Nekad je radila na štandu, a danas je bogatašica - i sve to zahvaljujući donjem rublju

Majka dvogodišnje djevojčice, Diane Houston (42) iz Londona, osnivačica je i direktor luksuznog branda ženske odjeće i donjeg rublja, Gilda&Pearl, kojoj do kraja godine predviđaju sedmeroznamenkasti prihod, piše The Sun.

Otkako je 2011. Taj brend lansiran, odjeća nadahnuta luksuzom Hollywooda privukla je veliki broj slavnih, među kojima su Hailey Bieber, Kendall Jenner, Naomi Campbell, Kate Moss i Margot Robbie. Stoga baš i nije lako povjerovati da je Diane tvrtku osnovala sa samo 200 funti (oko 226 eura), koje je uložila u materijal i uspostavu trgovine, te da ju je utemeljila na principu da sve rade 'žene, za žene'.

- Uvijek sam voljela vintage i neke moje tete koje su radile u vintage trgovinama uvijek bi mi donosile zanimljive vintage komade – rekla je Diane, koja je svojedobno studirala pravo na sveučilištu u Glasgowu, no nije trebalo dugo da shvati da joj je srce zapravo u modnoj industriji.

- Počela sam raditi u modnom stajlingu i honorarno ići na tečaj kod dame koja je radila na stajlingu kraljevske obitelji. Uzela me pod svoje i naučila kako napraviti rublje tradicionalnom tehnikom, tako da izgleda vintage – priča ova poslovna žena. Dodaje kako je uživala u tome i započela s proizvodnjom nekoliko komada donjeg rublja te haljina nadahnutih vintage stilom za privatne naručitelje. Kad je njezin prvi pothvat dobro prošao, Diane je 2008. odlučila zakupiti štand na Portobello Marketu, gdje je prodala sve što je dotad napravila.

- Počelo je tako što sam uložila spomenutih 200 funti ušteđevine u tkanine i štand. Koristila sam tkanine za izradu rublja s uzorkom i izradila nekoliko vintage komada na svom šivaćem stroju – priča.

Kako je prolazilo vrijeme, štand je privlačio sve više pažnje, pa je Diane počela shvaćati da ima potencijala za širenje priče.

- Bilo je dana kad sam ustajala brutalno rano da bih sve stigla napraviti, no onda sam počela shvaćati da mi do kraja dana više i nije ostajalo materijala. Dobivala sam jako puno upita od medija i ljudi koji su kupovali trgovine u Londonu. To zanimanje i broj narudžbi koje su pristizale učinili su da pomislim da bih mogla napraviti nešto veće – priča. Tako se odlučila usredotočiti na izgradnju vlastitog posla, pa je preselila u zajednički studio s prijateljima koji su joj pomagali šivati odjeću tijekom cijele noći.

- Budući da sam dobivala tolike narudžbe, odrađivali smo ih zajedno. No, tada je Zaklada Princess odlučila ući u posao i pomoći mi oko financiranja sljedeće narudžbe, što je značilo da možemo početi raditi s malim proizvodnim jedinicama. Bio je to vrlo planirani rast – priča.

Kako su narudžbe i zalihe i dalje rasle, Diane se na kraju preselila u svoj prostor i zaposlila šestero ljudi, zajedno s još nekoliko suradnika koji su radili kao 'slobodnjaci' za nju. I tako je tri godine nakon što je na tržnici prodala prvo rublje, 2011. godine službeno osnovala brend Gilda & Pearl.

- Prvi proizvod bio je 'Kako se udati za milijardera'. Bila je to kolekcija nadahnuta vintage glamurom, kombinirana modernim britanskim izričajem. Ubrzo su slijedile i druge kolekcije. Prve dvije godine smo se fokusirali samo na rublje, a nakon toga dodali haljine i odjeću, priča Diane. Sada tvrtka prodaje sve, od korzeta preko bodija do pidžama i ogrtača.

Gilda & Pearl trenutno prodaje na veliko, u luksuznim trgovinama u Velikoj Britaniji i SAD-u, uključujući Harrods i internetskog prodavača Farfetch, a ovogodišnji je cilj dosegnuti sedmeroznamenkasti prihod. Dodaje kako su joj značajno pomogle slavne manekenke i glumice koje su nosile njene komade, što je bila velika pomoć da marka pronađe veći broj kupaca.

Što se tiče najprodavanijih odjevnih predmeta, Diane kaže da je to 'sve s perjem'. Dodaje kako nastoji podržavati ljude koji još čuvaju starinske vještine u izradi odjeće, pa tako rade s tkalcem iz francuske koji izrađuje antičku čipku iz 19. stoljeća. Također, to nije masovna proizvodnja, sve se radi tek na pet, šest šivaćih strojeva i često završava ručno, pa Diane ne čudi što su njeni kupci uglavnom ljudi koji znaju što je kvaliteta, te vole znati da se u proizvodnji poštuju neka načela vezana uz zaštitu dostojanstva ljudi i zaštitu planeta.

Svi proizvodi izrađuju se u Velikoj Britaniji, a prihode rado vraćaju lokalnoj zajednici, zaključuje Diane.

Izdvojila je i nekoliko savjeta za uspjeh:

