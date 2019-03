Nije išao tjedan dana na WC, morali mu odstraniti dio crijeva

Nesretnog muškarca su hitno prevezli u bolnicu. Ustanovili su da je imao više od 30 centimetara stvrdnute stolice u crijevima. Začepljenje je blokiralo cirkulaciju krvi u crijevima te je tkivo počelo odumirati.

Foto: Dreamstime

Kirurzi su mu odstranili 30-tak centimetara crijeva kako bi mu spasili život jer su u tom trenutku bila u toliko lošem stanju da im je prijetilo pucanje. Kasnije se pokazalo, piše Daily Mail, da je čovjek patio od kronične upalne bolesti crijeva, tzv. ulceroznog kolitisa.

U bolnici su ga zadržali dva tjedna. Smrtonosnu konstipaciju doživio je i Britanac koji je patio od rijetkog stanja, tzv. megakolona, odnosno velikog proširenja crijeva. Zbog tog su mu se stanja crijeva doslovno rasparala, otkazali su mu bubrezi te mu je porasla razina kiseline u krvi. Kirurzi su mu hitnom operacijom uspjeli sanirati začepljenje.

Inače je začepljenost učestali problem, a koliko je često normalno obavljati veliku nuždu razlikuje se od čovjeka do čovjeka.

- Najnormalnije je kad netko ide jedan do dva puta na dan, no za nekoga je normalno svaki drugi dan, za nekoga dva do tri puta na dan. Varijacije su vrlo individualne. Ipak, treba se zabrinuti ako čovjek ne ide na WC tijekom čitavog tjedna te uz to osjeća grčeve ili druge tegobe i to je sigurno u pitanju konstipacija - kazala je prof. dr. sci. Miroslava Katičić, specijalistica gastroenterologije. Dodaje kako se u takvim situacijama probavu najprije treba pokušati pobuditi prehranom.

Foto: SYSTEM

- Minimum je da čovjek veliku nuždu obavlja tri puta na tjedan. U tom smislu treba malo pripaziti na prehranu. Za pobuđivanje probave dobra su vlakna, osobito celuloza, voće, sjemenke. Vlakna možete dati i sa probioticima koji imaju i prebiotike. Posebno je dobro da pacijenti jedu grubo mljeveni lan. To su mjere koje u velikom broju slučajeva normaliziraju stolicu - pojasnila je dr. Katičić. Ističe kako liječnici nastoje najprije prirodnim metodama pomoći kod zatvora, pa su tako skloni preporučiti i vode obogaćene magnezijem.

Foto: 123RF

- Već 2 decilitra takvih voda na tašte tijekom jutra dosta pomogne ljudima. Velika pomoć su i kompoti, s tim da se pojede voće i popije tekućina. Ukoliko takve metode nisu pomogle, tada se okrećemo medikamentima - nastavila je ona pojašnjavajući kako uvijek počinju sa najblažim mogućim kombinacijama lijekova, pa zapravo u takvim situacijama probavu pokušavaju probuditi uz pomoć regulatora.

- Često je dobar način kombinacija prehrane uz regulatore, pa u više od 80 posto slučajeva i proljeva i zatvora nakon ovakvog tretmana dođe dol normalizacije. Tek ako ništa nije uspjelo, pokušavamo laksativima. Opet krećemo od najblažih. Riječ je o tzv. laktulozama u sirupu ili otopljenih u soku. To je vrsta šećera koji mijenja kiselost crijeva i tako pobuđuje bakterije da same potaknu probavu. Sljedeći su pravi laksativi koji imaju različite načine djelovanja. Oni pobuđuju stvaranje sluzi i tekućine u crijevima pa se tako potakne peristaltika. Za to su posebno dobri čajevi. Preporučuje se planinski ili bekunis, no oni su jaki purgativi. Mogu pacijentima pomoći, ali obično prvo dobiju grčeve pa tek onda stolicu. Takvi su pripravci zapravo najbolji kod priprema za neke pretrage kod kojih crijeva moraju biti prazna. Ipak, u dugotrajnoj uporabi nisu poželjni jer djeluju na sluznicu crijeva i iscrpljuju je. Na kraju pacijent na ništa više ne reagira, stvara se rezistencija pa onda više nemamo čime pomoći - kazala je dr. Katičić.

Pojašnjava kako laksativi dolaze najčešće u obliku čepića ili tableta. Zatvor može dovesti do životno ugrožavajućih stanja jer uz bolove u trbuhu i grčeve, sve zajedno može rezultirati zapletajem crijeva.

- Takva se situacija rješava operativno, pa ipak treba dati sve od sebe da do toga ne dođe - zaključila je.