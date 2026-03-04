Neuobičajeni trend s TikToka: Dok trče rade maslac u ruksaku!

Trkači tijekom treninga sami proizvode maslac, koristeći isključivo energiju vlastitog tijela i malo slatkog vrhnja u vrećici. Ova neobična praksa brzo je prikupila milijune pregleda, otvarajući novo poglavlje u sagi poznatoj kao "ButterTok".

POGLEDAJ VIDEO: Djeda Mrazovi u Speedo kupaćim gaćama i bikinijima trče ulicama Budimpešte

Pokretanje videa... 04:21 Djeda Mrazovi u Speedo kupaćim gaćama i bikinijima trče ulicama Budimpešte | Video: 24sata/reuters

Od kontroverzne daske do tenisica

Da bismo razumjeli uspon popularnosti maslaca napravljenog u trku, moramo se vratiti korak unatrag, na trend koji je podijelio internet: daske s maslacem, poznatije kao "butter boards". Ideja, koju je popularizirala influencerica Justine Doiron, bila je jednostavna – omekšali maslac umjetnički se razmazuje po drvenoj dasci, a zatim ukrašava začinima, jestivim cvijećem i drugim dodacima.

Gosti bi potom komadićima kruha grabili maslac izravno s daske. Trend je eksplodirao, a oznaka #butterboard na TikToku prikupila je više od 230 milijuna pregleda. No, vrlo brzo su se javili kritičari koji su upozorili na ozbiljne higijenske probleme. Stručnjaci su isticali kako se u pukotinama i ogrebotinama drvenih dasaka, koje su često korištene i za rezanje sirovog mesa, mogu razmnožavati opasne bakterije poput salmonele ili E. coli. Soba puna ljudi koji dišu iznad otvorene posude s maslacem na sobnoj temperaturi i zajedničko umakanje kruha u istu smjesu mnogima je zvučalo kao recept za katastrofu, a ne za ukusan obrok.

U tom kontekstu, novi trend pravljenja maslaca tijekom trčanja djeluje kao svojevrsni odgovor na kritike. Umjesto komunalne i potencijalno nehigijenske daske, trkači stvaraju individualnu porciju maslaca u zatvorenoj ambalaži, spajajući fizičku aktivnost s 'uradi sam' filozofijom. Cijeli proces djeluje čišće, zdravije i svakako aktivnije.

Recept je jednostavan: osam kilometara i slatko vrhnje

Koncept koji stoji iza trkaćeg maslaca gotovo je genijalno jednostavan. Sve što je potrebno jest punomasno slatko vrhnje (ono za šlag) i plastična vrećica s hermetičkim zatvaračem ili manja, čvrsto zatvorena posuda. Trkači uliju vrhnje u vrećicu i dodaju sol, pa dodatno stave još jednu vrećicu, istisnu što je više moguće zraka kako bi spriječili pucanje, i stave je u džep prsluka za trčanje ili je jednostavno nose u ruci. Mehaničko kretanje i konstantna trešnja tijekom trčanja djeluju poput mućkalice. Masne čestice u vrhnju počinju se zgrušnjavati i odvajati od tekućeg dijela.

Prema iskustvima korisnika s TikToka, za transformaciju vrhnja u čvrsti maslac potrebno je pretrčati distancu od otprilike osam kilometara. Na kraju treninga, u vrećici ostaju dvije komponente: čvrsta gruda svježeg, domaćeg maslaca i tekućina poznata kao mlaćenica (buttermilk). Mnogi trkači, mlaćenicu odmah popiju, smatrajući je zasluženom nagradom i osvježavajućim napitkom bogatim proteinima, idealnim za rehidraciju nakon napora. Iskusniji "butter-runners", kako su se prozvali, dijele i dodatne savjete. Tvrde da trčanje po neravnom terenu s više uspona i padova, takozvani "trail running", ubrzava proces odvajanja masti zbog jačih vibracija.

Foto: TikTok/momscallsmebirdy

Iako je ušteda vjerojatno minimalna, psihološki učinak je značajan. Ipak, postavlja se pitanje je li konzumacija svježeg maslaca odmah nakon treninga i nutritivno opravdana. S jedne strane, maslac sadrži masne kiseline koje mogu pomoći pri oporavku mišića i apsorpciji vitamina, no s druge strane, nutricionisti upozoravaju da je bogat zasićenim mastima i ne sadrži proteine ni ugljikohidrate, ključne za obnovu energije.

Foto: TikTok/momscallsmebirdy

Stoga, dok je nastala mlaćenica dobar izvor proteina, sam maslac bi bilo pametnije konzumirati umjereno, primjerice kao namaz, a ne kao primarni obrok za oporavak. Postoji posebno zadovoljstvo u konzumaciji nečega što je stvoreno isključivo vlastitim trudom i fizičkom snagom. Trend se nadovezuje na ranije viralne fenomene s maslacem, no ovaj put s naglaskom na individualnost i zdraviji pristup. Umjesto pasivnog konzumiranja, korisnici aktivno sudjeluju u stvaranju, pretvarajući rutinsku vježbu u kreativan čin i neuobičajen, ali zanimljiv viralni trend.