'Nemam što odjenuti' sindrom: Pomaže organizacija, ne šoping

Rješenje je organizacija ormara i poklanjanje viškova odjeće te kompletiranje onoga što ostaje. Tako ćete moći brzo izabrati što odjenuti i sačuvati živce, ali i vrijeme

<p>Ako često otvarate vrata ormara pa ustanovite da nemate što staviti na sebe, iako je krcat odjećom, moguće je da patite od tzv. 'Nemam što odjenuti' sindroma. I dok se vama čini da odjeće imate premalo, zapravo je imate previše i to je izvor vaših frustracija.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Kako organizirati ormar:</p><p>No, mnogi ljudi, posebno žene, toga nisu svjesni, pa umjesto da se viškova riješe, kreću u kupovinu po nabavku novih komada, što dovodi do sve težeg snalaženja u ormaru, kao i do gomilanja odjeće koju možda nikad niti ne stave na sebe, čak zaborave da je imaju.</p><p>Rješenje 'Nemam što odjenuti' sindroma je organizacija ormara i rješavanje viškova. Istina, odjeće će tada biti manje, ali bit će se lakše snalaziti, kombinirati komade i u konačnici zadovoljan izaći na ulicu.</p><p>Dobra ideja je unaprijed kompletiranje odjeće - na jednu vješalicu složite kompletnu kombinaciju i tako redom. Ubacite tu i nakit, torbu, maramu... Sitne dodatke stavite u malu prozirnu vrećicu pa tako objesite na vješalicu. Neki savjetuju i fotografiranje kompleta poželite ih se negdje u budućnosti prisjetiti i ponovo odjenuti.</p><p>Puno je lakše odvojiti nekoliko dana i riješiti kaos, nego svaki dan gubiti vrijeme i živce pred prekrcanim ormarom. </p><p>Također, znate li da uskoro idete na neku svečanu prigodu, unaprijed isplanirajte što ćete odjenuti i sve pripremite, otkriva <a href="http://www.msn.com/en-us/lifestyle/whats-hot/this-is-the-one-simple-and-free-way-to-cure-your-%E2%80%9Ci-have-nothing-to-wear%E2%80%9D-syndrome/ar-AAqypoe" target="_blank">msn.com</a>.</p>