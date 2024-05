Nervozni ste zbog prvog puta s novim partnerom? Riješite se straha uz praktičnih par savjeta

Ne postoji isti odgovor za sve ljude na pitanje 'Kako da seks s novim partnerom bude fantastičan?'. Valja imati na umu da različiti ljudi imaju različite odnose prema seksu i intimnosti. Nekima je seks potreban ranije u vezi. To je početno ljepilo koje vezu drži zajedno, a možete se i dublje povezati jedno s drugim kroz seks, kaže Zachary Zane, LGBTQ+ stručnjak i aktivist.

- Drugima, posebno onima koji gube interes odmah nakon seksa, može dobro doći ako pričekaju i bolje upoznaju osobu prije nego što uskoče u krevet. Jednom kada uspostave emocionalnu vezu, manja je vjerojatnost da će izgubiti interes nakon seksa, tako da to sve zapravo ovisi o osobi - dodao je.

Pojasnio je i kako znati je li novi partner seksualno kompatibilan.

- Često je potrebno upustiti se u intiman odnos nekoliko puta prije nego seks između novih partnera postane odličan. Važna je dobra komunikacija, trebate reći partneru što vam se sviđa, a što ne. Apsolutno ćete rasti s partnerom. Može postati bolje s vremenom, ali samo ako komunicirate i budete iskreni o svojim željama - kaže Zachary.

- Razgovarajte o seksu i izvan spavaće sobe. Iskoristite slobodno vrijeme da pitate partnera bi li bio otvoren za isprobavanje novih stvari. Uvijek je dobro popričati o fantazijama i željama te otkriti postoji li nešto što biste zajedno htjeli istražiti i isprobati - savjetuje.

Također, nemojte svoje seksualne želje novom partneru predstavljati kao čudne ili perverzne.

- Jednu stvar koju sam primijetio, kada novi parovi razgovaraju o škakljivim stvarima, je to da svoje želje znaju predstavljati kao 'lude', 'divlje' i 'perverzne'. Ako ih tako predstavite novom partneru, on će vas tako i tretirati. Dakle, nemojte počinjati riječima tipa: 'Ovo je tako ludo, a ja sam čudak...'. Samo s povjerenjem recite što biste htjeli probati i što vas zanima - dodaje.

- Ukoliko se partneru to ne sviđa, nemojte se osjećati odbačeno. Također, ne pokušavajte promijeniti njegovo mišljenje. Prihvatite njegovu granicu i pokušajte pronaći 'zlatnu sredinu', nešto za što biste oboje bili zainteresirani iskušati - pojasnio je, a prenosi Daily Star.