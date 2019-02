Nebom večeras vlada Snježni mjesec: Pazite se jakih emocija

Nakon što smo prošlog mjeseca vidjeli veliku pomrčinu Mjeseca, danas se Mjesec oko 16:33 opet vraća na nebo u svom punom sjaju, kao Snježni ili Gladni Mjesec, najljepši i najsjajniji puni mjesec u godini, zato što se jutros približio Zemlji na 'samo' 356,761 kilometara i bit će najbolje vidljiv.

NASA-ini znanstvenici procjenjuju da nam toliko blizu neće biti sve do do 2026. godine, pa je danas idealna prilika da ga bolje pogledamo. Zato podsjećamo: izlazak Mjeseca u Zagrebu će biti u 17.17 sati, a u ostalim gradovima Hrvatske moći se se vidjeti u razmaku od nekoliko minuta prije ili kasnije. Procjene znanstvenika kažu da će današnji Mjesec biti oko 14 posto veći i oko 30 posto svjetliji u odnosu na vrijeme kad se nalazi na najudaljenijoj točki od Zemlje pa bi bilo šteta propustiti pogled.

Inače, Snježni mjesec nema nikakvo posebno značenje kao astronomski, nego se obilježava kao astrološki pojam, koji je 1979. godine skovao američki astrolog Richard Nolle. Njegov tehnički naziv je "perigej-syzygy sustava Zemlja-Mjesec-Sunce", no u narodu se i prije toga uvriježio naziv 'snježni', budući da se povezuje sa zimom. Naime, slavila su ga još indijanska plemena, koja su lunarni ciklus koristila za obilježavanje sezonskih promjena i radova, pa je zanimljivo da je kao jedan od njegovih naziva u to vrijeme zabilježen i 'Gladni mjesec'. Pretpostavlja se da je razlog tome to što su u ovo vrijeme zime još bile jake, s dosta snijega, je lov bio otežan, a zemlja još nije davala plodove, pa je to bilo vrijeme kad je bilo teško doći do hrane.

Astrološki, pun Mjesec simbolizira dušu i smatra se da je na putu do nas 'upio' energiju Sunca i prenosi je na Zemlju nakon njegovog zalaska. Sunce i Mjesec zajedno upravljaju svim mijenama na Zemlji, pa nam Mjesec daje dozu sigurnosti, osjećaj da je energija stalno prisutna. U astrološkom smislu, pun Mjesec nas općenito tjera da čistimo i oslobađamo se nepotrebnih stvari iz života, pa je ovih dana važno imati na umu da je to proces koji sami trebamo kontrolirati. Naime, ponekad možemo otpustiti neke stvari (ili ljude) zbog pojačanih emocija, a da kasnije požalimo zbog toga, pa se takvih postupaka treba čuvati.

Foto: dreamstime

Astrolozi upozoravaju kako je ovo vrijeme kad bismo mogli biti i posebno kritični prema sebi i preuzeti veći dio krivnje nego što nam pripada za neke probleme ili događaje, a zbog približavanja Merkura i Neptuna, koji će se susresti, možemo biti podložni prevarama. Dobra je vijest to da nam Snježni mjesec vraća dozu ravnoteže, odnosno – osvjetljava put i odluke.

Zbog toga je ovo ujedno i vrijeme kad se možemo osloboditi nekih iluzija, među ostalim u poslu ili u ljubavi. Na primjer, zapitajte se u kojoj mjeri posao koji radite zadovoljava ono što želite raditi i ako dođete do negativnog odgovora, napravite dugoročni plan za promjene. Ili, ako imate osjećaj da niste zadovoljni vezom, ovo je dobro vrijeme da razmislite o tome što želite i u kojoj mjeri veza u kojoj jeste odgovara tim željama te dobro vrijeme da sa partnerom porazgovarate o tome.

Razdoblje Gladnog ili Snježnog mjeseca na nebu inače, traje između 22. veljače do 8. ožujka, a najviše će ga osjetiti osobe koje su rođene u znaku Djevice, Ribe, Strijelca i Blizanca, kao i oni kojima je podznak ili Mjesec u ovim znacima.