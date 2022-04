Nikome nije jasno zašto je moja mršava zaručnica sa mnom, ali uvijek je voljela krupnije dečke

Britanskom glumcu, poznatom po ulozi Craiga u filmu People Just Do Nothing, ljudi na internetu svakodnevno poručuju da ugasi svoje profile zbog sadržaja koji stvara sa svojom partnericom.

George Keywood i njegova zaručnica, Sienna Keera, na meti su kritika zato što je ona mršava, a on ima problem s kilogramima.

Par često objavljuje TikTok videozapise svoje veze i komentira komentare koje im trolovi ostavljaju, a mnogi tvrde da Siennu privlači George zbog njegovog novca.

- Mora da je luda kad se udaje za tebe - napisao je jedan komentator, dok drugi nastavlja s 'mora da je bogat'.

Ali par tvrdi da to nije slučaj, Sienna priznaje da je oduvijek voljela krupnije muškarce te se čak preselila iz Australije u Veliku Britaniju kako bi bila s Georgeom.

Par sada ima sina Olivera i trebali bi se vjenčati u svibnju kasnije ove godine.

Dok su neke ljude razbjesnile video snimke para, George je rekao da ga nije briga jer zarađuju puno novca snimajući te video sadržaje.

- Ako ste tako sretni, umjesto da se glupirate samo za 'lajkove', živite svoj život, a ne provodite ga snimajući sadržaj za TikTok - napisao je još jedan komentator.

George je uzvratio u TikTok videu, rekavši: 'TikTok je mjesto gdje zarađujemo novac, ovo je posao.'

- Ovo je način da promoviramo sve ostalo što radimo - dodao je.

Dodaje da njihova zarada dolazi od sponzora i oglašivača s kojima rade.

- Dakle, nećemo prestati jer je to posao. Iako zna biti težak jer imamo često posla s imbecilima - dodao je.

George je također odgovorio na komentar da on i njegova djevojka 'izgledaju kao glupani' rekavši da je većina onoga što objavljuju satiričnog karaktera.

- Namjerno se tako ponašamo, nismo idioti, smiješno je. Nemojte misliti da je sve što vidite na TikToku stvarno, jer sigurno nije. Nama se to isplati - objašnjava.

- Mogli bi i vi iskoristiti priliku koju nudi TikTok i sami zaraditi nešto novca - savjetovao je svojim pratiteljima.

George podnosi negativne komentare kako bi osigurao bolji život svojoj obitelji i kaže da je rad na TikToku prilično jednostavan. Dok neki ljudi trolaju par zbog njihove razlike u težini, postoji mnogo obožavatelja koji podržavaju par piše britanski Sun.

- Dobro si to rekao George - napisao je jedan komentator.

- Možda bi oni trebali nastaviti sa svojim životom umjesto da komentiraju. Zašto gledaju ako im se ne sviđa? - napisao je drugi komentator.

- Genijalni ste! Samo nastavite, zašto ne bi zaradili ako možete? - napisao je treći.

