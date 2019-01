'Nije nužno loše za zdravlje to što volite jesti kasno navečer'

Uvriježeno je mišljenje mnogih svjetskih stručnjaka da treba izbjegavati obroke kasno navečer.

U Japanu je čak na snazi javna preporuka da si ljudi ostave najmanje dva sata razmaka između posljednjeg obroka i odlaska na počinak. Ali sada je studija provedena u istoj zemlji pokazala da to i nije potrebno.

Obrok konzumiran prije spavanja, mislilo se, povećava rizik od razvoja bolesti povezanih s povišenom razinom glukoze u krvi, poput dijabetesa i bolesti srca.

Ali kako za to nije bilo dokaza, japanski znanstvenici analizirali su medicinske podatke 1573 sredovječne osobe koje nisu imale zdravstvenih problema vezanih uz razinu šećera u krvi. Podijeljeni su u dvije skupine, na one koji su se morali držati dvosatnog razmaka od večernjeg jela do spavanja i one koji to nisu morali činiti.

Foto: Thinkstock

Istraživanje je trajalo tri godine i pokazalo se da nije bilo nikakvih značajnijih razlika u razini glukoze u krvi među dvjema skupinama.

Umjesto toga, podaci su pokazali da su drugi čimbenici poput tjelesne težine, pušenja, fizičke aktivnosti imali mnogo važniju ulogu u razvoju bolesti od jela prije spavanja.

- Mnogo više pažnje treba obratiti na zdravu prehranu, dovoljno sna, izbjegavanje cigareta i alkohola, kao i pretilosti.. jer su upravo te varijable imale značajniji učinak na metabolizam od kasnog večernjeg obroka - zaključili su japanski znanstvenici.

Pa ako ste imali grižnju savjesti jer ste htjeli siti na spavanje, neka vas zbog toga savjest ne grize previše. Puno je korisnije fokusirati se općenito na zdraviji stil života.

