Da bi vaša veza doista procvjetala, morate razumjeti i prakticirati svih osam vrsta ljubavi u različito vrijeme i iz različitih razloga. Nijedna vrsta ljubavi nije važnija od druge. Svaku vrstu trebate njegovati i održavati ako želite da vaša veza uspije na duže staze.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovih osam vrsta ljubavi su identificirali stari Grci:

1. Eros: Seksualna ljubav

Ta se ljubav manifestira kroz naklonost, dodir i seks. Strastvena je i intenzivna te pobuđuje romantične i seksualne osjećaje. Ona je nepredvidljiva te je ujedno i jedna od najtežih vrsta ljubavi koju treba održavati. Strast može s vremenom nestati zato je uvijek treba održavati.

Ako primijetite da strasti lagano počinju nestajati, iznenadite svog partnera vrućim romantičnim spojem. Potrudite se i iznenadite partnera pomoću novih tehnika, igračaka, položaja i slično.

Nemojte dopustiti da strasti s vremenom nestanu.

2. Storge: Obiteljska ljubav

Istina je da, ako želite stvoriti vezu koja traje, svog partnera trebate vidjeti kao dio svoje obitelji. Storge govori o odanosti, sličnosti i povjerenju. To je najsporija vrsta ljubavi za izgradnju, ali kad se jednom izgradi, ne može se lako prekinuti.

Provodite praznike i blagdane zajedno, dijelite trenutke povezanosti, stvarate uspomene vrijedne sjećanja. I ne brinite, i svađe su dio ove vrste ljubavi. One su veliki dio ovog iskustva. Ako se vi i vaš partner svađate, ali iskomunicirate to na pravi način i riješite nesporazume, izaći ćete još čvršći i jači. To je znak da bi vaša veza mogla uspjeti na duže staze. Ipak, zajedno ste jači.

3. Philia: Prijateljstvo

U modernom svijetu prijateljstvo i romantična ljubav neraskidivo su povezani. Ali za antičke Grke, Philia (ili prijateljstvo) zapravo se cijenilo više od Erosa (erotske ljubavi).

U prijateljstvu je vrlo bitna jednakost. Primjerice, dopuštate li svom partneru da sve savlada sam kad je riječ o poslovima? Provodite li previše vremena kod njegovih roditelja, a kod gotovo ni da ne odlazite?

Bitno je ukloniti razlike u vašoj vezi i nejednakosti koje postoje. Tako će vaša veza biti čišća i manje ćete se svađati.

4. Agape: Nesebična ili univerzalna ljubav

Univerzalna ljubav ne znači voljeti svake sekunde dana, bez obzira na sve. Ona više znači voljeti partnera bez obaveza, odnosno bez da tražite nešto zauzvrat. Ako u ljubavi postavljate uvjete ili očekujete rezultat, onda vaša univerzalna ljubav ne postoji.

Imajte na umu da je nesebična ili univerzalna ljubav samo jedna od osam vrsta ljubavi, zato nemojte pretjerivati. Ne trebate uvijek partneru dati prednost ispred sebe na vlastitu štetu. To će dovesti do neravnopravnog odnosa i stvoriti puno ogorčenja.

5. Manija: Opsesivna ljubav

Opsjednutost može štetiti svakoj vezi. Može dovesti do ljubomore i posesivnosti. Na primjer, ako postanete ljubomorni kad vidite svog partnera kako razgovara s privlačnom osobom, to zapravo može biti dobra stvar.

U ovom slučaju, opsesivna ljubav koju osjećate spriječit će vas da partnera uzimate zdravo za gotovo. Podsjetit će vas na snažne osjećaje koje imate prema toj drugoj osobi i koliko ćete daleko ići kako biste zaštitili vašu vezu.

Bitno je da opsesivnu ljubav držite pod kontrolom. Ali, ako vas preplavi i uzrokuje veliku posesivnost i ljubomoru to može dovesti do kraja vaše veze.

6. Pragma: Trajna ljubav

Izgraditi trajnu ljubav znači pokazivati ​​partneru ljubav i naklonost, bez obzira na sve.

Biste li zavoljeli svog partnera samo ako izgleda na određeni način, ponaša se na određeni način ili ako radi stvari koje ste tražili od njega? Ako je tako, morate promijeniti svoj stav ili naći novog partnera.

7. Philautia: Ljubav prema sebi

Mnogi vole sebe i ta ljubav je potpuno odvojena od njihovog romantičnog života. Ako se ne volite kako ćete voljeti nekoga drugog?

Nedostatak ljubavi prema samom sebi je ono što stvara probleme u mnogim odnosima. Na primjer, ako se ne volite, to je često zato što ne mislite da ste privlačni, dobri ili vrijedni ljubavi.

S obzirom na to pitati ćete se zašto vas vaš partner uopće voli? To bi moglo značiti da ima loš ukus, da je očajan ili da laže da vas voli.

Sve se to događa na podsvjesnoj razini. Iako toga niste svjesni, ovo zaista može u velikoj mjeri utjecati na vašu vezu. Izgradnja ljubavi prema samom sebi je nešto što morate sami postići. Sve se vrti oko samopoboljšanja. Dakle, postavite sebi ciljeve i riješite ih.

8. Ludus: Razigrana ljubav

Ovo je ljubav mladih i predstavlja uzbuđenje i pruža osjećaj užitka kada ste zajedno. Ne bojte se šaliti i zabavljati s partnerom.

Igrajte se i zadirkujte se međusobno. To vam može pomoći otvoriti mnoga vrata, a i to znači da ste u vezi sa svojim partnerom potpuno otvoreni i da vas on nasmijava te ispunjava na taj način. S njim imate osjećaj kao da se dvoje djece igraju, bez ikakvih ograničenja i pravila.

Neka stvari budu lagane i zabavne, piše Your Tango.