Komunikacija na radnom mjestu tema je koja se proučava na mnogo načina. Učinkovita komunikacija na radnom mjestu presudna je za rast osobne karijere. Ipak, čak i najiskusniji profesionalci mogu se nehotice potkopati ako ne paze što govore.

Ako izgovorite ove tri fraze na poslu zvučati ćete naivno i neprofesionalno:

1. 'Tako sam zauzet'

Živimo u vremenu u kojem se 'zauzetost' doživljava kao znak uspjeha. Razmislite koliko je puta netko pitao kako ste, a vi ste mu odgovorili: 'Dobro, ali zauzeto.'

Studije pokazuju da to zapravo šteti produktivnosti. A kad svojim kolegama kažete koliko ste zauzeti, to može imati neugodan učinak.

Možda je vaš šef dodao nešto drugo na vaš popis obaveza, kolega je od vas zatražio pomoć u projektu ili je klijent zatražio isporuku. U bilo kojem scenariju odgovaranje na zahtjev navodeći koliko ste zauzeti nije idealno.

Umjesto da kažete da ste zauzeti, pokušajte reći: 'Trenutno imam puno toga na tanjuru, pa ako mi možeš pomoći da vidim što mi je prioritet' ili 'Postoji li određeni rok za to što trebam napraviti? Želim biti siguran da to mogu napraviti na vrijeme.'

2. 'Ne znam kako ću to napraviti'

Nitko od vas ne očekuje da budete stručnjak u svemu. I zapravo, svjetski poznati istraživač i autor dr. Brené Brown kaže da je perfekcionizam zapravo obrambeni mehanizam.

Prvo izbacite iz glave ideju da se od vas očekuje da odmah znate raditi sve u svojoj tvrtki ili u životu. Otvoreno priznati da nešto ne znate učiniti nije nužno loše - sve ovisi kako ćete to reći.

Kvalitete poput pozitivnosti, znatiželje i entuzijazma redovito se navode kao kvalitete koje šefovi najviše cijene, pa pokazivanje tih karakteristika može vam donijeti puno toga dobrog.

Stoga, umjesto da kažete: 'Ne znam kako ću to napraviti' recite: 'Nikad prije to nisam radio, ali željan sam učenja! Ako imate savjete ili me možete uputiti, zaista bih to cijenio.'

3. 'Mogu pogriješiti, ali...'

Nebrojena istraživanja pokazala su da žene imaju tendenciju komunicirati na manje izravne načine nego muškarci, posebno na radnom mjestu. Jedan od najčešćih primjera za to je kada žene razmišljaju što će reći, kako ne bi izgledale previše šefovski. Iako se to može činiti sigurnim pristupom, može nanijeti više štete nego koristi.

Kada dijelite svoje ideje umjesto da kažete 'Mogu pogriješiti, ali ...', recite: 'Na temelju istraživanja koje sam provela, mislim da moja ideja može biti učinkovit način za postizanje našeg cilja.'

S ovim na umu bit ćete na dobrom putu da postanete majstor komunikacije na radnom mjestu, piše Ladders.