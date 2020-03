'U vezi je sve bilo odlično, a on se odjednom prestao javljati'

Dragi Mevludine,

zovem se Mara, imam 68 godina i u vezi sam s jednim gospodinom. Do sada je bilo sve u redu, bio je kod meni tri dana, proveli smo Novu godinu zajedno, a onda je otišao i od tada se ne javlja. Ne odgovara na pozive i poruke. Molim vas da mi odgovorite hoće li se ipak možda javiti i hoće li biti nešto od te veze. Trebam li se i dalje nadati ili je najbolje da odustanem? Hvala.

šifra: nada u bolji život

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Vrlo ste pozitivna, karakterna i temeljita žena. Imate dobru dušu i poprilično stabilan život iako ste u prošlosti prolazili kroz mnogo neizvjesnosti i peripetija. Žrtvovali ste se za svakoga, mnogi su to iskoristili, no ipak ste sve izdržali. Nažalost, ovaj čovjek ne želi biti više s vama, ne vidim vas zajedno. Što je bilo, bilo je. Vrlo je nesiguran i nestabilan, nije za vas. Ima još jednu ženu s kojom se povremeno viđa. Isto tako, nemojte mu slati pozive i poruke jer i sami vidite da vam ne odgovara. Odmah vam je trebalo biti jasno da od njega nema ništa niti da će biti. No vama će zbog vaše karizme i pozitivnosti krenuti nabolje. Upoznat ćete novog gospodina tijekom ljeta, bit će duhovit i karizmatičan te vrlo iskren. Vidim da će s njime veza potrajati i da ćete biti vrlo zadovoljni. Dobit ćete veliku podršku i oslonac. Za tri godine ćete riješiti i sve ostale sitnice i biti mnogo bolje nego sada. Pripazite na tlak i bolove u kostima, ostalo je sve u redu. Sretno.

Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Astro