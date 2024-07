Neptun se kreće retrogradno od 2. srpnja do 7. prosinca i donosi totalni kaos - za ovih 5 znakova

Srpanj počinje s retrogradnim hodom Neptuna, koji će se kretati u znaku Riba od 2. srpnja sve do 7. prosinca, od posljednjeg 29. stupnja Riba pa natrag do 23. stupnja Riba. Inače, Neptun je retrogradan oko pet mjeseci godišnje, no budući da je ovo planet snova, duhovnosti i kreativnosti, njegovo ćemo kretanje osjetiti malo jače, jer ćemo biti prisiljeni povezati se više sa svojom intuicijom. Srećom, budući da Neptun kruži tako daleko od Sunca, njegovi su učinci obično malo suptilniji, pa možda neće biti sasvim jasno što donosi, za razliku od nekih drugih retrogradnih hodova, koji mogu biti prilično kaotični.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Namještaju horoskopske znakove djeci | Video: 24sata/pixsell

Iako će Neptun ostati u Ribama do ožujka 2026., već počinjemo dobivati osjećaj kako će se ovaj ciklus ovime pomalo zatvoriti. Možda se čak nađete u razmišljanju koje su vas neptunske teme pratile od travnja 2011. kada je Neptun prvi puta ušao u Ribe.

Neptun je planet iluzija, snova i kreativnosti i paše mu znak Riba. Na svojoj najvišoj razini, povezan je s dubokom, bezuvjetnom, duhovnom ljubavlju i jedinstvom. Na najnižoj razini povezan je s lažima i manipulacijom. Njegov retrogradni hod natjerat će nas da otkrijemo istinu koja je dugo skrivana, dok će iluzije, ideje, čak i naši snovi i želje koje smo nekoć možda imali dobiti lagani zaokret i više neće toliko rezonirati s nama.

Želite li znati na što će utjecati ovaj Neptun sjetite se što vam se životu događalo u prosincu prošle godine, ili čak od travnja 2011., posebno u područjima koja se odnose na kreativnost, snove, iluzije, intuiciju i potencijalne prevare.

Foto: Dreamstime

Pod ovom retrogradnošću, nešto što se kuhalo u tom vremenskom razdoblju može doći do izražaja ili ćete možda dobiti više uvida i odgovora, piše Atma.

Moguće je da tijekom ovog razdoblja Neptun stvori kreativne blokade, ali samo kako bi ponovno iskreirao našu kreativnost i dao nam neke nove vizije. Možda ovo vrijeme trebate iskoristiti za odmor od kreativnih projekata i više se usredotočiti na logistiku. Ponekad naši kreativni procesi trebaju samo dobar plan.

Skidanje ružičastih naočala

Svakako, tu će doći i do promišljanja o duhovnosti. Ako smo duhovno zaobilazili stvari u našim životima, retrogradni Neptun može iznijeti te probleme na površinu, vodeći nas da se s njima suočimo. Kao planet bezuvjetne ljubavi, dok putuje retrogradno, mogli bismo se osjećati izazvani da prakticiramo ili pristupimo dijelu ove Božanske ljubavi i usmjerimo je prema sebi. Iako je bezuvjetna ljubav značajna duhovna praksa, ponekad moramo prakticirati ljubav izdaleka i ljubav kroz vlastite granice.

Vraćanje u stvarnost je također jedna od njegovih zadaća, pa ćemo možda biti prisiljeni suočiti se sa stvarima, vidjeti pravu istinu i pozabaviti se onim što smo pokušavali zaobići. Retrogradni Neptun ponekad može biti poput skidanja ružičastih naočala i sagledavanja realnosti onoga što vas okružuje. Može donijeti buđenja i otkriti istinu. No iako ovo može biti izazovno, vjerujte da ste spremni suočiti se s tim, piše Atma.

Pet horoskopskih znakova na koje će posebno utjecati ovaj retrogradni hod:

Blizanci

Naći ćete se u situaciji da preispitate svoje komunikacijske vještine. Moguće je da ćete otkriti nejasnoće i nesporazume u interakciji s drugima. Tu valja preispitati svoje riječi i namjere, te se usredotočiti na svoju na autentičnost. Kreativnost bi mogla biti u blokadi, pa je važno da se posvetite istraživanju novih ideja ili prilagođavanju starih projekata.

Rak

Ovo je razdoblje koje vam može puno reći o vašem rastu i razvoju. Izdržali ste puno, a o tome govore i vaši uspjesi. Neptun vas potiče da se više povežete s ljudima kroz svoja iskustva. Potrebni su vam ljubav i podrška drugih da biste prešli na sljedeću razinu. Otpustite staru verziju sebe i prihvatite novu koja će vam donijeti mnogo sreće.

Djevica

Djevice će morati preispitati svoje navike i metode rada i pronaći ravnotežu između praktičnosti i duhovnosti. Ovo je vrijeme kada mogu otkriti skrivene talente. Također, ovo razdoblje može donijeti povećanu osjetljivost na emocionalne potrebe i potaknuti na dublje emocionalno iscjeljenje.

Škorpion

Ove sezone ste iskusili svoj puni potencijal i snagu. U ovom razdoblju se razvijate i transformirate, a Neptun i Saturn donijet će vam priliku za uspostavljanje čvršćih romantičnih veza. Bit ćete u skladu sa svime što vam donosi blagostanje. Ovo razdoblje je povoljno za analizu i razmišljanje, ali ne i za donošenje važnih odluka. Imate svu hrabrost da stignete kuda želite.

Ribe

Neptun vlada vašim znakom pa ćete ovu retrogradnost osjetiti vrlo duboko. Suočit ćete se s prošlim iluzijama i otkriti kako su njihovi snovi i ideje izgrađeni na temeljima koje je potrebno potpuno preispitati. Ovo je vrijeme za pročišćavanje vizija i usklađivanje s istinom. Moguće se kreativne blokade no prevazići ćete ih posvećivanjem nekoj duhovnoj praksi, poput meditacije.