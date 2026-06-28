DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Šibenik je službena imena ulica dobio 1924. godine na inicijativu don Krste Stošića Mnogi nazivi uvedeni tada, poput Crnice, Gorice i Varoši, zadržali su se do danas.
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Zbog tiskanja turističkog vodiča morali hitno imenovati ulice
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Šibenske ulice prvi su put dobile službena imena u lipnju 1924. godine, čime je grad nakon stoljeća anonimnih prolaza, kala i trgova napravio važan iskorak u urbanom razvoju. Inicijativu za imenovanje pokrenuo je don Krsto Stošić, koji je izradio i prvi prijedlog naziva ulica, piše Šibenik News u rubrici Spomenar.
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