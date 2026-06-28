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Zbog tiskanja turističkog vodiča morali hitno imenovati ulice

Piše Ana Vukašinović,
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Zbog tiskanja turističkog vodiča morali hitno imenovati ulice

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Šibenik je službena imena ulica dobio 1924. godine na inicijativu don Krste Stošića Mnogi nazivi uvedeni tada, poput Crnice, Gorice i Varoši, zadržali su se do danas.

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Šibenske ulice prvi su put dobile službena imena u lipnju 1924. godine, čime je grad nakon stoljeća anonimnih prolaza, kala i trgova napravio važan iskorak u urbanom razvoju. Inicijativu za imenovanje pokrenuo je don Krsto Stošić, koji je izradio i prvi prijedlog naziva ulica, piše Šibenik News u rubrici Spomenar.

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