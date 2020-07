- Kad se prvi put pojavila na mom licu, bila sam shrvana i plakala sam svaki dan - rekla je Aimee.

Umislila si je da izgleda u\u017easno i samo je razmi\u0161ljala kako \u0107e prikriti mrlje.

- Naro\u010dito nakon raspada veze, pitala sam se ho\u0107e li me vi\u0161e itko smatrati privla\u010dnom. Brinulo me i \u0161to \u0107e biti ako upoznam nekoga dok su mi mrlje prekrivene \u0161minkom, pa me on poslije vidi bez \u0161minke. Na poslu su kupci buljili u mene ili nisu htjeli da ih poslu\u017eujem. Jedna \u017eena mi je \u010dak rekla da izgledam kao da imam kugu. Jedan dje\u010dak mi je na ulici vikao da mi lice izgleda kao komad izmeta. Puno sam plakala i nisam znala kako se nositi sa situacijom. Prvi instinkt mi je bio da sve prekrijem \u0161minkom, ali izgledala bih preumjetno - ispri\u010dala je.

Izlazila je u dol\u010devitama i u bilo \u010demu \u0161to joj je moglo sakriti mrlje, a prijatelji su joj govorili da je tu\u017eno \u0161to skriva lice.

No stanje se ubrzo popravilo i Aimee je po\u010dela prihva\u0107ati svoje stanje.

- Trebalo mi je oko mjesec dana da se pomirim sa situacijom i tada sam odlu\u010dila objaviti jednu fotografiju na dru\u0161tvenim mre\u017eama. Reakcije ljudi su bile nevjerojatne. Zbog njih sam se osje\u0107ala lijepo, a mnogi su rekli i da me moje mrlje \u010dine jedinstvenom - prisjetila se.

Netko iz Udruge za psorijazu iz Amerike rekao joj je da izgleda kao 'cheetah girl' (gepard).

- To mi se jako vidjelo i pomislila sam da bih mogla uzeti to ime i ne\u0161to napraviti od toga. Po\u010dela sam dobivati i vi\u0161e pozitivnih komentara na objave i to mi je sve jako podiglo samopouzdanje. Ljudi su mi pisali da imaju iste probleme kao i ja i da sam im poslu\u017eila kao inspiracija - rekla je Aimee.

Dijagnosticirana joj je eruptivna psorijaza, \u0161to zna\u010di da je u manjim mrljama prisutna na cijelom tijelu. Obi\u010dno se formira na udovima, ali kod nje se radi o rijetkom slu\u010daju kada se pojavljuje i na licu te ostatku tijela.\u00a0

- Prvo su mi dijagnosticirane vodene kozice i po\u010deli su me tako tretirati, ali to je samo jo\u0161 pogor\u0161alo situaciju jer mi je isu\u0161ilo ko\u017eu. Oti\u0161la sam kod drugog lije\u010dnika i on mi je dijagnosticirao eruptivnu psorijazu. Naj\u010de\u0161\u0107i uzrok za tu bolest je stres, a nakon toga angina, a ja sam imala oboje - prisjetila se po\u010detka bolesti.

Najve\u0107i problem joj je kako se kontrolirati da se ne \u010de\u0161e te ka\u017ee kako je to stalna borba. Tijekom ve\u010deri stalno se ma\u017ee kremama i pri ruci uvijek ima hladne obloge.

Svoje stanje ve\u0107 je poku\u0161ala izlije\u010diti mnogim kremama, a promijenila je i prehranu u nadi da \u0107e to pomo\u0107i.

Zbog bolesti je promijenila i na\u010din odijevanja i sada nosi mnogo komotniju odje\u0107u kako joj ne bi toliko iritirala ko\u017eu. Uz sve to, nosi i perike jer joj se kosa jako prorijedila.

Dosad je sudjelovala u mnogim kampanjama koje su inspirirale ljude da 'prihvate ko\u017eu u kojoj \u017eive'.

- Kada mi se sve ovo dogodilo, to nije bio najsretniji trenutak u mom \u017eivotu. Mislila sam da \u0107u se do sada ve\u0107 udati i imati djecu, ali sada osje\u0107am kao da radim ono za \u0161to sam i stvorena, da drugima dajem podr\u0161ku i inspiriram ih. Prije, kada sam se gledala u ogledalo, pitala sam se za\u0161to se to meni dogodilo, ali sada mislim da sam prili\u010dna sretnica - zaklju\u010dila je Aimee svoju pri\u010du za britanski Mirror.