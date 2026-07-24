Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Objasnili stručnjaci

Nije svejedno što odjenete - odjeća utječe na raspoloženje!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Nije svejedno što odjenete - odjeća utječe na raspoloženje!
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Crvena je boja moćnih emocionalnih dualnosti; može simbolizirati ljubav i strast, ali i bijes i opasnost. U odjeći, ona zapovijeda pažnjom i projicira osjećaj moći i samopouzdanja

Admiral

Odabir odjeće svakog jutra puno je više od puke estetske odluke. To je tihi, ali moćan oblik neverbalne komunikacije koji šalje poruke o tome tko smo, kako se osjećamo i kako želimo da nas drugi doživljavaju. Fenomen poznat kao "odjevena spoznaja" (enclothed cognition) sugerira da odjeća koju nosimo može suptilno utjecati na naše ponašanje i mentalno stanje, a boja je u toj priči ključni igrač. Posljednjih godina, trend "dopaminskog odijevanja" preplavio je modni svijet, temeljeći se na ideji da svjestan odabir boja može potaknuti osjećaj sreće i samopouzdanja. No, stoji li iza toga stvarna znanost ili je sve samo stvar osobnog ukusa?

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Želiš top second hand komade? Maja ima društvenu mrežu za to 00:51
Želiš top second hand komade? Maja ima društvenu mrežu za to | Video: 24sata/Robert Anić/PIXSELL

Psihologija boja, iako kontroverzno područje s mnogo anegdotalnih dokaza, nudi fascinantne uvide u to kako različite nijanse utječu na ljudske emocije i percepciju. Boje su temeljni element vizualnog jezika, a u modi postaju nositelji značenja. Tople boje poput crvene, narančaste i žute često se povezuju s energijom, strašću i optimizmom, dok hladni tonovi plave, zelene i ljubičaste uglavnom izazivaju osjećaj smirenosti, stabilnosti i introspekcije.

HIT LJETNA OBUĆA Najpoželjnije cipele za ljeto 2026.: Od elegantnih balerinki do retro klompi
Najpoželjnije cipele za ljeto 2026.: Od elegantnih balerinki do retro klompi

Svaka boja nosi složen skup asocijacija. Crvena je boja moćnih emocionalnih dualnosti; može simbolizirati ljubav i strast, ali i bijes i opasnost. U odjeći, ona zapovijeda pažnjom i projicira osjećaj moći i samopouzdanja. Plava, često asocirana s postojanošću neba i mora, boja je povjerenja i pouzdanosti, zbog čega je čest odabir u poslovnom odijevanju. Zelena, duboko povezana s prirodom, predstavlja rast, sklad i sigurnost, nudeći osjećaj ravnoteže i obnove onome tko je nosi. Žuta, kao boja sunčeve svjetlosti, veže se uz toplinu i optimizam, no u nekim kontekstima može signalizirati i oprez. Čak i neutralne boje poput smeđe imaju svoje značenje; ona je boja zemlje i drva te se povezuje sa snagom, sigurnošću i prizemljenošću.

Dopaminsko odijevanje: Osobni put do boljeg raspoloženja

Koncept "dopaminskog odijevanja" ne zagovara isključivo nošenje jarkih, neonskih boja. Iako vedre nijanse mogu djelovati kao "kofein za oči" i podići energiju, suština ovog pristupa je duboko individualna. Riječ je o svjesnom nošenju odjeće u kojoj se osjećate sigurno, ugodno i autentično.

Two girls choosing clothes
Foto: Iakov Filimonov

Klinička psihologinja Gita Chaudhuri objašnjava da psihološki učinak odjeće nadilazi fizičko iskustvo.

- Ono što nosimo ima iznimno snažne psihološke učinke. To nema veze s vrstom odjeće, već s time kako se u njoj osjećamo. Za neke, sigurnost dolazi iz odijevanja na drugačiji način. Osjećaju se osnaženo jer se ne konformiraju. Udobnost je važna, ali neki ljudi vole nositi krute i neudobne stvari jer im to daje osjećaj sređenosti - pojašnjava Chaudhuri.

