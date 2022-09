'Nisam kao druge mame, moja djeca ne nose obuću čak ni kad su vani i nikad ih ne zabavljam'

Svaki roditelj odgaja djecu onako kako najbolje zna i umije. Neki to rade dobro, drugi to uopće ne rade, a ima i onih koji kao da žive u nekom paralelnom svijetu, što ne znači nužno da je to loše, ali ni dobro. Vrijeme će pokazati.

Jedna majka je na TikToku podigla dosta prašine nakon što se pohvalila kako ona i suprug odgajaju djecu. Predstavlja se kao @Captain Tucker i radi u ribarskoj industriji.

Iako žive uz vodu, za njezinu djecu 'nema tečajeva plivanja', što je mnoge šokiralo jer bi im to jednog dana moglo spasiti život. Također, u njezinoj kući nema visokih stolica za malu djecu, čak ni dok su bebe, iako su tako mala djeca sigurnija u takvoj stolici od pada i udarca glavom u pločice.

I igra s mališanima je kod nje osebujna, jer se s njima zapravo ne igra.

- Uopće ih ne zabavljam - otkrila je, što opet i ne mora biti loša praksa, jer se tad djeca nauče zabavljati sama, u stanju se se zaigrati s grančicom i tako zabavljati satima, recimo.

Ova mama ne koristi nit dječja kolica 'osim ako su potrebna za nošenje igračaka ili kupovinu'.

- Nijedna od ovih odluka nije donesena olako - priznala je.

Također, njezina djeca ne idu u vrtić već idu s roditeljima na posao, a ako je to katkad iz nekog razloga nemoguće, tad ostaju s djecom kod kuće. Ne odlaze niti u igraonice.

Ono što je mnoge možda najviše sablaznilo je činjenica da joj djeca hodaju bez cipela, iako to ne mora nužno biti loša ideja.

- Ne nose cipele ni kad su vani, osim kad je previše hladno ili ako djeca izričito traže cipele - pojasnila je.

'Zašto nemaju cipele?', pitao ju je netko na TikToku, a ona je objasnila ovako:

- Cipele zapravo nisu dobre za nas, kao što hodanje po ravnim površinama nije dobro. Da, hodanje u cipelama je zgodno, ali to neće pomoći u izgradnji jakih mišića i zglobova - rekla je, a prenosi The Sun.

