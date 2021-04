S manjim problemima ćete morati naučiti živjeti i sigurno hoćete, no postoje problemi koje zaista ne treba zanemariti niti gurnuti ispod tepiha. To su problemi koji se na prvu čine bezazleni, ali zapravo bi mogli prerasti u veći problem.

Bračni savjetnici otkrili su za Huff post neke potencijalno ozbiljne probleme koje ne biste trebali zanemariti:

1. Osjećate tjeskobu kad ste u blizini svog partnera ili prije nego se vidite

Stres u vezi mogao bi vam prouzročiti česte glavobolje, bolove u trbuhu ili poteškoće sa spavanjem. Ako imate osjećaj da vam se ovi ili slični simptomi pojavljuju kada ste sa partnerom ili kada se trebate vidjeti, to bi mogao biti znak da nešto u vezi nije u redu, rekla je bračna i obiteljska terapeutkinja Jennifer Chappell Marsh.

- Ako vam veza ne odgovara, vaša će vam tijela to i reći - nadodala je.

2. Osjećate se usamljeno čak i kad ste zajedno

Svi imamo dane kada se osjećamo nepovezano s partnerom. Ali ako tijekom određenog razdoblja češće doživljavate te osjećaje usamljenosti, vrijedi ispitati zašto je to tako.

- To je znak da se ili ne otvarate supružniku ili da vaši pokušaji ponovnog povezivanja i uspostavljanja mira ne uspijevaju. Osjećaj usamljenosti znak je fizičke i emocionalne nepovezanosti. Morate se potruditi uspostaviti mir i ponovno se povezati inače će stvari postajati još gore - tvrdi Jennifer.

3. Ignoriranje i nepravedno svađanje

Sukob je prirodni dio svake veze. Kada želite iskomunicirati problem trebate biti pošteni jedan prema drugome, to je znak zrelosti i zdravlja u vezi. Parovi koji to ne znaju, ili će probleme gurnuti ispod tepiha ili će vrištati jedno na drugo.

- Pretjerana svađa je problem, no i guranje stvari ispod tepiha i njihovo zanemarivanje. Sveopće izbjegavanje sukoba može ukazivati ​​na to da se jedan ili oba partnera ne osjećaju sigurnim da bi pokrenuli raspravu o problemu. Izbjegavanje kratkoročnih sukoba dovodi do dugotrajnog ogorčenja i na kraju do razdvajanja. To je vodeći uzrok 'sindroma sustanara', gdje se parovi slažu, ali ne osjećaju intimnu povezanost - objašnjava stručnjakinja.

Terapeut Kurt Smith, koji je specijaliziran za savjetovanje muškaraca, rekao je da neprestana borba i izbjegavanje sukoba, mogu dovesti do raspadanja veze.

- Parovi bi trebali znati riješiti svoje probleme. Obično će reći: 'U redu to je normalno, svi parovi se svađaju' ili 'Nikada se ne svađamo, daj riješit ćemo to'. To je dobra stvar. Vezu može uništiti previše svađanja ili ignoriranje problema - tvrdi Smith.

4. Kad pričate o novcu, uvijek se posvađate

Mnogo puta parovi imaju različita razmišljanje i prioritete kada su u pitanju financije. Jedan je trošitelj, drugi štedi, jedan želi otvoriti zajednički račun, drugi želi držati financije odvojeno. Ali kako par rješava ovakve probleme govori puno o njihovoj vezi. Da, novac može biti osjetljiva tema. Ali ako vas dvoje ne možete shvatiti kako produktivno razgovarati, razmislite o tome da posjetite terapeuta koji vam može dati upute kako učinkovitije komunicirati.

- Problemi s novcem u braku su uobičajeni. Ne slažu se svi oko toga koliko potrošiti naspram štednje ili koriste novac na način koji međusobno nanosi štetu. Zapravo, novac je uvijek naveden na svakoj listi glavnih razloga zbog kojih se parovi razvode. Ipak, parovi gotovo nikad ne dolaze na savjetovanje kako bi riješili svoje financijske probleme - govori terapeut.

5. Vaš partner 'kopa' sve o vama i šali se na vaš račun

Dobra je zabava kada se oboje šalite na vlastiti račun. Ali ako vam se čini da vam partner stalno prigovara ili neprestano koluta očima na vaše primjedbe, to bi vam moglo spustiti samopouzdanje.

- Omalovažavanje i ismijavanje nekoga može ukazivati na dublje nepoštivanje ili neravnotežu moći. To može dovesti do ogorčenja i prezira osobe s kojom ste u braku - rekla je bračna i obiteljska terapeutkinja Spencer Northey.

I ne dopustite da vam partner kaže kako ste previše osjetljivi. Možda ćete osjećati pritisak, ali ne biste trebali.

6. Ponekad se više osjećate kao terapeut nego supružnik

Sposobnost oslanjanja na partnera za savjet i emocionalnu podršku jedna je od blagodati intimne veze. Usprkos tome, vaš vas partner ne bi trebao koristiti kao zamjenu za profesionalnog terapeuta, pogotovo ako se suočava s problemima mentalnog zdravlja ili sa životnom krizom.

- Bilo da se radi o promjeni raspoloženja, porastu stresa, može biti dodatno iscrpljujuće svakodnevno biti terapeut svom supružniku. Naravno da ćete biti partneru oslonac i pomagati mu, ali neke stvari ipak treba pustiti u ruke profesionalcu. Ako pomažete supružniku on to treba znati cijeniti - rekao je terapeut Juan Olmedo.

7. Doista teško donosite odluke

Ako imate osjećaj da ne možete donijeti odluke, bilo velike ili male, to bi mogao biti znak nestabilnosti u vezi. Pogotovo ako se partner postavio kao 'nadmoćan' nad vama i unosi vam nesigurnost.

- Primjer je i kada se ne možete dogovoriti gdje da idete na godišnji odmor i ne možete uspostaviti kompromis što na kraju završi time da ostanete doma - govori Olmedo.

Neodlučnost na većoj razini mogao bi biti par koji nije u stanju odlučiti gdje će živjeti i slično.

- To može biti zato što jedan partner ili oba ne razumiju dobro što ih čini sretnima te nesvjesno sabotiraju vezu. To bi također moglo značiti da su u osnovi nespojivi - tvrdi terapeut.

Počnite prepoznavati korijen problema kako biste mogli imati skladan odnos.