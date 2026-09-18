Negroni Week stiže u Hrvatsku: Evo gdje možete probati čak i Negroni s pistacijom

Od 21. do 27. rujna 2026. globalna ugostiteljska scena obilježava Negroni Week, prestižnu manifestaciju koja slavi vrhunsku miksologiju. Pokrenut 2013. godine u suradnji časopisa Imbibe i Camparija, Negroni Week prerastao je u svjetski fenomen koji okuplja tisuće barova. Hrvatska u obilježavanju Negroni Weeka sudjeluje već deset godina, a ove godine odabrani barovi i restorani u Zagrebu, Splitu i Zadru podižu ljestvicu kulture stola spajajući slavni talijanski klasik s najnagrađivanijim hrvatskim craft ginom Old Pilot's.

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Pokretanje videa... VIDEO Barmen Davor pripremio nam je čak 7 vrsta negronija | Video: 24sata/Instagram

Od firentinske legende do globalnog pokreta

Priča o Negroniju započela je 1919. godine u Firenci, kada je ekscentrični grof Camillo Negroni ušetao u Caffè Casoni i zamolio barmena da mu omiljeni koktel Americano 'pojača' ginom umjesto gazirane vode. Dodana je kora naranče i rođen je bezvremenski klasik.

Foto: PR

Danas, više od stoljeća kasnije, Negroni proživljava svoju renesansu, a u sklopu Negroni Weeka barmeni diljem svijeta dobivaju slobodu reinterpretirati njegovu gorko-slatku perfekciju.

Hrvatska u ovoj priči ima snažan adut. Autentične note hrvatske borovice, kadulje, lavande i lišća masline, utkane u Old Pilot's gin, koji je 2019. godine proglašen najboljim na svijetu, te koji otad svake godine osvaja zlatne medalje na svjetskim ocjenjivanjima destilata, donose novu dimenziju i vrhunski luksuz u čašu, dokazujući da domaća craft scena itekako parira svjetskim standardima.

Kada klasik dobije novu dimenziju

Za ovogodišnji Negroni Week u kultnom zagrebačkom Esplanade 1925 Lounge & Cocktail Baru, legendarni miksolog Vjenceslav Madić – Master Kishon kreirao je posebnu kartu s perjanicama Old Pilot's asortimana: London Dry, Strawberry i Barrel Aged ginom.

Foto: PR

- Negroni definitivno nije koktel za svakoga, ali kada je pravilno izbalansiran, prava je senzacija. Upravo je bit Negroni Weeka dati barmenima prostor da budu kreativni i da naprave nešto što najbolje odgovara njihovim gostima - ističe Madić.

Dodaje i zlatno pravilo: 'Negroni mora ostati Negroni. Bazne sastojke nisam izostavljao, već sam ih nadogradio ili spojio s drugim aromama i sastojcima, uvijek pazeći da se ne izgubi osnovna nit koktela. Mislim da prema crvenom vermouthu i Campariju, tom bezvremenskom bitteru, treba imati određeno poštovanje. Oni su temelj i karakter Negronija i ne treba ih zasjeniti, već im dati novi kontekst.'

Foto: PR

Prigodnu kartu Master Kishona čine:

NEGRONI – Klasični, bezvremenski Negroni – elegantna ravnoteža Old Pilot's gina, Cocchi Vermoutha di Torino i Camparija, za goste koji znaju što žele i vole čistu, gorko-slatku sofisticiranost.

NEGRONI ROSA – Svježa, voćna interpretacija Negronija – jagoda-infuzirani Old Pilot's gin, delikatni Cocchi Rosa i Campari oplemenjeni egzotičnim Paragon Vetiver cordialom. Nježniji, mirisniji i zavodljivo ružičast.

DUBAI NEGRONI – Luksuzna, orijentalna verzija klasika – Barrel Aged Old Pilot's gin u kombinaciji s Cocchi Vermouthom, Camparijem, kremastim pistacijem i aromatičnim coffee likerom. Bogat, baršunast i raskošan, poput noći u Dubaiju.

ZAGREB NEGRONI – Lokalna posveta Negroniju – Old Pilot's gin i Cocchi Vermouth di Torino uz liker od kestena, za tople, jesenske note Zagreba, zaokružene svilenkastom pjenom od Camparija, bijelog Amaretta, limuna i bjelanjka. Poznato, domaće, ali sasvim novo.

Autorski potpis domaće barske scene

U kreiranje uzbudljivih okusa uključio se i Filip Lipnik, poznati hrvatski barmen i osnivač akademije Art of Bar, koji u zagrebačkom Blend Baru spaja vrhunsku kulturu ispijanja kave i kreativnu miksologiju autorskih koktela.

Foto: PR

Govoreći o tome što je ključno za postizanje idealnog balansa kod spajanja komponenti Negronija, Filip ističe važnost pravilnog odabira svih sastojaka.

'Osim Camparija, koji je besprijekoran liker i jedan od ključnih elemenata Negronija, ključno je pažljivo odabrati gin i vermouth. Old Pilot's Gin odabrali smo zbog njegova idealnog balansa borovice i botaničkih sastojaka poput maslinova lista i kore naranče, koji savršeno nadopunjuju našu interpretaciju.'

Na prigodnoj Negroni Week karti u Blend Baru tako se ističu kreativni twistovi:

OLD CAT – Moćna i balansirana kombinacija Old Pilot's gina, Amaretta, Cointreau likera, Camparija i orange bittersa.

SCARLET – Intrigantna fuzija ruma infuziranog ružmarinom, Camparija infuziranog Earl Grey čajem, likera od smokve (Ruke) i profinjenog Tio Pepe Fino sherryja.

TONKA BOULEVARD – Bogata, aromatična verzija u kojoj se susreću Campari, crveni vermut i bourbon profinjeno infuziran kakao maslacem i tonkom.

AGRONI – Lokalna posveta s domaćim štihom, koja spaja gorki kultni Antique pelinkovac, Campari, vermut te kompleksne note Aromatic i Plumpx bittersa.

Foto: Zrinka Ferina

Gdje uživati u Negroni Weeku?

Ovaj ekskluzivni tjedan gorko-slatkih užitaka možete doživjeti na odabranim lokacijama u Zagrebu, među kojima su Esplanade 1925 Lounge & Cocktail Bar, Urania bar, Blend Bar, Landsky, Dežman bar, Hub Cooltura pub, Nico's Bar & Bistro, Balon restoran, Witrina bar te Lu-Ma Wine & Friends.

Izvan glavnog grada, vrhunski signature kokteli s Old Pilot's potpisom očekuju vas u splitskom baru Sistema te zadarskom baru Varosh.

Stoga, ako vas još nije zaveo slavni Negroni, tjedan između 21. i 27. rujna idealna je prilika za upoznavanje njegovih klasičnih izdanja i autorskih izvedenica. Posjetite neku od 12 odabranih lokacija i otkrijte zašto je sinergija svjetskog klasika i hrvatskog craft gina jedna od zanimljivijih kombinacija ove jeseni.