JESTE LI ČULI ZA USKRSNE VJEŠTICE?

Neobične uskrsne tradicije iz cijelog svijeta: Bacanje lonaca kroz prozor, čitanje romana...

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 6 min
Uskrs je jedan od najraširenijih blagdana na svijetu kojim se slavi uskrsnuće Isusa Krista. Za mnoge on označava i kraj korizme, tradicionalnog 40-dnevnog razdoblja posta i molitve

Admiral

Osim religijskog značenja, Uskrs ima i snažnu kulturnu dimenziju. Tijekom stoljeća, kako se kršćanstvo širilo na različite kontinente i među različite narode, običaji vezani uz ovaj blagdan prilagođavali su se lokalnim tradicijama, vjerovanjima i načinu života.

Zbog toga danas postoje brojne i često vrlo neobične interpretacije Uskrsa, od tihih, duboko pokorničkih obreda i procesija, do veselih, razigranih i ponekad spektakularnih proslava ispunjenih bojama, hranom i zajedništvom.

Upravo ta raznolikost običaja pokazuje kako jedan isti blagdan može poprimiti potpuno različita značenja i izraze, ovisno o kulturi i društvu u kojem se slavi.

Finska

Finci su tradicionalno vjerovali da zli duhovi slobodno lutaju u danima prije Uskrsa, pa se djeca maskiraju u vještice. Osim potrage za čokoladnim jajima, jedna od slatkih tradicija je i konzumacija mämmi, tamnog pudinga od raženog brašna i slada, koji se poslužuje s vrhnjem i šećerom, a potječe još iz 16. stoljeća.

Švedska

U Švedskoj djeca se za Uskrs prerušavaju u uskrsne vještice te obilaze susjede kucajući im na vrata u potrazi za slatkišima.

Ovaj običaj vrlo je sličan proslavi Halloween u Sjevernoj Americi, gdje djeca također idu od vrata do vrata i skupljaju slatkiše, što uskrsnom razdoblju daje dodatnu dozu zabave i razigranosti.

Nizozemska

Nizozemska tradicija uključuje uživanje u uskrsnom kruhu, bogatom voćnom kruhu s bademovim punjenjem te paljenje velikih krijesova. Najveći se obično pali u Espelu, gdje je 2012. godine postavljen svjetski rekord visine krijesa.

Rumunjska 

Najzabavnija uskrsna tradicija u Rumunjskoj je tucanje jajima, igra u kojoj dvije osobe udaraju kuhana jaja jedno o drugo pokušavajući razbiti protivničko. Pobjeđuje ono s najtvrđom ljuskom, a vjeruje se da će osoba s nerazbijenim jajetom živjeti najduže.

Francuska

Umjesto uskrsnog zeca, francuska djeca imaju uskrsna zvona. Prema katoličkom učenju, crkvena zvona ne zvone između Velikog četvrtka i uskrsnog bdjenja. Kasnije se razvila legenda da su zvona dobila krila i odletjela u Rim na blagoslov te se vraćaju na Uskrs s čokoladom i poklonima.

U nekim francuskim gradovima, poput Bessièresa, na Uskrs se koristi i do 15.000 jaja za pripremu ogromnog omleta na Uskrsni ponedjeljak, kojim se počasti više od 10.000 ljudi. Ova neobična tradicija povezuje se s Napoleonom Bonaparteom i njegovoj sklonosti velikim omletima za vojsku.

Grčka

Na otoku Krf Velika subota može biti prilično kaotična, jer stanovnici sudjeluju u tradicionalnom običaju poznatom kao „bacanje lonaca”. Kako i samo ime kaže, ljudi bacaju lonce, tave i slične predmete kroz prozore svojih kuća. Ovaj neobičan običaj simbolično označava početak proljeća i nove poljoprivredne sezone, odnosno nove plodove koji će se pripremati u novom posuđu.

Češka

Na Uskrsni ponedjeljak u Češkoj postoji neobičan običaj u kojem muškarci zaigrano lagano udaraju žene ručno izrađenim bičevima od vrbovih grančica ukrašenih vrpcama.

Budući da je vrba prvo drvo koje procvjeta u proljeće, vjeruje se da njezine grane simbolično prenose plodnost, zdravlje i vitalnost na žene, pa ovaj običaj ima više simbolično i tradicionalno značenje nego stvarnu funkciju.

Filipini

U pokrajini Pampanga Veliki tjedan ima snažan pokornički karakter. Tijekom procesija neki vjernici se samobičuju ili čak daju simbolično razapeti kako bi podijelili Kristovu patnju ili zatražili božansku pomoć.

Španjolska

U mnogim gradovima, osobito u Andaluziji, bratovštine prolaze ulicama noseći bogato ukrašene kipove. Nose pokorničke odore s kapuljačama i maskama.

Australija

U Australiji odnos prema zečevima nije baš pozitivan, jer se smatraju štetnicima koji nanose veliku štetu prirodi. Zbog toga je 1991. godine organizacija Rabbit-Free Australia Foundation pokrenula kampanju s ciljem da se uskrsni zec zamijeni uskrsnim bilbijem.

Bilby je mala australska životinja s velikim, mekanim ušima poput zeca i dugim nosom nalik mišu, a ujedno je i ugrožena vrsta. Ova inicijativa ne samo da promiče zaštitu prirode, već i daje Uskrsu jedinstven, lokalni australski identitet.

Italija

U Firenci se slavi Scoppio del Carro („eksplozija kola“), tradicija stara više od 350 godina. Ukrašena kola s vatrometom pale se ispred katedrale, simbolizirajući sreću u nadolazećoj godini.

