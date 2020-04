Nije svaka isprika iskrena, evo što biste trebali imati na umu

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Kako oprostiti drugima? Pet koraka od odluke do pomirenja

Bavim se isprikama i ljudima koji se ne znaju ispričati na pravi način već više od dva desetljeća, no ne trebate biti veliki stručnjak da biste 'osjetili' da se ne znate ispričati kako treba, kaže psihologinja dr. Harriet Lerner na portalu Psychology Today. To su situacije u kojima ćete i sami osjetiti da 'nešto' ne štima, te da učinak vaših riječi nije odgovarajući. Zato je dobro imati na umu da svaka iskrena isprika treba sadržavati neke osnovne elemente.

Evo smjernica o kojima treba voditi računa kad nekome trebate ponuditi iskrenu ispriku:

Nema 'ali'...

Prava isprika ne uključuje riječ 'ali', odnosno ništa ne znači kad nekome kažete 'oprosti, ali...'- To automatski poništava ispriku i gotovo uvijek uvodi kritiku ili izgovor. S druge strane, istinska isprika zadržava usredotočenost na vaše postupke, a ne reakciju druge osobe.

'Žao mi je' nije dovoljno

Ako kažete: 'Žao mi je što te povrijedilo ono što sam rekao na zabavi sinoć', to zapravo nije isprika. Pokušajte umjesto toga reći: 'Žao mi je zbog onoga što sam rekao na zabavi sinoć. Bio sam neosjetljiv i nepažljiv', jer to pokazuje da ste doista razmislili o svemu.

Ne pretjerujte

Kod prave isprike se ne pretjeruje. Ostajte usredotočeni na prepoznavanje osjećaja povrijeđene strane, a ne na to da ih zasjenite vlastitom boli ili kajanjem.

Nisam ja...

U iskrenoj isprici ne bavite se time tko je kriv ili tko je 'pokrenuo' vaše ponašanje. Možda ste samo 14 posto krivi, možda vas je druga osoba provocirala. No, i dalje najbolje može pomoći to da jednostavno kažete:'Žao mi je što se to dogodilo'.

Ispravite ponašanje

Prava isprika mora biti potkrijepljena korektivnim radnjama. Ako vam sestra kaže da je ona platila nekoliko vaših zadnjih zajedničkih večera, ispričajte se i najavite da ćete vi platiti nekoliko idućih. I učinite to. Odnosno dajte sve od sebe da ju ne dovedete opet u istu situaciju. Jer, isprika ne drži vodu ako nastavite s istim ponašanjem.

Ne ušutkujte...

Istinska isprika ne bi trebala služiti samo tome da drugoj strani začepite usta. 'Rekao sam da mi je žao barem 10 puta, zašto mi i dalje nabijaš tu aferu na nos?' nije dobar pristup.

Niste odmah 'kvit'

Osim toga, isprika nije samo sredstvo za to da brzo izađete iz neugodne situacije, teškog razgovora ili velikog spora. Sve to treba odraditi nakon nje, za što će sigurno trebati vremena.

Nije to zbog vas

Istinska isprika ne treba se nuditi samo da biste se vi osjećali bolje, ako njome riskirate da se povrijeđena strana osjeća još gore. . Nisu sve isprike dobrodošle. Isprika može biti dio vašeg procesa ozdravljenja, ali ako druga osoba to ne želi to čuti od vas, pronađite drugi način za to.

Potrebno je vrijeme

Prava isprika prepoznaje se kad ste svjesni da jedno 'oprosti' nije dovoljno. Ozbiljna uvreda ili izdaja zahtijevaju popravljanje stvari tijekom dulje vremena, kako bi se ponovo uspostavilo povjerenje.