Dakle, dok će za jednu osobu "dopaminski" odabir biti kričavo ružičasto odijelo, za drugu će to biti savršeno krojena crna haljina od kvalitetnog materijala. Ključ je u tome kako percipiramo boju i kako mislimo da će je drugi percipirati. Riječ je o pronalaženju ravnoteže koja potiče unutarnji osjećaj samopouzdanja.

RIJETKI ĆE ODOLJETI Ljetni popusti su tu! Ovo su top ulovi koje ne smijete propustiti
Ljetni popusti su tu! Ovo su top ulovi koje ne smijete propustiti

Kontekst je ključan

Značenje boje nije univerzalno; ono je duboko ukorijenjeno u kulturni, povijesni i situacijski kontekst. Istraživanja o psihologiji boja i njezinom utjecaju na raspoloženje pokazuju da se asocijacije drastično mijenjaju diljem svijeta. Primjerice, dok je u zapadnim kulturama bijela boja tradicionalno simbol čistoće i vjenčanja, u mnogim istočnim zemljama ona je boja žalosti. Slično tome, crvena u Kini simbolizira sreću i prosperitet, dok je u Južnoj Africi povezana s tugovanjem.

Foto: 123RF

Osim kulture, presudna je i situacija. Teorija "boje u kontekstu" tvrdi da ista boja može izazvati potpuno suprotne reakcije ovisno o okruženju. Crvena majica na spoju može signalizirati strast i privlačnost, dok crvena kemijska na ispitu asocira na neuspjeh i pogrešku.

Znanstvene studije potvrdile su ovu tezu u praksi. Istraživanje provedeno tijekom Olimpijskih igara 2004. pokazalo je da su natjecatelji u borilačkim sportovima koji su nosili crvenu opremu pobjeđivali značajno češće. Smatra se da crvena boja može podsvjesno projicirati dominaciju i zastrašiti protivnika. Nasuprot tome, druga studija analizirala je podatke iz profesionalnih hokejaških i nogometnih liga te otkrila da su timovi s crnim uniformama dobivali više kazni za agresivno ponašanje. To sugerira da su ih suci, a možda i sami igrači, doživljavali kao agresivnije. Boja odjeće, dakle, ne utječe samo na onoga tko je nosi, već i na percepciju i ponašanje ljudi oko njega.

DOBRO JE ZNATI! FOTO 30 trikova uz koje slavne dame uvijek izgledaju savršeno
FOTO 30 trikova uz koje slavne dame uvijek izgledaju savršeno


*Uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lista najluđih: Provjerite koji su znakovi Zodijaka najzabavniji u društvu, a koji su normalni
RANG LISTA PO LUDOSTI

Lista najluđih: Provjerite koji su znakovi Zodijaka najzabavniji u društvu, a koji su normalni

Svaki znak u sebi ima zrno 'ludosti', ovisno o tome kakva mu je osobnost. Provjerite koji znakovi su među najluđima, s kojima je sve uvijek zabavno i s kojima je zanimljivo družiti se
FOTO Grudi joj rastu iz dana u dan: 'Više im ne znam veličinu, nosim grudnjake po mjeri'
PRIHVATILA JE SVOJE STANJE

FOTO Grudi joj rastu iz dana u dan: 'Više im ne znam veličinu, nosim grudnjake po mjeri'

Model i fotografkinja Nina Phoenix već godinama govori o svojem zdravstvenom stanju - gigantomastiji. Zbog ovog stanja, grudi joj prekomjerno rastu svakim danom, no Nina je prihvatila situaciju
Seks koji će zapamtiti svaka žena: Uz ovih 20 pravila postat ćete nezaboravan ljubavnik
MAKSIMALAN TRUD

Seks koji će zapamtiti svaka žena: Uz ovih 20 pravila postat ćete nezaboravan ljubavnik

Biti dobar ljubavnik nije samo pitanje sreće, već i svjesnog truda i znanja. Svaka žena je drugačija, ali postoje univerzalni savjeti koji mogu poboljšati vašu intimnu vezu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026