Poljska

U Poljskoj dan prije Uskrsa obitelji pripremaju košaru ispunjenu jajima, kobasicama, kruhom i drugom hranom, koju zatim nose u crkvu na blagoslov. Ovaj običaj ima snažno religijsko značenje i simbolizira zahvalnost i zajedništvo.

Njemačka

Osim skrivanja jaja, Nijemci ih vješaju na drveće, stvarajući šarene proljetne prizore. Postoji i vjerovanje da se za Uskrs jedu samo zelene namirnice.

Norveška 

U Norveškoj je Uskrs na pomalo neobičan način postao vrijeme za čitanje kriminalističkih romana. Ova tradicija navodno je započela još 1923. godine, kada je jedan izdavač promovirao novi krimi-roman na naslovnicama novina.

Ujedinjeno Kraljevstvo

U Engleskoj se održava i godišnje Svjetsko prvenstvo u tucanju jaja, gdje se natjecatelji nadmeću čije će jaje ostati cijelo. Osim toga, već više od 200 godina u selima Hallaton i Medbourne održava se neobično natjecanje u „guranju bačvi“, tijekom kojeg mještani nogama guraju bačve piva s ciljem da ih osvoje za sebe.

U mnogim zajednicama diljem Engleske Uskrs se obilježava i izvedbama Morris plesa, tradicionalnog narodnog plesa koji potječe iz srednjeg vijeka. U njemu sudjeluju plesači sa zvončićima oko gležnjeva i štapovima u rukama, a ples simbolično služi za tjeranje zimskih duhova i dolazak proljeća.

Danska

Stara danska uskrsna tradicija uključuje slanje anonimnih „šaljivih pisama“. Riječ je o pismima koja sadrže rimovanu zagonetku, a često su pažljivo izrezana u obliku pahulje. Umjesto potpisa, pošiljatelj ostavlja niz točkica koje odgovaraju broju slova u njegovom imenu. Ako primatelj uspije pogoditi tko je poslao pismo, dobiva čokoladno jaje.

Indija

Iako kršćani čine tek oko 2,5% stanovništva Indije, uskrsne proslave su vrlo bogate i razrađene, osobito u saveznim državama poput Goe. Tamo se Uskrs obilježava uz ulične predstave, pjesmu i ples, stvarajući živopisnu i svečanu atmosferu.

Latinska Amerika

U mnogim zemljama Latinske Amerike prakticira se običaj spaljivanja Jude. Stanovnici izrađuju lutku (ili više njih) koja predstavlja Judu, apostola koji je izdao Isusa, te je spaljuju na središnjem mjestu u gradu ili selu.

Ponekad se lutke pune vatrometom pa eksplodiraju tijekom spaljivanja, čineći događaj još spektakularnijim. U nekim slučajevima, umjesto Jude, lutke predstavljaju političke figure, čime ovaj običaj dobiva i suvremenu, simboličnu dimenziju.

Brazil

U Brazilu Uskrs traje dulje i obilježava se kroz niz različitih običaja. Proslave su ispunjene čokoladnim jajima, ali i snažnim religijskim tradicijama, poput pletenja križeva od palminih grana.

Posebno se ističe grad Ouro Preto, gdje se dugačke ulice ukrašavaju tepihom od jarkih boja, izrađenim od cvijeća, pijeska i piljevine. 

Mađarska

„Polijevanje” je popularna uskrsna tradicija u Mađarskoj koja se odvija na Uskrsni ponedjeljak. Tada mladići zaigrano „škrope” djevojke parfemom ili vodom po glavi, a zauzvrat često dobivaju obojena jaja ili slatkiše.

SAD

U Sjedinjenim Američkim Državama Uskrs se obilježava nizom popularnih običaja, uključujući uskrsne parade, odlazak na crkvene mise, bojanje i traženje uskrsnih jaja, kao i uživanje u velikim količinama slatkiša.

Posebno je poznata tradicija u Washingtonu, gdje predsjednik svake godine organizira Easter Egg Roll na travnjaku Bijele kuće. Ovaj običaj datira još iz 19. stoljeća, a uključuje dječju igru u kojoj mališani velikom žlicom kotrljaju obojena kuhana jaja po travi.

Bugarska

Osim što uživaju u tucanju jajima, u Bugarskoj postoji još jedan poseban uskrsni običaj. Najstarija žena u obitelji uzima prvo obojeno, tvrdo kuhano crveno jaje i njime trlja lica djece, simbolizirajući želju za njihovim zdravljem i snagom.

Nakon toga, jaje se čuva u kući sve do sljedeće godine. Tada se razbija kako bi se vidjela njegova boja, ako je iznutra bijelo, vjeruje se da donosi sreću i dobro zdravlje ukućanima.

Vatikan

Veliki tjedan u Vatikanu, središtu Katoličke crkve, očekivano je iznimno svečan i vrlo posjećen događaj. Svake godine tisuće hodočasnika dolaze na Trg svetog Petra kako bi sudjelovali u večernjoj uskrsnoj misi bdjenja.

Vjernici ondje s nestrpljenjem iščekuju blagoslov Pape, koji se tradicionalno upućuje s balkona bazilike, čineći ovaj trenutak jednim od najvažnijih u cijelom kršćanskom svijetu.

Uskrs se diljem svijeta slavi na različite i često neobične načine, ali svima je zajednička poruka, novi početak, nada i zajedništvo. Upravo ta raznolikost običaja pokazuje koliko jedan blagdan može biti bogat i poseban u različitim kulturama.

