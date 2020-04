Neobična dijeta: Masturbirala je svaki dan - i smršavila 36 kg

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Kako život bez seksa djeluje na žene, a što on radi muškarcima

Mnogi će pomisliti - pa to je divno, bolje od znojenja u teretani! Način na koji se to može postići je jednostavan. Sve što treba je - masturbirati dva do tri puta dnevno. Kreatorica ove teorije je psihologinja dr. Ramani Durvasula. Ona tvrdi da je zahvaljujući masturbaciji izgubila čak 36 kilograma (prije je imala 90).

Smatra da čovjek mora nekako biti nagrađen ako se odrekne onoga što ga deblja. Na tu ideju je došla nakon što se razvela i poželjela promijeniti život, način prehrane itd. Počela je paziti što jede, ali ponekad je to bilo preteško, odnosno iskušenje je znalo biti preveliko.

Foto: Twiter

- Uzela sam jednu stvar koji sam jako voljela - hranu, i zamijenila sam je drugom - orgazmom. Nakon što sam se umorila od beskrajnog jedenja salata i voća, odlučila sam se prebaciti na nešto zdravo, ali i ugodno. Dakle, ako sam osjetila želju za nekom hranom koja bi mi stvorila užitak, počela sam se zadovoljavati, ispričala je za Men'sFitness i dodala kako je tad osjećala da je kvalitetno nagrađena što, recimo, nije pojela kolač. Osim toga, nagrađivala se i pisanjem, čitanjem, šetnjama i ostalim aktivnostima koje joj pružaju užitak.

Dr. Ramani smatra kako je masturbacija snažan alat za dobru kondiciju te ima mnoštvo prednosti i za muškarce i žene. Ona opušta i pomaže bolje spavati, poboljšava cirkulaciju, olakšava menstrualne bolove, jača mišiće zdjelice te smanjuje šansu od pojave inkontinencije. Također, jača spermu i sprječava pojavu raka prostate.

Orgazam na dan tjera doktora van

"Samozadovoljavanje je seks s nekim koga najviše volimo" ili "orgazam na dan tjera doktora van" poznati su citati koji su dobili i svoje znanstveno uporište. Naime, stručnjaci tvrde kako redovita masturbacija ima brojne zdravstvene dobrobiti, a preporuka za samozadovoljavanje dva puta na tjedan za žene i muškarce, je uz pet porcija voća i povrća na dan te 30 minuta vježbanja tri puta na tjedan čak i na letku britanske nacionalne zdravstvene službe.

Postizanje orgazma masturbacijom pruža navalu dobrih hormona (poput dopamina, serotonina i oksitocina) i može uravnotežiti razinu kortizola (hormona koji uzrokuje stres). To pomaže našem imunološkom sustavu da radi na višoj razini, piše Big Think.

Kako samozadovoljavanje utječe na mozak

- Količina nagađanja i stvarnih podataka o funkciji i vrijednosti orgazma je nevjerojatna - objašnjava Julia Heiman, direktorica Kinsey instituta za istraživanje seksa, spola i reprodukcije.

Masturbacija uzrokuje nalet dopamina, kemikalije koja je povezana s našom sposobnošću da osjećamo zadovoljstvo. Uz nalet dopamina koji se oslobađa tijekom orgazma, postoji i oslobađanje hormona zvanog oksitocin, koji se obično naziva "hormon ljubavi".

Ova vrsta kemijskih spojeva ne samo da poboljšava raspoloženje, već može igrati i ključnu ulogu u smanjenju stresa i promicanju opuštanja. Oksitocin smanjuje kortizol, hormon stresa obično prisutan (u velikim količinama) za vrijeme tjeskobe, straha, panike ili nevolje.

- Orgazam izaziva najveću navalu dopamina koju možemo osjetiti, a da nije uzrokovana drogama - kaže dr. Gloria Brame.

Zbog nje se podiže broj leukocita

- Kako se ti učinci na mozak od postizanja orgazma prevode na jačanje našeg imunološkog sustava i zdravlje? Zapravo je jednostavno - kaže dr. Jennifer Landa, jer masturbacija stvara savršene uvjete za jak imunitet.

To je potvrdila i studija Sveučilišne klinike u Essenu, prema kojoj je broj leukocita porastao kod ispitanika koji su redovito masturbirali. Naime, seksualna uzbuđenost i orgazam povećavaju broj tih bijelih krvnih stanica koje nas brane od infekcija.

Uz masturbaciju je manje upala

Za žene, samozadovoljavanje je efikasan način čišćenja vaginalnog kanala zahvaljujući vaginalnoj sluzi koja se pojavljuje u stanju uzbuđenosti. Ona čisti bakterije iz vagine i potiče cirkulaciju te smanjuje rizik cervikalnih te mokraćnih upala, piše The Independent.

Bolja sperma i manji rizik od raka

Za muškarce je najveća zdravstvena prednost samozadovoljavanja u proizvodnji "svježe sperme" do koje dolazi nakon ejakulacije stare. Također, na sličan način kao i kod žena time se čiste kanalići u penisu te smanjuje rizik od raka prostate koji pogađa svakog četvrtog muškarca starijeg od 65 godina.

Manji rizik od dijabetesa i visokog tlaka

Uz putene užitke je život slađi, no i rizik od nastanka dijabetesa tipa dva je manji, pokazuju studije. Seks je primarna potreba ljudi i kao takva smanjuje tjeskobu, stres i liječi nesanicu. Sve su to okidači nastanka šećerne bolesti. Osim toga, pola sata nakon orgazma razina krvnog tlaka pada i takva ostaje neko vrijeme.

Štiti plodnost

Iako zvuči neobično, sami sebi ne možemo dati spolnu bolest, pa se u krajnjoj liniji masturbacijom čuva zdravlje reproduktivnih organa.

Čini nas boljim partnerima

Ljudi koji masturbiraju su bolje upoznati sa svojim seksualnim preferencijama, odnosno onim što im u seksu odgovara. Također, studije pokazuju da su otvoreniji u komunikaciji o seksu, što je jedna od bitnih stavki za zadovoljavajući seksualni odnos s partnerom.

OVIM HOROSKOPSKIM ZNAKOVIMA TREBA NAJDUŽE DA PREBOLE PREKID

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA: