Ne znate što skuhati? Probajte nove recepte koje svi obožavaju

Poznata je činjenica da je i ova karantena od mnogih napravila kuhare, a s obzirom na višak slobodnog vremena što ćemo drugo raditi nego isprobavati nove recepte.

HuffPost izdvojio je deset najpopularnijih Instagram recepata u travnju:

1. Samoa keksi

Foto: Half Baked Harvest

Recept za ove slasne kekse s čokoladom postavila je blogerica na svom blogu Half Baked Harvest.

2. Cacio E Pepe tjestenina sa samo 5 sastojaka

Foto: Foodie Crush Blogerica Heidi postavila je na svom blogu Foodie Crush recept za Cacio E pape tjesteninu ili talijansku verziju Mac and Cheese-a.

3. Piletina s limunom i ružmarinom

Foto: Damn Delicious

Chungah s bloga Damn Delicious postavila je recept za ovu ukusnu piletinu s limunom i ružmarinom koju trebate isprobati..

4. Popularna Dalgona kava

5. Pečena piletina s rižom

Foto: Half Baked Harvest Recept je s bloga Half Baked Harvest.

6. Ukusne lazanje

Foto: Half Baked Harvest Recept se nalazi ovdje.

7. Piletina s češnjakom i crvenom paprikom

Foto: The daley plate Recept pročitajte na blogu The Daley Plate.

8. Cheescake karamel kockice bez pečenja

Foto: Oh, Sweet Basil Ovaj jednostavan recept podijelili su Carrian and Cade, supružnici koji vole kuhati i vode blog Oh, Sweet Basil gdje možete i pročitati recept.

9. Zdrava verzija pizze

Foto: Half Baked Harvest Recept pročitajte ovdje.

10. Kockice sa sirom i graham krekerima

Foto: Averie Cookies Averie sa bloga Averie Cookies podijelila je sa svojim obožavateljima ovaj slasni recept.

