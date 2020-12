2. Nevjerojatan pe\u010dat na djetetu u obliku srca

Ve\u0107ina nas nosi jednu ili dvije\u00a0znamenke. Ova je ljudska osobina toliko \u010desta da o njima zapravo nitko ne razmi\u0161lja. Prvi rodni znakovi pojavljuju se nedugo nakon \u0161to smo se rodili, a uzrokovani su prekomjernim rastom krvnih \u017eila, melanocita i keratinocita. Neki od njih s vremenom blijede, dok drugi ostaju do kraja na\u0161eg \u017eivota. No, jedno je jasno - nisu ih uzrokovale majke\u00a0koje tijekom trudno\u0107e \u010dine ne\u0161to lo\u0161e. Stvar je slu\u010dajnosti!

3. Moja sestra je crvenokosa i ima heterokromiju. Genetsko remek-djelo.

U ve\u0107ini slu\u010dajeva ljudi ro\u0111eni s heterokromijom (o\u010dima razli\u010ditih boja) nemaju drugih simptoma. Ovih se dana na raznobojne o\u010di gleda kao na neobi\u010dnu ljepotu, a mnoge poznate osobe nose le\u0107e kako bi postigle taj izgled. U me\u0111uvremenu se govori da \u0161irom svijeta ima oko 70 do 140 milijuna ljudi s crvenom kosom. No, \u0161anse za dobivanje ove dvije neobi\u010dne zna\u010dajke doista su male!

4.\u00a0Ovo oko \u0107e vam se\u00a0svidjeti

Ovaj mladi\u0107 ima albinizam - uro\u0111eni poreme\u0107aj koji karakterizira odsutnost pigmenta u ko\u017ei, kosi i o\u010dima. Jedan od 18.000 do 20.000 ljudi ima neku vrstu albinizma u SAD-u. Plavo-ljubi\u010dasta boja o\u010diju na slici posljedica je odsutnosti melanina u o\u010dima. Ponekad se krvne \u017eile prikazuju kroz zjenice, a o\u010di \u010dak mogu izgledati crveno ili ru\u017ei\u010dasto.

5. Zjenica moje prijateljice podijeljena je na pola

To stanje je poznato kao sektorska heterokromija. To zna\u010di da samo dio\u00a0\u0161arenice jednog oka ima druga\u010diju boju od ostatka \u0161arenice tog oka. Stanje je rijetko i obi\u010dno nema nikakvih drugih zna\u010dajnih simptoma ili problema.

6. Zhang Hongming ima divovske dlakave made\u017ee

Divovski dlakavi made\u017ei uro\u0111eni su genski defekt koji rezultira dlakavim mrljama tamnije ko\u017ee. Obi\u010dno se pojavljuju pri ro\u0111enju ili se po\u010dinju razvijati u prvoj godini djetetova \u017eivota. Ove mrlje tamne boje male su kod djece, ali naj\u010de\u0161\u0107e rastu zajedno s njima. Znanstvenici vjeruju da su problemi s melanocitima (stanice ko\u017ee koje proizvode melanin koji ko\u017ei daje boju) krivi za pigmentirane nevuse. Dlaka koja izraste iz ovih nevusa mo\u017ee biti sme\u0111a ili \u010dak plavkasto-crna.

7. \u017dena je u\u0161la u trgovinu\u00a0i dopustila mi da fotografiram njezine ruke koje su imale po 6 prstiju

Nedavni \u010dlanak objavljen u \u010dasopisu Journal of American Society of Plastic Surgeons tvrdi da se jedan od 700\u20131000 ljudi ra\u0111a s polidaktilijom. To zna\u010di\u00a0dodatne prste\u00a0na rukama, suvi\u0161ni prsti na nogama ili oboje vrlo \u010deste malformacije udova. I dok se takav izgled isti\u010de, neki vjeruju da to pojedincima mo\u017ee donijeti neke prakti\u010dne koristi. Studija koju je vodilo Sveu\u010dili\u0161te u Freiburgu zaklju\u010dila je da su ljudi s polidaktilijom pokretniji\u00a0od osoba s manje prstiju.

8. U\u0161i vilenjaka

Ovo uho nalik vilenjaku poznato je i kao Darwinova tuberkula i odnosi se na uro\u0111eno stanje uha koje uzrokuje zadebljali rub u\u0161iju. Otkriven je kod 10,5 posto \u0161panjolske odrasle populacije, 40 posto indijske odrasle populacije i 58 posto \u0161vedske \u0161kolske djece. Ali utjecaj genetike na ovo stanje jo\u0161 uvijek nije jasan.

