Neki tvrde da otkriva previše: Biste li vi nosili ovakav badić?

Nedavno su na tržište izašli neki 'čudni' modeli badića koji su potaknuli rasprave; jedan od njih je bio takozvani 'underboob' badić u kojima su grudi skoro gole, a brojne je reakcije izazvao i kupaći 'napravljen da ga se nosi pokraj bazena, ali ne i u njemu'.

Sada se u središtu pozornosti našao jednodijelni kupaći kostim Jaded London koji za 40 funti (oko 335 kuna) prodaje Topshop. Fotografije modela u ovom badiću su potaknule mnoge rasprave na Twitteru, a razlog je nevjerojatno visoki rez na bokovima koji malo toga pokriva.

Foto: Topshop

Kupaći kostim s tropskim printom je tako zbunio kupce na društvenim mrežama, uglavnom jer ne znaju tko bi tako nešto (i gdje) trebao nositi Mnogi su se zato nadovezali na korisnicu pod imenom Eleanor, koja je objavila fotku modela Topshopa pitajući se 'što je to uopće', a komentari su bili različiti.

What the everlasting fuck is this? pic.twitter.com/SoD7w5zPZV