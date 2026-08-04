Dio rakete SpaceX-a za nekoliko sati zabit će se u Mjesec

Predmet veličine autobusa je drugi stupanj SpaceX-ove rakete Falcon 9 koja je u siječnju 2025. prema Mjesecu lansirala lender tvrtke Firefly Aerospace. Tijelo rakete teško je četiri tone, a pogodit će Mjesec oko 8.35 pri brzini od 8690 kilometara na sat, što će načiniti oblak lunarne prašine koju će vjerojatno osvjetliti Sunce, ali će je biti teško uočiti golim okom sa Zemlje, piše Reuters. Sudar nije namjeran, kazao je SpaceX. Očekuje se će dio rakete pogoditi Einsteinov krater na dijelu Mjeseca koji je često teško vidljiv sa Zemlje.

Takvi dijelovi raketa u pravilu padnu natrag u Zemljinu atmosferu i zapale se ili padnu u ocean.

No, budući da je siječanjskoj misiji s lenderom bio potreban veći potisak nego za misije bliže Zemlji, drugi stupanj rakete je ostao u svemiru, gdje se nekontrolirano kretao zajedno s drugim svemirskim otpadom koji aktivni sateliti moraju izbjegavati.

Astronomi su ranije ove godine utvrdili da je tijelo rakete na putanji koja završava na Mjesecu.

"Mješavina solarne aktivnosti i sila gravitacije ga je u biti stavila na put prema Mjesecu", rekla je Julianna Scheimann iz SpaceX-a novinarima u ponedjeljak.

"To bi moglo dovesti do nekog, vjerojatno manjeg, znanstvenog interesa te možda naučimo neke stvari iz toga", kazao je Bill Gray, autor često korištenog astronomskog softvera koji je objavio izvješće o učinku sudara u travnju.

"Ne predstavlja opasnost ni za koga, ali naglašava određenu bezobzirnost s obzirom na to kako se iskorišteno svemirsko sklopovlje zbrinjava".

Sudari svemirskog otpada na Mjesecu su rijetki.

Stupanj kineske rakete se zabio u Mjesec u ožujku 2022. nakon probne misije.

Američka svemirska agencija NASA je 2009. namjerno dovela do sudara raketnog stupnja s Mjesecom kako bi proučavala oblak lunarnog materijala koji se podiže nakon udarca.

Također, nekoliko letjelica se proteklih godina nehotice sudarilo s Mjesecom.

Ruska lunarna misija Luna-25 se otela kontroli i srušila 2023., a indijska misija Chandrayaan-2 se zabila 2019., iste godine kao i izraelski lender Beresheet.

NASA i SpaceX raspravljaju o načinima kako da spriječe buduće sudare na Mjesecu, kazala je Scheiman. NASA namjerava izgraditi bazu na Mjesecu te redovito slati astronaute na njegovu površinu kasnije ovog desetljeća u sklopu svog više milijardi dolara vrijednog programa Artemis.