete i s onim što imate u kućanstvu poput pekmeza, čokolade ili višanja. Kada su gotove pospite ih s malo šećera u prahu.

9. Ispecite malo krumpira

Ispecite malo krumpira, uzmite gotove začine i dodatke poput kiselih krastavaca, kobasice, vrhnja, slanine. Izvadite vrući krumpir iz pećnice i jedite sa svime posluženim, piše Life hacker.