9. Neobi\u010dna zjenica

Ova pojava mo\u017ee se dogoditi zbog jednog\u00a0od dva uvjeta. To mo\u017ee biti kolobom, \u0161to je rupa u strukturi oka i uglavnom poga\u0111a samo \u0161arenicu. Koloboma je prili\u010dno rijetka, poga\u0111a manje od jednog djeteta na svakih 10 tisu\u0107a ro\u0111enih. Nadalje, to\u00a0stanje mo\u017ee biti i zbog korektopije,\u00a0kada je zjenica pomaknuta sa svog polo\u017eaja u sredi\u0161tu oka. Nekim osobama s korektopijom mo\u017ee trebati operacija radi ispravljanja polo\u017eaja zjenice.

10. Pola lica ima vitiligo

Dvije su glavne vrste vitiliga: jednostrani (segmentarni) i obostrani (generalizirani) vitiligo. Bilateralni vitiligo mo\u017ee zapo\u010deti u bilo kojoj dobi i stvara vrlo simetri\u010dnu depigmentaciju. U me\u0111uvremenu, jednostrani vitiligo obi\u010dno zapo\u010dinje u djece i mla\u0111ih odraslih i zahva\u0107a samo jednu stranu tijela. Drugim rije\u010dima, ova vrsta vitiliga je asimetri\u010dna. Obi\u010dno segmentni vitiligo napreduje jednu do dvije godine, a zatim ostaje 'smrznut' do kraja \u017eivota te osobe.

11. Ro\u0111ena je s crnom i plavom kosom

Svi znamo da se na\u0161a boja kose mo\u017ee puno promijeniti tijekom va\u0161eg \u017eivota. Mo\u017eete se roditi plavokosi, imati sme\u0111u kosu tijekom odrastanja i zavr\u0161iti s tamnom, crnom kosom u odrasloj dobi. Postoje \u010dak i ljudi koji su ro\u0111eni s crnom kosom, a zatim kasnije postanu plavi! Genetika kose je \u010dudna! Dok neki ljudi imaju svjetliju kosu, jer puno vremena provode vani na suncu, drugi prirodno imaju pramenove kose razli\u010dite boje.

12. K\u0107i im ima druga\u010dije obojene trepavice

To bi moglo biti uzrokovano mnogim stvarima. Uzrok mo\u017ee biti distrihijaza\u00a0zbog koje ljudi imaju\u00a0red tanjih, kra\u0107ih, svjetlijih trepavica. S druge strane, to bi mogao biti i vitiligo. Mo\u017ee biti \u010dak i mozaicizam gdje su dijelovi tijela zahva\u0107eni albinizmom. Ili\u00a0ne mora biti ni\u0161ta od toga. Sve u svemu, prerano je za prognozirati, ali je preslatko!

13. Njegov pupak privla\u010dne pa\u017enju brojnih ljudi

Pupak je o\u017eiljak koji je ostao nakon \u0161to su vam lije\u010dnik ili medicinska sestra prerezali pup\u010danu vrpcu odmah nakon \u0161to ste se rodili. Drugim rije\u010dima, pupak je mjesto na kojem vam je bila pri\u010dvr\u0161\u0107ena pup\u010danu vrpcu. Ljudi mogu imati razli\u010dite pupke, bilo da govorimo o njihovim veli\u010dinama, oblicima ili \u010dak 'uzorcima'. Me\u0111utim, ve\u0107ina ljudi ima takozvani 'unutarnji pupak'. Tip pupka koji imate povezan je s na\u010dinom na koji je nastalo tkivo o\u017eiljka. Dakle, ako imate vanjski pupak, tkivo o\u017eiljka jednostavno viri van.

14. Srednji prst i prstenjak su mu spojeni

To bi mogao biti slu\u010daj jednostavne sindakti\u010dnosti, \u0161to je medicinski izraz za mre\u017easte ili spojene prste na rukama i nogama. Me\u0111u naj\u010de\u0161\u0107im je malformacijama i svake godine poga\u0111a jednog\u00a0od 2000 do 3000 djece. Prema Dje\u010djoj bolnici u Philadelphiji, stanje se doga\u0111a dok je beba jo\u0161 uvijek u maternici. Tijekom 7. do 8. tjedna djetetovog razvoja, prsti na rukama i nogama se odvajaju. Dobro razvijeni prsti na rukama i nogama presudni su u ranom djetinjstvu kada se brzo razvijaju motori\u010dke sposobnosti.

15. Kolega s posla je nevjerojatno savitljiv

Hiperekstenzija koljena doga\u0111a se kada je zglob koljena savijen preko 180 stupnjeva u jednom smjeru, \u0161to je normalan raspon. To se mo\u017ee dogoditi bilo kome, ali je prili\u010dno \u010desto kod sporta\u0161a koji se bave kontaktnim sportovima poput nogometa. Kada se konstantno udara o prednji dio koljena, zglob se po\u010dinje \u0161iriti dalje od uobi\u010dajenog raspona. Ka\u017ee se da joga stabilizira ligamente koljena ja\u010daju\u0107i mi\u0161i\u0107e, pi\u0161e Bored Panda.

\u00a0

\u00a0