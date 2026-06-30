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Na plaže su 1930-ih izmilile fine dame s ogoljenim ramenima...

Piše Ana Vukašinović,
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Na plaže su 1930-ih izmilile fine dame s ogoljenim ramenima...
Foto: www.mok.hr
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN U ljetnoj sezoni 1933. na plažama su se žene počele pojavljivati u stiliziranim 'kupališnim odijelima', od kojih su se mnoga šivala kod krojačica

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Krajem lipnja 1933. godine, piše Šibenik News u rubrici Spomenar, na omiljenom šibenskom kupalištu Jadrija pojavila su se moderna ženska kupališna odijela s jaknicama bez rukava, koja su se nakon nekoliko godina izbivanja vratila u modu. To nije bio slučaj samo tamo nego na cijeloj hrvatskoj obali, nadovezujući se na mondena europska okupljališta koja su vjerojatno bila povod za novu, elegantnu žensku modu.

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