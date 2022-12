Neke žene mogu zatrudnjeti dok već nose bebu, evo na koji način

Dvostruka trudnoća ili superfetacija izuzetno je rijetka pojava, u medicinskoj literaturi opisano je tek desetak slučajeva ovog fenomena.

Jedan od njih slučaj iz 2005. godine opisan u National Library of Medicine.

Radilo se o 32-godišnjoj ženi koja je nakon medicinski potpomognute oplodnje ostala trudna s blizancima. I sve se činilo normalnim do 5. mjeseca trudnoće kada je liječnik primijetio nešto čudno na ultrazvuku. Ugledao je treći fetus. Bio je mnogo manji od ova dva. Zaključili su da je druge oplodnje došlo tri tjedna kasnije prirodnim putem.

POGLEDAJTE VIDEO Zašto trudnice žude za određenom hranom:

Opisan je i slučaj iz 1999. kada je žena rodila blizance između kojih je razlika u starosti bila četiri tjedna. Radilo se o prirodnoj oplodnji, a obje bebe rodile su se zdrave, curica i dečko. Liječnici su opisali ovaj slučaj u radu pod nazivom 'Spontaneous superfetation diagnosed in the first trimester with successful outcome'.

Foto: obgyn.onlinelibrary.wiley.com

- Superfetacija je oplodnja i implantacija druge jajne stanice neko vrijeme nakon početka trudnoće, što rezultira sa dva fetusa različitih gestacija (razdoblje nošenja embrija). Pojava je rijetka, a zabilježeno je samo nekoliko slučajeva kod ljudi. Prvi izvještaji dolaze od Aristotela i Hipokrata, koji su spekulirali da ljudska maternica ima dva roga, od kojih jedan postaje trudan u početku, a drugi kasnije - napisali su u izvješću.

Foto: obgyn.onlinelibrary.wiley.com

- Koliko nam je poznato, ovo je drugi slučaj s ranom potvrdom ultrazvučnim skeniranjem 4-tjedne diskordancije i diskordantne, ali normalne brzine rasta u oba blizanca - dodali su.

Noviji takav slučaj zabilježen je prije dvije godine, a radilo se o Rebecci Robertson iz Velike Britanije koja je bila trudna tri tjedna kad je ponovno zatrudnjela. Nije o tome ništa znala dok nije otišla na pregled pa saznala da je jedna beba starija tri tjedna od druge.

Nakon pregleda je odjurila kući i satima pretraživala internet ne bi li saznala nešto više o superfetaciji. Potom je, kaže, cijelu trudnoću bila zabrinuta da s bebama nešto neće biti u redu.

Srećom, sve je dobro prošlo. Zdrave blizance, curicu i dečka, rodila je 2020. godine. Djevojčica je bila dosta manja od dječaka.

Najčitaniji članci