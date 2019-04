Nemojte im se zamjeriti: Pet najokrutnijih znakova Zodijaka

Škorpion

Škorpion je najokrutniji od svih znakova. Oni nemaju problema zgaziti nekoga tko im se nađe na putu i / ili manipulirati njima da bi dobili ono što žele. Okrutni su i obično nemaju nikakvog suosjećanja prema ljudima koje povrijede, dapače, ponašaju se kao da su oni krivi što su im se našli na putu.

Jedna od stvari koje Škorpioni rade jest da pričaju o pretpostavkama koje o vama imaju (o vašim motivima, namjerama i vrijednostima) i reagiraju na njih bez da otkriju jesu li te pretpostavke istinite. Teško je braniti se kad te se optužuje za stvari koje nisu nužno istinite. Škorpion voli držati ljude van ravnoteže, tako da kad udare, njihove žrtve se lako raspadaju.

Rak

Rak može izgubiti kontrolu nad svojim emocijama i postati jako posesivan. Ako se osjeća ugroženim ili dobije osjećaj da će nešto izgubiti, prijeći će u ofenzivu. Kad se ovako osjećaju, postaju okrutni i čini se da instinktivno znaju gdje udariti kako bi protivniku uzorkovali najviše moguće boli.

Čini se da rak nema straha od posljedica svojih postupaka i da reagiraju bez razmišljanja o uništenju koje mogu prouzročiti. Iako osjećaju krivnju i kajanje, to se događa dugo nakon okrutnog djelovanja. Ne želite se petljati s nekim koga vole, jer se neće susprezati vratiti vam svu bol koju ste nanijeli njihovim voljenima.

Foto: Dreamstime

Jarac

Jarci imaju mračnu stranu, a kad odu na to mračno mjesto, krše sva svoja uobičajena pravila. Oni će postati strašno okrutni ako im to može pomoći da napreduju u karijeri ili u osveti neprijatelju.

Čini se da uživaju u tuđoj nesreći i radosno će ispričati priču u kojoj je netko tko ih je povrijedio primio natrag karmičku kaznu. Okrutnost pokazuju otvoreno uživajući u tuđoj nesreći.

Foto: Dreamstime

Ovan

Ovan je jak na riječima, a njegove izjave mogu biti pune otrova. Okrutni su kad ih netko naljuti ili uznemiri, te to kod njih potiče bujicu zlobnih izjava, a da niti na sekundu ne razmisle o tome kako će to povrijediti drugu osobu ili kako će to izgledati. Oni su također toliko konkurentni da mogu biti odvratni kao pobjednici i najgori gubitnici.

Bilo kakvo natjecanje s Ovnom može vas dovesti do toga da iskusite njihov otrov i zlu 'duhovitost'. Kad se ohladi ili postane svjestan toga što radi, smirit će se i ponovo postati zabavni šarmeri. Ali povredu neće brzo zaboraviti.

Lav

Lavovi su toliko popularni i karizmatični da ih je teško ne voljeti. No kad se osjete ugroženo ili da im netko preotima centar pažnje, brzo postaju nemilosrdni i samo će čekati pravi trenutak da vas rastrgaju na komadiće.

Čini se da Lavovi znaju točno kako izvršiti svoju osvetu koja će slučajnim promatračima izgledati slučajno ili bezazleno, a žrtvu će u potpunosti uništiti. Oni će igrati prljavo i neće se suzdržavati ako vas namjeravaju uništiti. Nikad nije dobra ideja zamjeriti se Lavu jer njihove kandže ostavljaju duboke rezove, piše Your Tango.

NAJVEĆI NESRETNICI: Ovim horoskopskim znakovima se u ljubavi ne piše dobro