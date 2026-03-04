Nakon dasaka premazanih maslacem i maslaca s okusom votke, TikTok, nepresušan izvor viralnih fenomena, iznjedrio je novi, još neobičniji trend koji spaja rekreaciju i kulinarstvo
Neuobičajeni trend s TikToka: Dok trče rade maslac u ruksaku!
Trkači tijekom treninga sami proizvode maslac, koristeći isključivo energiju vlastitog tijela i malo slatkog vrhnja u vrećici. Ova neobična praksa brzo je prikupila milijune pregleda, otvarajući novo poglavlje u sagi poznatoj kao "ButterTok".
Od kontroverzne daske do tenisica
Da bismo razumjeli uspon popularnosti maslaca napravljenog u trku, moramo se vratiti korak unatrag, na trend koji je podijelio internet: daske s maslacem, poznatije kao "butter boards". Ideja, koju je popularizirala influencerica Justine Doiron, bila je jednostavna – omekšali maslac umjetnički se razmazuje po drvenoj dasci, a zatim ukrašava začinima, jestivim cvijećem i drugim dodacima.
Gosti bi potom komadićima kruha grabili maslac izravno s daske. Trend je eksplodirao, a oznaka #butterboard na TikToku prikupila je više od 230 milijuna pregleda. No, vrlo brzo su se javili kritičari koji su upozorili na ozbiljne higijenske probleme. Stručnjaci su isticali kako se u pukotinama i ogrebotinama drvenih dasaka, koje su često korištene i za rezanje sirovog mesa, mogu razmnožavati opasne bakterije poput salmonele ili E. coli. Soba puna ljudi koji dišu iznad otvorene posude s maslacem na sobnoj temperaturi i zajedničko umakanje kruha u istu smjesu mnogima je zvučalo kao recept za katastrofu, a ne za ukusan obrok.
U tom kontekstu, novi trend pravljenja maslaca tijekom trčanja djeluje kao svojevrsni odgovor na kritike. Umjesto komunalne i potencijalno nehigijenske daske, trkači stvaraju individualnu porciju maslaca u zatvorenoj ambalaži, spajajući fizičku aktivnost s 'uradi sam' filozofijom. Cijeli proces djeluje čišće, zdravije i svakako aktivnije.
Recept je jednostavan: osam kilometara i slatko vrhnje
Koncept koji stoji iza trkaćeg maslaca gotovo je genijalno jednostavan. Sve što je potrebno jest punomasno slatko vrhnje (ono za šlag) i plastična vrećica s hermetičkim zatvaračem ili manja, čvrsto zatvorena posuda. Trkači uliju vrhnje u vrećicu i dodaju sol, pa dodatno stave još jednu vrećicu, istisnu što je više moguće zraka kako bi spriječili pucanje, i stave je u džep prsluka za trčanje ili je jednostavno nose u ruci. Mehaničko kretanje i konstantna trešnja tijekom trčanja djeluju poput mućkalice. Masne čestice u vrhnju počinju se zgrušnjavati i odvajati od tekućeg dijela.
Prema iskustvima korisnika s TikToka, za transformaciju vrhnja u čvrsti maslac potrebno je pretrčati distancu od otprilike osam kilometara. Na kraju treninga, u vrećici ostaju dvije komponente: čvrsta gruda svježeg, domaćeg maslaca i tekućina poznata kao mlaćenica (buttermilk). Mnogi trkači, mlaćenicu odmah popiju, smatrajući je zasluženom nagradom i osvježavajućim napitkom bogatim proteinima, idealnim za rehidraciju nakon napora. Iskusniji "butter-runners", kako su se prozvali, dijele i dodatne savjete. Tvrde da trčanje po neravnom terenu s više uspona i padova, takozvani "trail running", ubrzava proces odvajanja masti zbog jačih vibracija.
Iako je ušteda vjerojatno minimalna, psihološki učinak je značajan. Ipak, postavlja se pitanje je li konzumacija svježeg maslaca odmah nakon treninga i nutritivno opravdana. S jedne strane, maslac sadrži masne kiseline koje mogu pomoći pri oporavku mišića i apsorpciji vitamina, no s druge strane, nutricionisti upozoravaju da je bogat zasićenim mastima i ne sadrži proteine ni ugljikohidrate, ključne za obnovu energije.
Stoga, dok je nastala mlaćenica dobar izvor proteina, sam maslac bi bilo pametnije konzumirati umjereno, primjerice kao namaz, a ne kao primarni obrok za oporavak. Postoji posebno zadovoljstvo u konzumaciji nečega što je stvoreno isključivo vlastitim trudom i fizičkom snagom. Trend se nadovezuje na ranije viralne fenomene s maslacem, no ovaj put s naglaskom na individualnost i zdraviji pristup. Umjesto pasivnog konzumiranja, korisnici aktivno sudjeluju u stvaranju, pretvarajući rutinsku vježbu u kreativan čin i neuobičajen, ali zanimljiv viralni trend.
