Nekad je većina na more išla vlakom, kasnilo se satima...

Vreva na peronu, majke dozivaju djecu koja su se zaostala, očevi se guraju prema vratima da što prije uđu i zauzmu cijeli kupe za obitelj, mladi koji putuju na more s ruksacima guraju ostale, prijatelji se dovikuju da pronađu zajedničko mjesto... Tako bi se mogla opisati fotografija našega kolege s Glavnoga kolodvora na peronu prema Splitu, snimljena 1984. godine.