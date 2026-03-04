Obavijesti

Lifestyle

Komentari 3
STRUČNJACI OBJASNILI

Nikad ne perite ove komade odjeće kod kuće - riskirate nepovratnu štetu na tkanini

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Nikad ne perite ove komade odjeće kod kuće - riskirate nepovratnu štetu na tkanini
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Gotovo svatko se barem jednom našao pred dilemom: na etiketi omiljenog sakoa ili haljine stoji oznaka 'samo kemijsko čišćenje'. Veliko je iskušenje da se taj naputak ignorira i odjevni predmet ipak ubaci u perilicu rublja, uz obećanje korištenja najnježnijeg programa

Admiral

Stručnjaci, kemičari i tekstilni tehnolozi upozoravaju da takav rizik može dovesti do nepovratne štete. Neki materijali i krojevi jednostavno nisu stvoreni za kontakt s vodom, a iza oznake za kemijsko čišćenje stoje vrlo konkretni znanstveni razlozi.

POGLEDAJ VIDEO: Poduzetnica Ajna Prstačić Vuković bavi se proizvodnjom konfekcije

Pokretanje videa...

Poduzetnica Ajna Prstačić Vuković bavi se proizvodnjom konfekcije 08:33
Poduzetnica Ajna Prstačić Vuković bavi se proizvodnjom konfekcije | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Zašto je voda 'neprijatelj' osjetljivih tkanina?

Iako je voda najčešće sredstvo za čišćenje, za određene materijale ona je glavni uzrok uništenja. Problem leži u njezinoj kemijskoj prirodi. Voda je, naime, polarno otapalo, što znači da lako prodire u strukturu prirodnih vlakana poput vune, svile ili celuloznih vlakana viskoze. Kada voda uđe u vlakno, ono bubri, širi se i međusobno zapliće sa susjednim vlaknima. Tijekom sušenja, ta isprepletena vlakna ostaju zbijena, što rezultira skupljanjem i deformacijom tkanine, procesom poznatim kao 'filcanje' kod vune.

S druge strane, kemijske čistionice koriste nepolarna organska otapala, poput perkloretilena ili novijih, ekološki prihvatljivijih alternativa. Ta otapala učinkovito uklanjaju masnoću i prljavštinu s površine tkanine, ali ne prodiru u samu strukturu vlakana. Zbog toga odjevni predmet zadržava svoj izvorni oblik, boju i teksturu. Pranje kod kuće također može uništiti boje koje nisu postojane u vodi, što dovodi do blijeđenja ili stvaranja mrlja.

PRIPAZITE KOJU PORUKU ŠALJETE Dobar prvi dojam na spoju: Evo što vaša odjeća govori o vama
Dobar prvi dojam na spoju: Evo što vaša odjeća govori o vama

Materijali koji zahtijevaju poseban tretman

Dok se neki komadi odjeće mogu pažljivo oprati ručno unatoč preporuci za kemijsko čišćenje, postoji skupina materijala kod kojih takav eksperiment gotovo sigurno završava katastrofom.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Koža i antilop

Predmeti od prave kože i brušene kože (antilopa) nikada se ne smiju prati u perilici. Voda i deterdženti ispiru prirodna ulja koja koži daju mekoću i elastičnost. Jednom kada se ta ulja uklone, materijal postaje krut, sklon pucanju i trajno mijenja oblik. Čak i obična kiša može ostaviti mrlje na antilopu, a potpuno uranjanje u vodu može ga nepovratno uništiti.

Svila, vuna i kašmir

Iako je svila iznimno čvrsto prirodno vlakno, njezina je čvrstoća ujedno i njezina slabost pri pranju. Vlakna svile ne zadržavaju boju dobro kao druga, pa pranje u vodi, čak i ručno, može dovesti do značajnog gubitka boje i sjaja. Voda također slabi svilena vlakna dok su mokra, čineći ih podložnijima kidanju. Slično je s vunom i kašmirom. Iako se pleteni džemperi od ovih materijala ponekad mogu pažljivo oprati ručno u hladnoj vodi, strukturirani komadi poput kaputa, sakoa ili odijela ne smiju doći u doticaj s vodom. Mehaničko trenje u perilici uzrokuje već spomenuto filcanje, nepovratan proces zgušnjavanja vlakana koji će vaš omiljeni kaput smanjiti za nekoliko brojeva.

Viskoza i rajon

Ovi polusintetički materijali, proizvedeni od celuloznih vlakana, poznati su po svojoj nestabilnosti u mokrom stanju. Vlakna viskoze i rajona mogu se drastično skupiti, rastegnuti ili potpuno izgubiti svoju strukturu. Poznat je primjer klasične crne haljine na preklop Diane Von Furstenberg od viskoze koja se, oprana u kućnim uvjetima, smanjila na polovicu svoje izvorne veličine. Zbog tako visokog rizika od deformacije, s ovim je materijalima najbolje ne riskirati.

KOMBINACIJA KOJA JE ŠOKIRALA FOTO Bad Bunny kao inspiracija: Pronašli smo Zara komade koji su gotovo isti onima koje nosi
FOTO Bad Bunny kao inspiracija: Pronašli smo Zara komade koji su gotovo isti onima koje nosi

Nije sve u tkanini, pazite na strukturu

Ponekad preporuka za kemijsko čišćenje ne proizlazi iz samog materijala, već iz načina na koji je odjevni predmet izrađen.

Strukturirana odjeća i ukrasi

Sakoi, odijela, kaputi, pa čak i neke haljine, često imaju složenu unutarnju strukturu koja im daje oblik. To uključuje postavu, jastučiće za ramena i ljepljive međupodstave koje se koriste za učvršćivanje ovratnika i manžeta. Voda može otopiti ljepilo koje drži te unutarnje slojeve na mjestu, zbog čega se oni odvajaju, gužvaju i deformiraju. Takva šteta je trajna i ne može se popraviti glačanjem. Slično vrijedi i za odjeću s osjetljivim ukrasima poput perlica, šljokica ili veza. Agresivno okretanje u perilici može oštetiti ukrase, a ljepila kojima su pričvršćeni često nisu vodootporna. Osim što ćete uništiti odjeću, otpali dijelovi mogu začepiti filter ili oštetiti bubanj perilice.

PRAKTIČNO I EFIKASNO 20 jednostavnih beauty savjeta za sve one koji nose naočale
20 jednostavnih beauty savjeta za sve one koji nose naočale


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Hrana s najviše mikroplastike
IZNENADIT ĆETE SE

Hrana s najviše mikroplastike

Iako većina hrane i pića pohranjenih u plastičnim spremnicima sadrži ove čestice, određeni proizvodi imaju veće koncentracije mikroplastike. Provjerite koji su to
'Lijekove za mršavljenje možete uzimati bez ograničenja, a evo tko im se ne smije ni približiti'
INTERVJU DR. LIBERATI PRŠO

'Lijekove za mršavljenje možete uzimati bez ograničenja, a evo tko im se ne smije ni približiti'

Povodom Svjetskog dana debljine razgovarali smo s endokrinologinjom dr. Ana-Marijom Liberati Pršo iz KB-a Sveti Duh o tome koliko je debljina ozbiljan problem te što treba znati o lijekovima za mršavljenje
20 erotskih trikova koji će vas napaliti više od samog seksa
VRIJEDI ISPROBATI

20 erotskih trikova koji će vas napaliti više od samog seksa

Postoji nešto još moćnije od samog čina – napetost prije, pogledi, dodiri, šutnje koje govore više od riječi. Erotska energija ne počinje u krevetu, nego u svakodnevnim sitnicama koje pale maštu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026