Neda vam se kuhati po ovoj vrućini? Za ovih 10 ukusnih jela ne trebate paliti pećnicu

Osim raznih salata, tu su i sushi varijante te razne druge ideje za koje ne treba paliti plin ili pećnicu. Eventualno blender ili vještina slaganja hrane. Donosimo super osvježavajuće recepte u kojima će uživati cijela obitelj.

Grčka salata

Sastojci:

4 rajčice, narezane na kockice

1 krastavac, narezan na ploške

1 crvena paprika, narezana na trakice

1 crveni luk, narezan na tanke ploške

200 g feta sira, narezan na kockice

masline (po želji)

maslinovo ulje

limunov sok

sol i papar

origano

Priprema:

U velikoj zdjeli pomiješajte rajčice, krastavce, papriku, crveni luk i masline. Dodajte feta sir. Prelijte maslinovim uljem i limunovim sokom. Posolite, popaprite i pospite origanom. Lagano promiješajte i poslužite odmah.

Pašteta od tune

Sastojci:

1 konzerva tune u vlastitom soku (oko 160 g), ocijeđena

100 g kremastog sira (ili majoneze za lakšu verziju)

1 manji crveni luk, sitno sjeckan

1 češanj češnjaka, sitno nasjeckan ili protisnut

2 žlice maslinovog ulja

1 žlica limunovog soka

sol i papar po ukusu

1 žličica kapara (po želji)

Svježi peršin ili kopar za ukrašavanje

Priprema:

U zdjeli pomiješajte tunu, kremasti sir (ili majonezu), sitno sjeckani crveni luk, češnjak, maslinovo ulje i limunov sok. Sve sastojke dobro izmiksajte štapnim mikserom ili u blenderu dok ne dobijete glatku paštetu. Ako je smjesa pregusta, možete dodati malo maslinovog ulja ili limunovog soka po potrebi. Poslužite na tostu, krekerima ili uz svježe povrće kao što su mrkva, krastavci i paprika. Također je izvrsna kao namaz za sendviče ili tortilje.

Caprese salata

Sastojci:

4 rajčice, narezane na ploške

200 g svježe mozzarelle, narezane na ploške

svježi bosiljak

maslinovo ulje

balzamični ocat

sol i papar

Priprema:

Na tanjur slažite naizmjenično ploške rajčice i mozzarelle. Dodajte listove svježeg bosiljka. Prelijte maslinovim uljem i balzamičkim octom. Posolite i popaprite prema ukusu.

Hummus s povrćem

Sastojci:

1 konzerva slanutka, ocijeđena i isprana

2 žlice tahinija (namaz i umak napravljen od smrvljenog sezamovog sjemena)

1 režanj češnjaka

sok od 1 limuna

1/4 šalice maslinovog ulja

Sol i papar

mrkva, celer, paprika i krastavac (za umakanje)

Priprema:

U blenderu pomiješajte slanutak, tahini, češnjak i limunov sok. Dodajte maslinovo ulje i blendajte dok ne postane glatko. Dodajte sol i papar prema ukusu. Poslužite s narezanom mrkvom, celerom, paprikom i krastavcem.

Gazpacho

Sastojci:

6 rajčica, narezane

1 krastavac, oguljen i narezan

1 crvena paprika, očišćena i narezana

1 zeleni luk, narezan

2 režnja češnjaka

2 šalice soka od rajčice

1/4 šalice maslinovog ulja

2 žlice crvenog vinskog octa

sol i papar

svježi bosiljak ili peršin (za ukrašavanje)

Priprema:

Sve sastojke stavite u blender i blendajte dok ne dobijete glatku smjesu. Dodajte sol i papar prema ukusu. Ohladite u hladnjaku najmanje sat vremena prije posluživanja. Ukrasite svježim bosiljkom ili peršinom prije posluživanja.

Sushi s lososom ili tunom

Sastojci:

nori listovi

riža za suši

svježi losos ili tuna, narezani na tanke trakice

avokado, narezan na ploške

krastavac, narezan na ploške

soja umak, wasabi i kiseli đumbir (za posluživanje)

Priprema:

Na nori list položite sloj riže za suši. Dodajte trakice ribe, avokada i krastavca. Zarolajte čvrsto koristeći bambusovu prostirku. Narežite na komade i poslužite s soja umakom, wasabijem i kiselim đumbirom.

Avokado tost

Sastojci:

2 zrela avokada

4 kriške integralnog kruha

sok od 1 limete

sol i papar

čili pahuljice (po želji)

Priprema:

Izgnječite avokado i pomiješajte s limetinim sokom, soli i paprom. Namažite smjesu na tostirane kriške kruha. Pospite čili pahuljicama po želji. Poslužite odmah.

Smoothie

Sastojci:

1 smrznuta banana

1/2 šalice smrznutih bobica

1/2 šalice jogurta

1/2 šalice mlijeka (ili biljnog mlijeka)

Granola, svježe voće i med (za ukrašavanje)

Priprema:

U blenderu pomiješajte smrznutu bananu, bobice, jogurt i mlijeko dok ne dobijete glatku smjesu. Prelijte smjesu u zdjelu. Ukrasite granolom, svježim voćem i medom. Poslužite odmah.

Tuna salata

Sastojci:

1 konzerva tune, ocijeđena

1/4 šalice majoneze

1 žlica limunovog soka

1 stabljika celera, sitno sjeckana

1/4 crvenog luka, sitno sjeckan

sol i papar

listovi zelene salate ili krekere (za posluživanje)

Priprema:

U zdjeli pomiješajte tunu, majonezu, limunov sok, celer i crveni luk. Posolite i popaprite prema ukusu. Poslužite na listovima zelene salate ili uz krekere.

Velika voćna salata za više osoba

Sastojci:

1 ananas, očišćen i narezan

2 manga, oguljena i narezana

2 kivija, oguljena i narezana

1 šaka borovnica

10 jagoda

1 šaka malina

Svježa metvica (za ukrašavanje)

Priprema:

Složite voće na velikom tanjuru ili pladnju. Ukrasite listićima svježe metvice. Ohladite prije posluživanja. Možete dodati limunov sok, jogurt ili kiselo vrhnje, po ukusu.

Sendviči

U kategoriju spadaju i sendviči - hladni, osvježavajući idealni su od svježeg kruha te sastojaka kao što su šunka, slanina i razni sirevi, ovisno što imate u hladnjaku. Obratite pažnju na namaze, oni od sira su odlični umjesto maslaca ili putra.

Jaje će dodati proteine, skuhajte ih na tvrdo i posložite među sastojke.

Ako je više ljudi, možete ih napraviti kao male kanapee, kako bi bilo jednostavnije konzumirati ih.