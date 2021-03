Zaboravite luksuzne aparate za kavu, kupovinu najskupljih zrna ili specijalne tehnike miješanja, jer u dobrom okusu omiljenog napitka najveću ulogu ima voda, pokazalo je studija britanskog Sveučilišta Bath. U njoj je kemičar Christopher Hendon analizirao točan sastav kave koju je prethodno dao volonterima na testiranje.

Čak i ako se koristi ista sorta i zrna, kava može imati potpuno drugačiji okus ako se skuha u različitim vodama iz slavine, zaključili su znanstvenici. Ono što najviše utječe na dobar okus kave je relativno tvrda voda, koja ima veći udio magnezijevih iona i potiče na otpuštanje aroma iz zrna, piše Daily Mail.

Trik za ukusniju tursku kavu - što vam je sve potrebno

Kako skuhati kavu?

Za kuhanje kave ne treba vam neka posebna vještina sve dok imate na umu nekoliko jednostavnih trikova.

Voda: uvijek koristite hladnu vodu, a za točnu količinu potrebne kave odmjerite broj šalica za kavu. Kada je u pitanju omjer vode prema turskoj kavi, pravilo je jedna i pol "šalica" vode po šalici. Pritom je šalica ona u kojoj ćete kavu poslužiti, a ne uobičajena mjerna šalica.

Kava i šećer: Za svaku šalicu kave treba vam čajna žličica mljevene kave. Ako pripremate kavu sa šećerom, dodajte ga odmah na početku. No ako netko od vaših gostiju ne voli slatku kavu, skuhajte je bez šećera i prelijte u šalicu, a u ostatku kave u džezvi dodajte šećer za druge goste i promiješajte.

Dakle, postavili ste džezvu s hladnom vodom na srednje jaku vatru i kad zakipi dodali ste kavu. Pričekajte da se smjesa podigne. To će potrajati par sekundi, pa dobro pripazite. Kako se kava zagrijava, na vrhu se stvara tamna pjena. Običaj je tursku kavu servirati s pjenom na vrhu. Zato prije nego što tekućina ponovo uzavre, čajnom žličicom dio te pjene prebacite pojedinačno u svaku šalicu, a zatim vratite džezvu na vatru. Kad kava zakipi, prelijte tekućinu do pola šalice preko pjene koju ste već ranije stavili. Zatim džezvu vratite na vatru i zakuhajte ostatak kave još 10 do 15 sekundi, a potom time napunite šalice do vrha.