DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Zbog gužve se sjedilo na torbama u hodniku vlaka jer nije bilo mjesta u kupeima, no svi su veselo pjevali uz jednu gitaru
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Nekad je većina na more išla vlakom, kasnilo se satima...
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Vreva na peronu, majke dozivaju djecu koja su se zaostala, očevi se guraju prema vratima da što prije uđu i zauzmu cijeli kupe za obitelj, mladi koji putuju na more s ruksacima guraju ostale, prijatelji se dovikuju da pronađu zajedničko mjesto... Tako bi se mogla opisati fotografija našega kolege s Glavnoga kolodvora na peronu prema Splitu, snimljena 1984. godine.
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