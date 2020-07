Nektar bogova: Čašica crnog vina doprinosi očuvanju vitkosti

Čaša do dvije crnog vina dnevno je sasvim dovoljna količina da biste osjetili njegove pozitivne učinke na vaš organizam, ali, imajte na umu da vino mora biti kvalitetno

<p>Znanstvenici kažu da se kalorije iz alkohola i iz hrane različito troše. Odnosno, prije ćemo potrošiti kalorije iz crnog vina nego iz ugljikohidrata. Uz to, sastojak piceatanol je dobra prevencija od nakupljanja masnih stanica. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Nije vino bez razloga nazvano nektarom bogova, a to je i potvrdilo istraživanje Sveučilišta Harvard koje je trajalo 13 godina i obuhvatilo 20.000 žena. Njihovi stručnjaci na kraju su zaključili da žene koje piju oko 3 dl crvenog vina dnevno imaju 70 posto manje šanse da budu pretile, u usporedbi s onima koje ne piju. </p><p>Drugo istraživanje, predstavljeno na Europskoj konferenciji o pretilosti u Pragu, otkrilo je da čaša crnog vina svaku večer povećava razine dobrog kolesterola HDL u tijelu.</p><p>Ali, da bi nešto dobro utjecalo na naše tijelo, ne smijemo pretjerivati. Čaša do dvije crnog vina dnevno je sasvim dovoljna količina da bi bili ljepši i zdravili. I zapamtite, da bi osjetili njegove blagodati, vino mora biti kvalitetno, prenosi <a href="http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3075931/How-wine-help-lose-weight-defies-conventional-wisdom-women-insist-nightly-glass-red-keeps-slim-experts-say-right.html" target="_blank">Daily Mail</a>. </p><h2>Koliko vina mogu stajati nakon otvaranja?</h2><p>Nakon otvaranja boce, vino dolazi u doticaj sa zrakom i zato ga je dobro što prije popiti, odnosno ne čuvati previše vremena. Želite li da vaše vino i dalje bude kvalitetno kao kad ste ga otvorili, tad pazite koliko dugo ga čuvate. Prvo i osnovno je da ga trebate staviti u hladnjak dobro začepljenog kako zrak ne bi ulazio, čak i crna vina koja se inače poslužuju sobne temperature.</p><p>Za čuvanje vina odlični su čepovi koji imaju mogućnost istiskivanja zraka. Nije svako vino isto, pa niti rok u kojem ga je dobro popiti, a svako stajanjem gubi na svojoj aromi.</p>