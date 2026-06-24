DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Uprava šuma Senj rekla je da ispaša tovara nije bila predviđena ugovorom. Trebali su samo biti smješteni u ruševini, a gazda ih je trebao hraniti sijenom
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Neobičan 'rat' na Krku: Vlasnici ovaca i tovara preko novina se svađali zbog ispaše
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Pet magaraca našli su ovčari iz Skrbčića i Pinezića te radnici Šumarije Krk u prvom obilasku šume Bruškaj, potom su se vratili potražiti preostala dva. Poveli su ih u Skrbčiće i privremeno smjestili u predjelu Grdelak, gdje čekaju vlasnika, Stanka Mršića iz sela Milohnići, piše Večernji list na današnji dan 2001. godine, u tekstu o 'ratu ovčara i tovara za otok Krk'.
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